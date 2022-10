Margaret (54) heeft sinds de overgang geen seks meer: “Mijn man voelt zich te jong voor een seksloos huwelijk”

“Hele pannen spaghetti gaan er hier wekelijks doorheen. Ooit grapte ik tegen mijn man: ‘Seks kan ik niet meer opbrengen, maar ik maak pasta alla carbonara voor je, dat vind je ook lekker.’ Sindsdien vertroetel ik Hannes elke weekend met een Italiaanse maaltijd. De manier om mijn man nog enigszins te verwennen, aangezien het in onze slaapkamer maar een duffe boel is.

Tot zover ons succesverhaal

Volgend jaar zijn ik en Hannes 35 jaar getrouwd. Een eeuwigheid, maar geen echte prestatie, want de jaren lijken omgevlogen. We kennen elkaar zelfs al van kleins af aan. Onze ouders waren bevriend en stonden op dezelfde camping. Hannes was mijn eerste en enige vriend, maar ik heb nooit naar een ander getaald. Ik was oprecht happy met hem en met ons gezinnetje. Doordat we maar één zoon hebben, heb ik altijd met veel plezier kunnen werken bij de lokale bakker en was er genoeg tijd en geld over voor leuke dingen. Ik kijk terug op topvakanties en gezellige gezinsmomenten. Seksueel zat het ook goed tussen ons. Ik heb Hannes altijd een aantrekkelijke man gevonden en het is een goede minnaar die uitgebreid de tijd voor me nam. Meestal nam hij het initiatief tot een vrijpartij, maar als hij me alleen maar kuste of streelde, stond ik al ‘aan’. We haalden met gemak een gemiddelde van twee keer per week. Tot zover ons succesverhaal.

Niet langer opgewonden

Inmiddels is alles anders. Vanaf het moment dat mijn menstruatie stopte, maar eigenlijk al iets ervoor, verdween mijn libido. In één klap foetsie. Ik heb totaal geen zin meer in seks en hoe erg het ook klinkt: ook niet in intimiteit. Tongzoenen, elkaar masseren, gefriemel en gedoe, het staat me gewoon tegen en ik zou niet weten hoe ik weer zin zou kunnen maken. Ik word niet langer opgewonden van een filmpje en ik kijk weg als Hannes naakt in de badkamer staat. Voorheen sliepen we bloot en lepeltje lepeltje in bed, nu lig ik in een dikke flanellen pyjama naast Hannes en heb ik hem gevraagd alsjeblieft ’s nachts een boxer te dragen. Ik hoef niet geconfronteerd te worden met zijn mannelijkheid, zeg maar.

Toen viel het kwartje

Dat mijn ingezakte libido iets te maken had met de overgang, begreep ik pas toen ik het op internet opzocht. Ik kende bekende klachten als stemmingswisselingen en opvliegers, maar daar had ik weinig tot geen last van. Hooguit eens een keer chagrijnig als ik normaal gesproken ongesteld had moeten worden, maar dat waren we gewend. Ik kampte nooit met natte slaapshirts of hartkloppingen, zoals mijn vriendinnen wel hadden. Vandaar dat ik mijn afgezwakte libido ook niet meteen herkende als een gevolg van de overgang. Pas toen mijn menstruatie langere tijd uit was gebleven en ik maar niet snapte waarom seks me zo tegenstond, ben ik gaan googelen op ‘geen lustgevoelens plus menopauze’ en viel het kwartje. Al heb ik het volgens mij best extreem.

Sexy en aantrekkelijk

Er zijn wel verhalen bekend dat je vagina droger wordt en seks daardoor pijnlijker, waardoor je als vrouw een langere aanloop nodig hebt, maar ik heb er gewoon helemaal geen trek meer in. Zelfs niet in masturberen met een vibrator, iets waar ik vroeger best van kon genieten. Maar daar ben je mooi klaar mee. Ik mag het dan niet missen in mijn leven, Hannes heeft nog wel de behoefte. Hij vindt mij ook nog steeds heel sexy en aantrekkelijk en geeft meerdere keren per week aan dat hij graag weer met me zou willen vrijen en naar mij verlangt.

Bevredigend leven samen

Je gaat niet na bijna 35 jaar huwelijk uit elkaar als er even geen seks meer is, dat is onzin. Ik ben ook niet bang dat ik Hannes door mijn afwijzing in de armen drijf van een andere vrouw. Daarvoor is er te veel respect en liefde tussen ons. Op ons seksleven na hebben we een bevredigend leven samen. We genieten van onze kleinzoon Finn, houden van wandelen en netflixen en lachen veel samen.

Voorlopig kan ik hem nog tevreden houden met culinaire maaltjes, af en toe een aai over zijn bol en een kus, maar ik denk niet dat het nog jaren moet gaan duren. Hannes heeft veel geduld, maar heeft me wel gewaarschuwd dat het tijdelijk moet zijn. Ook al is hij net zestig geworden, hij voelt zich nog veel te jong en wild voor een seksloos huwelijk. En dat snap ik ook.

Hoop houden

Daarom heb ik laatst een afspraak gemaakt met mijn huisarts, om met haar mijn overgangsklachten te bespreken. Zij vertelde over de mogelijkheid om medicijnen te gaan slikken, die zouden kunnen helpen om mijn hormonen in balans te brengen. Wellicht dat dan mijn libido ook weer zou worden hersteld. Het klinkt goed, maar de mogelijke bijwerkingen houden me tegen. Ze raadde ook een afspraak aan bij een overgangsconsulent, die samen met mij kan kijken naar mogelijkheden, zowel in de reguliere als alternatieve geneeskunde. Ik ben zeker bereid dat te doen. Dat gun ik mijn man én mezelf ook. Ik blijf hoop houden dat mijn lustgevoelens ooit terugkeren.”