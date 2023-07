Margriet (43) vertrok naar Frankrijk met haar gezin: “Gá voor die droom, geven wij onze dochters mee”

Margriet Jansen (43) vertrok anderhalf jaar geleden naar Frankrijk, met haar man én vijf dochters. In een vervallen kasteel van 250 jaar oud bouwden ze een nieuw bestaan op.

Deborah Ligtenberg Eigen beeld

“Een kasteel in Frankrijk kopen, dat was absoluut geen bevlieging. Ray heeft verre Franse roots en ik ben altijd al dol op de taal geweest, Frankrijk zit in ons hart. We wilden iets in het Franse toerisme doen, in een niet te grote plaats, met onze voeten in de klei en in verbinding met de mensen om ons heen.

We zijn een jaar of tien op zoek geweest naar een plek waar we een mooi bedrijf konden neerzetten. Elke keer was het ’t net niet of het ging aan onze neus voorbij. Totdat we in de Bourgogne, in het authentieke dorpje Marcigny een chateau uit 1787 vonden. Behoorlijk verwaarloosd en in de steek gelaten, maar wij zagen de potentie: een fijn gezinshuis voor onze vijf dochters, gastenkamers en gîtes. ‘Hè hè, is het eindelijk zover?’ reageerden onze meiden toen we ze vertelden dat we gingen emigreren. Ze zijn tussen de 9 en 16 en weten eigenlijk niet anders dan dat we op zoek zijn. In de jaren dat we in Frankrijk op vakantie gingen, logeerden we altijd in landelijke huizen. Tijdens onze bezichtigingen gingen de meiden mee, ze schrikken daardoor niet van krakende trappen en dat er weleens een vleermuis rondvliegt.”

Volg je ster

“Natuurlijk vonden ze het spannend. Ik ook, je haalt ze toch weg uit hun vertrouwde omgeving. Ook maakte ik me een beetje zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, dat in Frankrijk traditioneler is. Inmiddels heb ik dat losgelaten. Als ouders geven wij ze een geweldige ervaring, waarvan ze veel leren. ‘Volg je ster, ga daar waar je droom je brengt’, dat stond op hun geboortekaartjes. Dat was meer dan zomaar een mooie tekst. Het zou tegenstrijdig zijn als wij dat niet zouden voorleven. Het gaat nu gelukkig heel goed met de meiden, ze hebben hun draai gevonden en vrienden gemaakt.

We hebben wel wat tegenvallers gehad. Het begon al toen we hier net waren en tijdens een flinke regenbui een miniwaterval vanuit het dak naar beneden kletterde. Als het hard regent, vinden Ray en ik dat nog steeds spannend, maar gelukkig is het dak nu echt waterdicht. Vergunningen, ook een ding. Gastenkamers zijn toegestaan, maar tiny houses of een camping niet. Nee, dat hadden we van tevoren niet kunnen weten. Deze plannen zijn pas ontstaan toen we hier woonden en de enorm lange wachttijden zijn iets wat bij Frankrijk hoort. De camping mag deze zomer open en we hebben vertrouwen dat het met de vergunningen voor de tiny houses ook goed komt. Ik sprak net de burgemeester nog, die ook graag wil dat het voor elkaar komt. Met ons bedrijf Marraycourt halen wij tenslotte toeristen naar Marcigny.

Doordat we met ons bedrijf nog niet helemaal up and running zijn, werken Ray en ik er allebei naast. Hij als makelaar, ik als accountmanager. Mijn baan is leuk en ik raak daardoor echt geïntegreerd, maar ik kijk ernaar uit dat we van ons bedrijf kunnen leven. Daar was het ons toch om te doen. Programmamakers van Ik vertrek spraken ons aan op een beurs voor mensen die willen emigreren en achteraf ben ik blij dat we ja zeiden tegen hun voorstel om ons te volgen. Inclusief alle hoogte- en dieptepunten. Het is een heel intense tijd geweest, waarin je je totaal niet bezighoudt met foto’s en filmpjes maken. Onze aflevering is een mooi verslag van ons Franse avontuur dat nog lang niet afgelopen is.”