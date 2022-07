Marielys (50) gaf een ton uit aan plastische chirurgie: “Ik hoef er toch niet ouder uit te zien dan nodig is?”

“Mijn eerste operatie onderging ik toen ik drieëntwintig was, aan mijn borsten. Ze waren klein en ik had me voorgenomen: als ik een kind heb gekregen, laat ik er iets aan doen. Na de geboorte van mijn dochter was het moment dus daar. Op mijn negentwintigste liet ik botox inspuiten en daarna volgden nog vele ingrepen. Ik heb mijn borsten opnieuw laten doen, mijn buik, verschillende liposucties, een ooglidcorrectie en af en toe behandelingen met botox en fillers in mijn gezicht. Ik heb mijn tanden recht laten zetten, mijn lippen laten bijspuiten en ik heb valse wimpers. Ik denk dat ik inmiddels minstens een ton aan dit soort dingen heb uitgegeven. Ja, dat is veel geld. Maar ik kan het missen, ik hoef er niet voor te sparen. Ik werk hard en ik heb een goedlopend bedrijf met ook veel internationale klanten. Ik heb het er ook zeker voor over.

Nieuwe neus

Ik kom uit Venezuela. Bij ons zit het in de cultuur om veel om je uiterlijk te geven. En het is ook heel normaal om de natuur een handje te helpen door middel van plastische chirurgie. Meisjes van vijftien krijgen voor hun verjaardag een neusoperatie als ze niet tevreden zijn met die van henzelf, en op hun achttiende betalen de ouders hun nieuwe borsten.

Ik maak er nooit een geheim van dat ik van alles heb laten doen. Waarom zou ik daar oneerlijk over zijn? Mijn vriend vindt me prachtig. Voor hem hoef ik niet van alles te laten doen, ik wil dat zelf. Maar hij zegt ook: ‘Als het jou blij maakt, moet je het zeker doen.’ Ik betaal het tenslotte zelf. Hij vindt het mooi wat ik heb laten doen. Alleen mijn valse wimpers, die vindt hij maar niks. ‘Overdreven’, zegt hij.

Huid begon af te sterven

Eén keer ging het mis, toen ik na tien jaar mijn borstprotheses liet vervangen door nieuwe implantaten. De arts gebruikte te grote implantaten en de wond wilde niet helen. Het zorgde ervoor dat mijn huid begon af te sterven, waardoor de implantaten er tijdelijk uit moesten. Ik had veel pijn en moest wachten tot alles een beetje tot rust was gekomen voordat de boel hersteld kon worden. Toch weerhield dat me er niet van om opnieuw implantaten te laten plaatsen. Ik voel me gewoon veel mooier mét. Het was een gevalletje pech.

Een halfjaar geleden ging ik voor het laatst onder het mes. Ik deed een buikwandcorrectie en kreeg een sixpack aangemeten. Ik vind dat mooi, ik hou niet van het vet op mijn buik. Zelfs met loeihard trainen zou je datzelfde effect nooit kunnen bereiken. Ik ben nog aan het herstellen van de operatie en het litteken is ook best groot. Maar als ik straks trots rondloop in een bikini, dan zie je daar niks meer van.

Geest matcht met uiterlijk

Ik krijg weleens de opmerking of ik soms verslaafd ben aan die ingrepen. Nee, verslaafd ben ik niet, maar het is wel belangrijk voor me om er goed uit te zien. Natuurlijk doe ik daar zelf alles voor wat ik kan: gezond eten, voldoende rust, sporten. Maar waarom zou je niet gaan voor de allerbeste versie van jezelf? Met een beetje hulp. Het is niet mijn doel om op een vrouw van vijfentwintig te lijken, ik kleed me ook gewoon naar mijn leeftijd en loop niet te koop met mijn decolleté. Ik wil in de spiegel kunnen kijken en trots zijn op wat ik zie. Blij zijn met mezelf. Mijn geest is jong, ik wil dat die ook matcht met mijn uiterlijk. En als dat bij mij op deze manier is, dan is dat maar zo. Anderen hoeven daar geen oordeel over te hebben, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Soms zeggen mensen: ‘Accepteer gewoon dat je ouder wordt.’ Dat doe ik heus wel, maar ik hoef er toch niet ouder uit te zien dan nodig is? Ik heb een dochter van achtentwintig, ben inmiddels oma en het tweede kleinkind is op komst, maar oma-achtig hoef ik toch niet te zijn? Ik wil oud worden met waardigheid.”

Fotografie: Petronellanitta. Haar & make-up: Astrid Timmer.