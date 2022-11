Marijn (53) haat het om ouder te worden: “Mij ontgaat geen enkele rimpel en ik voel elk pondje dat blijft hangen”

Marijn (53) heeft echt helemaal níets met ‘growing old gracefully’. “Ik snap niet hoe vriendinnen liever een tompoes eten dan een strakke jurk dragen”

“Ik zou graag zeggen dat elke leeftijd zijn charmes heeft, maar zo voel ik het niet. Ouder worden vind ik heel moeilijk. En ik word ouder, dat voel ik elke dag. Ik zie het ook in de spiegel. Van de overgang merk ik niet veel, maar ik zie wel wat het met me doet. Er valt gewoon niet tegenop te smeren.

Altijd en overal opletten

Om me heen zijn er vriendinnen en leeftijdsgenoten die lachend omgaan met ouder worden. Mij ontgaat geen enkele rimpel en ik voel elk pondje dat blijft hangen. Het ergste vind ik nog dat mijn wangen zo zakken, mijn hele gezicht begint een andere vorm te krijgen. Ik heb altijd goed voor mezelf gezorgd. Gesport, gezond gegeten, geen overgewicht. Om dat laatste vol te houden, moet ik nu nóg minder eten en nóg meer sporten met minder resultaat. Het nadeel van maat 38 willen houden: je krijgt er op mijn leeftijd een ouwe kop van. En je moet er altijd en overal op letten. Eeuwig gezonde keuzes maken, al wil ik soms het broodmandje met servet en al opeten. Het voelt oneerlijk dat ik zo mijn best doe en net zo goed ouder wordt als mijn beste vriendin die sporten haat en zich naar maat 54 heeft gegeten. Met het verschil dat zij amper rimpels heeft, door haar laagje vet.

Ik snap niet hoe sommige vriendinnen de afweging maken dat ze liever een tompoes eten dan een strakke jurk dragen. Ik vind dat zij het hebben opgegeven. Ik wil die strakke jurk. Maar zelfs ik, met al die buikspieroefeningen die ik doe, draag daar nu corrigerend ondergoed onder. Als veertiger ben ik fanatiek aan het stutten geweest. Botox, fillers, behandelingen. Van dat geld had ik een droomreis kunnen maken. In het begin was het heel mooi, ik was zó blij. Eeuwig jong, het kon. Maar toen ik tegen de vijftig liep, zag ik er niet per se jong uit, maar meer als iemand die heel veel had laten doen. De arts bij wie ik liep, stelde voor de natuur wat meer haar gang te laten gaan. En als iemand die zoveel aan je verdient zoiets zegt…

Zinloos gevecht

Ik laat nog wel eens wat opvullen, maar niet meer in de mate van toen. Het is me nu ook te duur geworden, het geld is nodig voor andere dingen. De keuze tussen brood en hyaluronzuur is geen keuze, dat begrijp zelfs ik. Maar ik zie wel wat het doet, om er niets meer aan te doen. Het gevecht tegen het verval begint zinloos te worden.

Vroeger kon ik binnen vijf minuten met gekapte haren, lipstick en mascara buiten staan. Als ik er nu een beetje leuk uit wil zien, is dat een complete productie die minimaal een half uur kost. En dan heb ik het nog niet over de uren die gaan zitten in het wegwerken van uitgroei en het intrekken van wenkbrauwverf. Alles is op een of andere manier groot onderhoud geworden.

Weemoedig

Heb ik genoeg van mijn knappe jaren genoten? Ik weet het niet, ik vond mezelf niet snel leuk of goed genoeg. Bij mijn dochters zie ik een soort blindheid voor hoe bloedmooi ze zijn. Ik hou zielsveel van hen, maar ik kan er ook weemoedig van worden. Babyhuidjes, lang glanzend haar, het uithoudingsvermogen van vijftien en zeventien – ik steek er zelfs volledig in de make-up en met mijn leukste kleren schamel bij af. Echt niemand die me voor hun oudere zus zou aanzien, ik ben absoluut hun moeder, inclusief pigmentvlekken. En volledig onzichtbaar als we met zijn drieën door de stad lopen. Zij zijn nu de sterren van de show.

Ik gun het ze, ik begrijp dat het zo gaat. Maar het steekt me ook, dat ik niet meer kan meedoen. Tegelijk vind ik het pijnlijk oppervlakkig van mezelf dat ik me zo laat leiden door mijn uiterlijk en de pijntjes die ik voel. Het is zo ontmoedigend. Hoezo gaan dingen niet meer vanzelf over? En waar eindigt dit? Is het niet gewoon één grote inleverrace vanaf nu? Zijn er serieus mensen die daar naar uitkijken?

Schaamte

Als het over ouder worden gaat, is het sociaal wenselijke antwoord dat je blij bent dat je een vijftiger hebt mogen worden. Dat ben ik ook. En als ik denk aan leeftijdsgenoten die al weggevallen zijn, dan schaam ik me dat ik me zo druk maak over mijn uiterlijk. Tegelijkertijd kan ik het niet helpen: ik mis wie ik was. De soepelheid, de energie, de volle, gladde huid. Nagefloten worden op straat. Pronte borsten hebben, in plaats van de theezakjes in een beugelbeha moeten stoppen om er nog iets van te maken. Het is een soort rouwproces en voor één keer zou het fijn zijn om dat gewoon eens hardop te kunnen zeggen zonder meteen te horen te krijgen dat ik blij moet zijn dat ik er nog ben en nog zoveel heb om naar uit te kijken. Zo voel ik het niet. Ik heb eerder geen idee waar ik me in mijn leven nu bevind en hoe ik verder moet met deze nieuwe, toch wat tegenvallende look, waar ik maar niet aan kan wennen. Onzeker zijn over jezelf, daar zit blijkbaar geen uiterste houdbaarheidsdatum op.”