“In mijn kindertijd was ik vaak ziek. Geregeld was ik benauwd en pakte ik vrijwel elk griepje mee. Als het buiten waaide, kon ik haast niet ademen door de benauwdheid. Tot ik rond mijn twaalfde stopte met het drinken van melk; schoolmelk was er niet op de middelbare school en in de middagpauze ging ik ook niet naar huis zodat ik dat ‘melkmoment’ miste. Alsof er een wonder gebeurde: in no-time was ik van mijn klachten verlost.

Dat was voor mij de eerste keer dat ik me bewust werd van het verband tussen je gezondheid en wat je eet of drinkt. Op latere leeftijd begon ik me daar meer in te verdiepen, in orthomoleculaire therapie bijvoorbeeld. Ook volgde ik een yoga-opleiding. Ik ben steeds zuiniger geworden op mijn lijf. Het is tenslotte het enige dat ik in dit leven écht zal bezitten, zo zie ik dat. Een tijdlang was ik mede daarom ook heel hard aan het sporten; ik dacht dat dat gezond was. Omdat ik voel dat mijn lichaam juist rust nodig heeft, ben ik daarvan teruggekomen. Die balans heb ik gevonden en ik kan eerlijk zeggen dat ik me nu, op mijn vijftigste, beter voel dan ooit. Ik woon mijn lijf niet meer uit, ik woon erín.

Pilletje of zes voedingssupplementen

Ik weet heel goed wat mijn lichaam nodig heeft, daar ben ik zeven dagen per week mee bezig. Ik drink weinig alcohol en eet geen bewerkt voedsel, geen suikers en maar zelden snelle koolhydraten. Ook probeer ik de verhouding tussen eiwitten, koolhydraten en gezonde vetten in de gaten te houden. Eerst deed ik dat fanatiek met een app, maar inmiddels ken ik de theorie wel. Daarnaast eet ik veel groenten. Als ik bami maak, gebruik ik spitskool in plaats van mie-nestjes. En spaghetti of lasagnebladen vervang ik door courgette. Zo eet ik vaak een bord vol groenten zonder dat ik het doorheb.

Gezond leven ís gewoon duurder; neem alleen al biologische groenten. Maar dat is mijn lijf me wel waard. Als je een mooie auto hebt, gooi je er toch ook goede benzine in? Ik geef er per week wel tweehonderd euro aan uit. Daarnaast gaat een groot deel van mijn huishoudbudget naar supplementen. Ik slik multivitaminen, omega 3 en antioxidanten. Ik denk per dag wel een pilletje of zes. Dat kost me zo’n driehonderd euro per maand. Daar hoef ik niet echt iets voor te laten; ik doe dit al jaren zo, dus ik ben er rekening mee gaan houden.

Huisgemaakt wasmiddel

Yoga helpt me om me goed te voelen. Ik heb een eigen yogaschool en weet precies welke oefeningen ik moet doen om beter in mijn vel te zitten. Tijdens de coronacrisis had ik een stressvolle tijd, waarin ik mijn studio vier keer moest sluiten. Door bepaalde yogahoudingen ging ik naar mijn emoties toe. Het hielp me om alle teleurstellingen een plek te geven en mijn verdriet niet in mijn lijf op te slaan, waardoor ik er last van zou krijgen.

Ook een goede huidverzorging hoort wat mij betreft bij gezondheid. Ik wil via mijn huid zo min mogelijk rotzooi binnenkrijgen. Daarom maak ik mijn verzorgingsproducten, zoals mijn dagcrème, zelf; met kokosolie bijvoorbeeld. Wasmiddel maak ik ook zelf, met zeepvlokken en etherische olie. Zonder toegevoegde rotzooi wordt mijn huid minder droog en jeukerig. En ik denk dat ik er geld mee bespaar.

Volop genieten

In mijn omgeving wordt wisselend gereageerd op mijn relatie tot mijn lijf en gezondheid. Soms vragen mensen aan me: ‘Geniet je wel genoeg?’ Of ze zeggen juist: ‘Wat inspirerend, dat wil ik ook!’ Genieten doe ik zeker, op mijn eigen manier. En vooral van het feit dat ik me zo goed voel, daar kan niks tegenop. Mijn kinderen moeten weleens om me lachen of trekken een wenkbrauw op als ze zien wat ik eet. Maar ik vind: iedereen moet het lekker voor zichzelf weten. Het is mijn lijf en ik doe het zo.”