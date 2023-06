Marjo (57) trouwde met de man van haar nicht: “Ineens zei niemand in het dorp mij meer gedag”

Op de dag dat de man van Marjo (57) werd begraven, overleed haar nicht Linda. Marjo werd verliefd op Linda’s man Wim (69).

“Mijn nicht Linda en ik hadden zussen kunnen zijn, zo leken we op elkaar. Ze was de dochter van mijn vaders broer, een schat van een vrouw. De laatste keer dat ik haar zag, was in het ziekenhuis. Ze onderging chemo’s tegen darmkanker en ik lag toevallig in hetzelfde ziekenhuis waar ik net een darmoperatie had gehad vanwege de ziekte van Crohn. Linda was toen al doodziek, maar toch kwam ze mij opzoeken en was ze bezorgd om mij. ‘Denk erom dat je goed eet, je bent behoorlijk afgevallen’, zei ze. Echt iets voor haar, ze maakte zich drukker om haar omgeving dan om zichzelf.

In totaal is Linda twee jaar ziek geweest. Op haar begrafenis ben ik helaas niet geweest, want ze overleed op 15 september 2000, de dag waarop mijn man Henk werd begraven. De dagen daarna was ik helemaal van de kaart. Henk was 46 en net medisch goedgekeurd voor een nieuwe baan toen hij een herseninfarct kreeg, gevolgd door een hartstilstand. Ik bleef als 40-jarige weduwe achter met drie dochters.

Ik móést door. Niet alleen voor de kinderen, ook voor Henk. Eerder hadden we het er weleens over gehad wat we zouden doen als de ander zou overlijden. Mijn oudste broer verloor zijn vrouw tijdens de keizersneebevalling van hun kind, ik was zwanger van onze tweede. Henk sprak toen de mooie woorden dat hij hoopte dat ik in dat geval weer gelukkig zou worden met een nieuwe man. Nu denk ik: het heeft zo moeten zijn. Zijn woorden hebben er, samen met mijn geloof, voor gezorgd dat ik me kon overgeven aan de liefde die ik voelde voor Wim, de man van mijn nicht Linda.”

Enorme klik

“Twee maanden na het overlijden van onze partners belde Wim me op. Hij wilde weten hoe de begrafenis van Henk was geweest en hoe ik deze periode van rouw beleefde. We maakten immers hetzelfde verdriet door. We kenden elkaar van bruiloften en partijen, en bleken een enorme klik te hebben. Wim kwam snel weer eens praten. En nog eens. We maakten plannen om naar een concert, film of uit eten te gaan. Het was aangenaam om met hem te kunnen rouwen, maar ook het leven voorzichtig weer op te pakken.

In januari maakten we een winterse wandeling door de sneeuw. Net op het moment dat ik bijna uitgleed, pakte Wim me beet. Ik voelde een warme hand en dat was raar, want sinds de dood van Henk was alles om me heen koud en kil geweest. Toen ik thuiskwam, zag mijn middelste dochter van toen zestien jaar iets aan me. ‘Mam, je bent verliefd’, zei ze. Ik schrok. Ik wilde niet verliefd zijn. Niet nú al.

Voor haar en haar zussen was het onbegrijpelijk. Ze waren boos en dachten dat ik hun vader al was vergeten. Ik vroeg Wim om niet meer langs te komen. Ik vond zijn gezelschap aangenaam, maar het laatste wat ik wilde was onrust in het gezin. Ik koos voor mijn kinderen. Twee maanden lang hadden we geen contact, totdat mijn dochter naar me toe kwam. Door alle stress speelde de ziekte van Crohn op en ik lag op bed. ‘Mam’, zei ze, ‘we zijn niet goed bezig. Toen je met Wim omging, was je vrolijk, je kleedde je leuk, je maakte je op, nu ben je alleen maar verdrietig. Je moet Wim weer bellen. Als jij het niet doet, bel ik!’ Nog geen uur later zat Wim aan mijn bed.”

Opa Henk en oma Linda

“Voor al onze vijf kinderen is de beginperiode van onze relatie turbulent geweest, maar ze realiseerden zich snel dat ons leven doorging. Hun begrip maakte dat ik beter kon omgaan met de negatieve houding van anderen die nog niet zo ver waren. Voor Linda’s ouders, mijn oom en tante, was het onverteerbaar dat ik nu in Wims leven was. Als zij onverwachts bij Wim op visite kwamen, sloop ik via de achterdeur naar buiten. Ook Henks moeder vond het te snel gaan, zoals meer mensen in onze omgeving niet snapten hoe rouw en verliefd zijn hand in hand konden gaan. Wim en ik hebben veel energie gestopt in het uitleggen van onze liefde en gelukkig bijna al onze vrienden kunnen overtuigen. Maar in het roddelcircuit bleven we over de tong gaan. Ik ben altijd postbode geweest, ineens zei niemand me meer gedag in het dorp waar ik woonde. Dat deed zeer.

Wim en ik vinden dat we het leven moeten koesteren en zijn daarom na twee jaar getrouwd. Maar niet zonder onze vorige liefdes te vergeten. We dragen de trouwringen van Henk en Linda om onze vingers, en de kaarsen die bij ons huwelijk werden aangestoken, branden bij de foto’s van hen op de kast. Alle elf kleinkinderen weten wie opa Henk en oma Linda zijn, en dat zij nu sterren zijn. Gelukkig is het later goed gekomen met mijn oom en tante. Op de verjaardag van mijn moeder viel Linda’s moeder huilend in mijn armen, vol excuses dat ze het leven zo moeilijk voor me had gemaakt. Dat was mooi en waardevol. Het maakte de cirkel rond.”

De namen in dit verhaal zijn om privacyredenen gefingeerd.