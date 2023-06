Marjolein (36) ging nooit op vakantie vanwege heimwee: “Mijn zoon zag alleen ons eigen dorp”

“Als je me nu zou vertellen dat ik over een paar dagen een weekendje weg moet, dan begint het direct: ik krijg een brok in mijn keel en begin te bibberen. Ik krijg het heel warm en dan weer heel koud en met een beetje pech is mijn lichaam even later bedekt met rode stressvlekken. Door mijn heimwee krijg ik tot de dag van vertrek amper iets weg. En tegen de tijd dat ik in de auto moet stappen om weg te gaan, voel ik me zo ellendig dat ik besluit om thuis te blijven.

Altijd naar dezelfde camping

Al zo lang als ik me kan herinneren heb ik extreme heimwee. Reizen is mij vreemd en verder dan de Belgische grens ben ik nooit geweest. Als kind gingen mijn vakanties nooit verder dan mijn ouders’ stacaravan, even verderop. Iedere paar maanden naar dezelfde camping: dat durfde ik aan. Als we afweken van de vakantieplannen, werd ik nerveus of ziek. Een nachtje logeren? Een ochtendje met mijn tante naar het dolfinarium? Met de klas naar de Efteling? Dagen van tevoren was ik al misselijk bij het idee dat ik ergens zou zijn waar ik niet zomaar weg kon.

Een strijd tussen mijn verstand en gevoel

Waar die angst vandaan komt, weet ik niet. Sinds mijn tienerjaren probeer ik te ontdekken waaróm ik zo graag ieder moment naar huis wil kunnen en waarvoor ik bang ben als dat even niet kan. Ik kom er niet achter, ook niet met een psycholoog. Ik ben niet bang dat ik ziek word of dat er iets ernstigs gebeurt. Mijn lijf schiet als vanzelf in paniekmodus, al weet mijn hoofd dondersgoed dat ik veilig ben. Mijn heimwee is daarmee een strijd tussen mijn verstand en mijn gevoel. Medicatie, healings en lezingen ten spijt, lukt het me niet om die strijd te winnen. ‘Neem gewoon een reispil of oxazepam’, zeggen mensen vaak. Zo werkt het helaas niet. Mentaal kalmeer je even van zo’n pilletje, maar fysiek voel ik me nog even slecht. En als ik me zo ziek voel, kan ik toch niet genieten van mijn uitje? Dan kan ik beter thuisblijven.

Nooit op vakantie

Door mijn heimwee gingen veel dingen in het leven aan me voorbij. Nachtelijke feestjes met vrienden in mijn tienerjaren, examenreizen, tripjes naar de zon: het is me vreemd. Mijn jeugd bracht ik door binnen de muren van het huis van mijn ouders. Zij wisten net zomin als ik wat ze met mijn angsten aan moesten. Nooit vroegen ze wat ze voor me konden doen om mijn angsten weg te nemen, net zomin probeerden ze me te pushen om tóch de hort op te gaan. Vriendinnen kwamen na hun zomers thuis met mooie reisverhalen, bijzondere souvenirs en prachtige fotoboeken vol tropische herinneringen. Toch was ik nooit jaloers op ze. Ook niet op mijn broer, die wél een grote reislust ontwikkelde. Als ik hem van het vliegveld haalde na zijn trips, wist ik dat ik meer zou genieten van zijn verhalen dan van zijn reis. Het bevestigde vooral wat ik altijd al wist: leuk voor een ander, maar niet voor mij.

Krijgt mijn kind door mij ook heimwee?

Dat veranderde toen ik vier jaar geleden moeder werd. Mijn zoon nam ik weliswaar mee op tripjes naar de plaatselijke dierentuin, maar zijn meeste uren was hij thuis. In de zomer zette ik een zwembad in onze tuin waarin hij zich prima vermaakte, maar het knaagde aan me dat hij nooit veel meer zag dan ons eigen dorp. De angst bekroop me dat ik mijn heimwee op hem zou overdragen als ik hem altijd maar in onze vertrouwde bubbel zou laten. Ik moest hem meenemen op een vakantie.

Onze eerste vakantie

De week voor onze trip naar Zeeland voelde ik me vreselijk. Ik bibberde bij het idee van weggaan en pakte met een steen in mijn maag de auto in. De dagen daar waren intens. Ik genoot van mijn zoontje die razendsnel vriendjes maakte en zich goed amuseerde, maar de stress maakte me zo moe dat ik regelmatig moest gaan liggen. Ondertussen keek ik uit naar het moment dat ik alles weer mocht inpakken. Het was een loodzware week.

Weer mijn grenzen opzoeken

Toch wil ik deze zomer weer mijn grenzen opzoeken. Ik weet dat het pittig zal worden om weer uitjes en een vakantie te ondernemen, maar ik wil het. Voor mezelf en voor mijn zoon. Ik weet dat hij net als ik geniet van de zomers in onze fijne tuin en ons zwembadje, maar als ik nu kijk naar de foto’s van onze vorige minivakantie, vergeet ik direct alle nare gevoelens die ik had. Mijn zoontjes plezier spat van de foto’s. Zijn stralende blik in de lens terwijl hij zwemt, zijn lach terwijl hij in de speeltuin speelt en over de camping rondbanjert: dat is me alles meer dan waard.”