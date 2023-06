Marjolein (40) hoorde dat ze een ‘ziele-zoon’ heeft: “Het was magisch: ik voelde iets in mijn nek en iemand streek door mijn haar”

“Spiritualiteit heeft me altijd geboeid. Ik ben meerdere malen bij een paragnost of op een paranormale beurs geweest en dan hoorde ik steevast dat er ‘kinderen’ bij mij ‘gezien’ werden. Op zich vond ik dat vreemd. Mijn vriend Bram en ik zijn negen jaar samen en we hebben geen kinderen. Bram had leukemie toen ik hem leerde kennen en zwanger worden was vanwege de chemo geen optie. Bovendien bleek ik op mijn 35e vervroegd in de overgang. Dat betekende dat we definitief afscheid moesten nemen van een kinderwens. Toch bleef ik van helderzienden horen dat ze een zogenaamd ‘ziele-kind’ bij me zagen, soms twee.

Anderhalf jaar geleden bezocht ik vanwege burn-out klachten een energetisch therapeut. Zij stelde voor een opstelling te doen waarbij ze een biotensor, een soort pendel, over kaartjes liet gaan waar emoties en familieleden op stonden. De biotensor stopte bij het kaartje ‘zoon’. Ze vroeg me het kaartje op gevoel ergens neer te leggen en instinctief drukte ik het op mijn hart. Ineens herinnerde ik me ook dat ik als negentienjarige over tijd was geweest en na een paar dagen een zware bloeding had gekregen. Hoogstwaarschijnlijk was dat een miskraam geweest. Wat er toen gebeurde, was magisch mooi: ik voelde iets in mijn nek en er werd door mijn haar gestreken. Ik had kippenvel over mijn lichaam en de tranen stroomden over mijn wangen. Ik wist dat het míjn zoon moest zijn, zoals alleen een moeder dat kan voelen en weten.

Die dag huilde ik blije tranen. Ik voelde een intense liefde en vreugde om me heen. Ik sprak hardop, stelde vragen en er kwamen antwoorden in de vorm van gedachten terug. Zo vroeg ik zijn naam en een paar dagen later plopte ineens ‘Morris’ binnen. Die naam paste precies bij zijn stoere energie.

De dag erna reed ik op een smal lastig weggetje achteruit met mijn auto. Het lukte en ik zei lachend tegen mijzelf in de achteruitkijkspiegel ‘You go, brown eyed girl’! Ik zette de radio aan en de eerste woorden die ik hoorde waren ‘You’re my brown eyed girl’. Ik kreeg kippenvel over mijn lijf. Hard zong ik mee en toen de discjockey het nummer afkondigde, bleek het van zanger Van Morrison te zijn. Toeval? Voor mij niet. De hele autorit heb ik zitten stralen en kletsen tegen ‘Morris’, iets wat ik trouwens nog regelmatig en met veel plezier doe. Voor mij is hij mijn zoon: een knul met een eigen identiteit, intens voelbaar, alleen niet zichtbaar voor anderen.”