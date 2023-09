Marjolein: “Wanneer mag ik weer een shot? Dat was het enige wat telde”

Na de behandelingen tegen kanker moet Marjolein Assenbroek (59) afkicken van de pijnstillers. En dat blijkt een zware opgave. “Niemand had mij verteld dat dit medicijn vijftig keer sterker is dan heroïne.”

Christien Jansen Petronellanitta

“Op 2 januari 2017 zijn mijn man en ik getrouwd. Op aanraden van mijn arts, die er ernstig aan twijfelde of ik tongkanker zou overleven, die bijna te laat werd ontdekt en gerelateerd bleek aan HPV. Het gemeentehuis in Wassenaar ging speciaal voor ons open, onze kinderen, familie, vrienden en geliefden waren er. Het moet prachtig en ontroerend zijn geweest. Dat heb ik van horen zeggen, want zelf heb ik geen enkele herinnering aan deze bijzondere dag. Dat ik ben getrouwd en dat niet eens meer weet, vind ik heel verdrietig. De reden: ik zat onder de pijnstillers fentanyl, oxycodon en oxycodine. Extreem verslavend, fentanyl is vijftig keer zo sterk als heroïne, maar dat wist ik toen nog niet.

Kwakkelen

In het voorjaar van 2016 begon ik te kwakkelen. Ik kreeg oor- en keelpijn die maar niet overging. Ik keek het een paar weken aan, ging naar de huisarts en werd doorgestuurd. Naar achtereenvolgens een kno-arts, kaakchirurg en neuroloog, telkens met de bijbehorende wachttijden. Welke arts ik ook sprak, ik zou hartstikke gezond zijn. Het was vast de overgang of anders werkte ik te hard. Ondertussen ging ik heel hard achteruit. Ik kon nauwelijks meer praten, eten en werken. ’s Nachts stond ik met mijn hoofd tegen de muur te bonken om de oorpijn te bezweren. Ik kwam weer bij de neuroloog, die me vroeg mijn tong uit te steken. Dat lukte niet. Zij zag daar geen probleem in, maar ik zei tegen mijn man: ‘Het zit in mijn mond.’

Weer naar de kno-arts, gelukkig een andere dan degene die me al vier keer had weggestuurd. Dit keer werd een röntgenfoto gemaakt. Had iemand dat maar eerder bedacht: er zat zo’n grote tumor onder mijn tong dat ik eigenlijk al aan het doodgaan was. Ik moest meteen blijven. Nog zie ik ons zitten in die ziekenhuisgang. Angstig, verward, maar ook opgelucht. Ik was zó blij dat er eindelijk iets gevonden was, dat ik géén aansteller was. Er werd direct een zware behandeling gestart. Er was een gerede kans dat ik die niet zou overleven, maar als we niet voor de behandeling kozen, zou ik binnen zes weken sterven. De tumor was te groot om operatief te verwijderen. Daarom kreeg ik chemokuren en vervolgens bestralingen. Het was loodzwaar en heel pijnlijk, vandaar dat ik de sterkste pijnstilling kreeg: fentanyl. Een middel tientallen malen sterker dan morfine. Bij elke kik kreeg ik een fentanylpleister opgeplakt. Ik vermoed dat ze dachten: die arme vrouw gaat dit toch niet overleven, laten we er maar voor zorgen dat ze geen pijn heeft. Dat fentanyl vijftig keer sterker is dan heroïne en net zo verslavend, invloed heeft op je ademhaling en wordt ingezet bij euthanasie, wist ik niet. Er was geen arts of verpleegkundige die me hierover had geïnformeerd.

Van zieke naar junkie

De behandelingen duurden een halfjaar, die periode heb ik achteraf gezien volkomen stoned doorgebracht. Na dat halfjaar keek ik ernaar uit dat ik me beter zou gaan voelen, maar ik bleef maar overgeven en voelde me nog steeds heel slecht. Daarnaast was ik totaal niet meer degene die ik altijd was geweest. Ik was vel over been en tegelijkertijd hyperactief en heel onrustig. Doorlopend ging ik het huis uit. Op mijn pantoffels, in mijn paars met roze bloemetjeslegging, met mijn dunne korte chemocoupe liep ik urenlang blokjes om bij ons in de woonwijk. Het was alsof mijn hoofd in een afgesloten ruimte zat, waar niets meer binnendrong. Ik voelde geen pijn, geen emoties, alles was weg. Er was nog maar één ding belangrijk: wanneer mag ik weer een fentanylpleister. In een schriftje hield ik obsessief bij wanneer ik wat nam, wanneer ik weer wat mocht. De voorraad was geen probleem: ik had het ziekenhuis met tassenvol zware pijnstillers verlaten. Ik zie me nog staan, huilend zei ik tegen mijn man dat ik nú een pleister wilde, omdat ik anders niet zou slapen. Als hij dan liet zien dat dat niet kon, dat ik morgen pas weer fentanyl mocht, dan nam ik maar een dosis van het snelwerkende oxycodon en het langzamer werkende oxycodine. Langzaam drong het tot me door dat er misschien een verband was met mijn pijnmedicatie en hoe ik me voelde. Ik las de bijsluiters en schrok me een ongeluk. Ik moest van deze middelen af. Zo snel mogelijk. En als ik iets wil, dan wil ik het meteen. Dus een beetje naïef besloten we de dosis elke week een beetje af te bouwen, maar niet in de weekenden dat de kinderen van mijn man bij ons waren. Dat zou te heftig zijn voor hen.”

Te snel afgekickt

“Het afkicken – want dat was het – was vreselijk. Van vroeg tot laat was ik bezig met de vraag: wanneer mag ik weer een shot. Liep ik hysterisch door het huis op zoek naar het enige doosje oxycodon dat mijn man niet had ingeleverd bij de apotheek. Trillend als een junkie, vel over been. Elke keer als de dosis naar beneden ging, werd ik een heks, een furie. Ik was niet te houden, was doorlopend opgefokt, kon om niets in woede ontsteken. Eén verkeerd woord en het huis was te klein. Gelukkig bleven de kinderen redelijk buiten schot, maar mijn man heeft het heel erg met me te stellen gehad. Nee, ik was geen leuk mens in die periode. Dat hij nog bij me is, vind ik eigenlijk een wonder. In acht weken ben ik afgekickt, maar op een gegeven moment voelde ik me zo extreem slecht. Het leek alsof mijn lijf ermee ophield. Ik belde mijn man, hij was onderweg naar huis, maar belde alvast 112. De ambulance was net op tijd: mijn bloeddruk was zo gevaarlijk laag dat ik injecties kreeg en daarna direct naar het ziekenhuis ben vervoerd. Dat mijn zoon nietsvermoedend thuiskwam, naar binnen liep en niet mij op de bank zag liggen, maar wél het achtergebleven medisch materiaal, is erg traumatisch voor hem geweest. Dat hij dat heeft moeten meemaken, vind ik heel erg. In het ziekenhuis bleek dat ik veel te snel was afgekickt. Ik had begeleid moeten worden, mijn hart en bloeddruk hadden doorlopend moeten worden gemonitord. Achteraf gezien hadden we bij verslavingszorg moeten aankloppen, maar wisten wij veel hoe gevaarlijk deze medicijnen zijn. En toen kwam het moment dat ik daadwerkelijk was afgekickt. Tot die tijd had de fentanyl me op de been gehouden, nu viel ik letterlijk om. Ik kon niets meer. Mijn lijf was kapot. Ik kwam in een rolstoel terecht en kon pas na een paar maanden beginnen met revalideren, zo verzwakt was ik. Door de behandelingen kon ik niet goed eten en had ik een vitamine D-tekort. Daar had ik bepaalde pillen voor nodig, maar die vond de verzekering te duur, dus ik kreeg er maar vier. Terwijl ik er een periode lang twee per dag had moeten slikken. Met de fentanylpleisters had ik heel Wassenaar van een shot kunnen voorzien en die kreeg ik zomaar mee, maar die vitamine D-pillen niet. Dat is nog steeds de grap in huis hier.”

Dankbaar

“Pas een paar maanden na mijn afkickperiode kon ik starten bij een revalidatiecentrum. Drie intensieve maanden was ik onder behandeling van een psycholoog, diëtist, fysiotherapeut en logopedist. Ik heb moeten accepteren dat ik in één jaar tijd twintig jaar ouder ben geworden en moet het doen met het lijf dat ik heb, en alle gebreken die erbij horen. Dat blijft een gevecht, elke dag. Voor pijnstillers blijf ik bang. Binnenkort word ik geopereerd aan mijn voet, maar ik durf nog geen paracetamol te nemen. Het is wrang te bedenken dat ik dit allemaal niet had hoeven doormaken als ik het HPV-vaccin had gehad. Dan zou ik nog kunnen ruiken en proeven, hadden mijn speekselklieren nog gewerkt en brokkelde mijn gebit niet langzaam af. Zou ik geen slikproblemen hebben en nog gewoon spontaan kunnen eten. Zou ik geen thermoshirt, wollen truitje en sjaal hoeven dragen in de bloedhitte, omdat ik het altijd koud heb. Maar ik leef! En daar ben ik dankbaar voor. Zoals ik ook heel dankbaar ben voor de steun die ik kreeg: familie, vrienden, bekenden kwamen eten brengen, gingen mee naar het ziekenhuis. Mijn zus heeft haar leven een halfjaar stilgezet om te helpen, mijn ooms en tantes sprongen bij. Dat is wat me helder voor de geest staat uit die zwarte periode. De Marjolein uit 2016 is niet meer de Marjolein die ik nu ben. Als ik ergens geen zin in heb, dan doe ik het niet. Al komt dat ook doordat mijn lijf kapot is door de chemo, ik heb nog maar een halve batterij. Deze periode heeft bevestigd dat ik meer kan dan ik dacht. Het maakt niet uit wat ik nog doe in mijn leven, die Mount Everest heb ik al beklommen. Ik ben ook milder geworden. De persoon die tegen je op botst of voordringt bij de bakker, draagt misschien wel een grote last met zich mee die niet zichtbaar is. Je kunt aan de buitenkant vaak niet zien wat er leeft bij iemand. We mogen echt wel wat liever zijn voor elkaar. Wat ik ook tegen vooral vrouwen wil zeggen: loop je langer dan drie weken met klachten, laat je dan niet wegsturen, maar blijf net zolang op deuren kloppen tot je wordt geholpen. Want klachten worden maar al te makkelijk op de overgang geschoven of op te hard werken.”

Naïef

“Als ik vooraf had geweten dat ik na de behandelingen nog door een afkicktraject had gemoeten, zou me dat heel erg hebben geholpen. Want ik ben niet tegen deze middelen. Ik was heel ziek, zonder die pillen en pleisters had ik het niet gered, en dat geldt voor meer mensen. Wel wil ik ervoor pleiten dat het verslavingsgevaar wordt gecommuniceerd. Ik had nooit eerder te maken gehad met ernstige ziektes, mijn man en ik waren erg naïef. Achteraf kan ik alleen maar zeggen dat je, ook – en misschien juist – als je heel ernstig ziek bent, goed moet blijven opletten wat er met je gebeurt.”

