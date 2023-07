Marleens (51) dochter is panseksueel: “Lotte is mijn inspiratiebron”

Influencer en modeontwerper Lotte (26) is panseksueel. Ze heeft een relatie met een transman, Deen. Haar moeder Marleen (51) heeft een balletschool en onderzoekt of ze hetero of queer is.

Lotte (26): “Sinds drie jaar heb ik een queer-relatie, met een transman. Mijn eerste liefde blijkt ook meteen mijn grote. Tot die tijd was ik helemaal niet met de liefde of mijn geaardheid bezig. Ik had alleen maar aandacht voor mijn dikheid. Deed mijn best om mooi en slank te zijn, danste veel in mijn moeders balletschool en dacht vooral: ik ben dik, dus ik ben onaantrekkelijk. Ondertussen kuste ik wel af en toe met meisjes, en wist ik al heel vroeg dat ik niet hetero was. Ik was er ook niet mee bezig wat ik dan wél was. Het liep anders. Mijn oma overleed, ze was mijn alles, mijn ouders scheidden toen ik negentien was en ik zorgde voor iedereen behalve voor mezelf. De lesbische voorbeelden die ik kende waren zoals Boo uit Orange is the new black: mannelijk en stoer. Daar herkende ik me niet in. Ik zag er helemaal niet uit als een lesbi, vond ik. Dus aan de ene kant dacht ik dat ik slank en mooi moest zijn, met make-up en zo, want dat had ik zo geleerd, en aan de andere kant dacht ik dat ik zoals Boo ‘het mannetje’ moest zijn. Een Amerikaanse vriendin zei wel: ‘You queer’ en moedigde me aan gelijkgestemden te zoeken als ik daar klaar voor was. Zij inspireerde me op een aanstekelijke en veilige manier mijn eigen leven te leiden door met me in gesprek te gaan en tegelijkertijd haar eigen voorbeeld te tonen. Ik vroeg me tot het overlijden van mijn oma helemaal niet af wie of wat ik was, behalve dik. Zij was ook dik en lachte op haar sterfbed dat ze nu eindelijk dun was. Dat raakte me diep. Ik besloot dat ik zo niet verder wilde.”

Marleen (51): “Daarbij zorgde je ook nog veel voor mij na de scheiding. Dat was heel lief, maar niet goed voor jou. Ik heb veel te lang gedaan wat ik dacht dat moest, wat van me werd verwacht. Ruim vijf jaar geleden durfde ik eindelijk voor mezelf te kiezen en een nieuw leven op te bouwen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Ik noem ons, jij, je zus en ik, altijd de drie musketiers. We zijn heel open naar elkaar en bespreken echt alles, ook onze seksualiteit. Dat vind ik heel waardevol, en zeldzaam. Maar jij zei op een gegeven moment wel: ik ben niet je hulpverlener. Terecht... Met liefdesverdriet moest ik bij jou niet meer aankomen, dat past beter bij een vriendin. Daar hebben we het bewust over gehad. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijk. Ik ben blij dat ik nu weer moeder voor je mag zijn.”

L: “Ik had graag vriendinnen met je willen zijn, mama, toen je mijn leeftijd had. Je hebt het lef gehad voor jezelf te kiezen. Ik ben er trots op dat je nu durft te zijn wie je bent: vrij, lief en warm. Jij verdient de mooiste liefde die er is. Mij zou het niet verbazen als dat met een vrouw is.”

M: “Dat zou best kunnen. Ik ben nu vooral aan het voelen wat me past, in de liefde en in mijn leven. In mijn kledingstijl, in mijn bedrijf, in alles. Een mooi proces waarin Lotte een inspiratiebron is. Door haar, haar partner Deen en ook haar zus Elle, durf ik steeds meer mijn eigen leven te leiden.”

L: “Ik zou je door het magische queer-bos willen leiden, zoals Deen dat bij mij deed. Hij leerde me: je bent niet één ding, je mag het allemaal zijn. Terwijl ik dacht dat ik iets moest kiezen. Of lesbisch, of hetero, of bi, of wat dan ook. Panseksueel betekent dat het niet uitmaakt wat iemand voor sekse of genderidentiteit heeft. Van Elle heb ik geleerd dat je niet hoeft aan te kondigen dat je queer bent. Zij was gewoon ineens met een meisje, en daarna met een jongen. Dat zette mij ook op scherp, want blijkbaar verwachtte ik zelf een coming-out van haar. In feite is dat ook heteronormatief. Mijn zus is daar weer vrijer in dan ik. Mooi hè?”

M: “Ik heb mijn dochters niet goed bijgebracht dat het goed is om gewoon jezelf te zijn, omdat ik het zelf niet wist. Toch hebben zij die lessen wel getrokken uit het leven, daarvan leer ik nu weer. Ik ben zó trots op Lotte, op hoe ze haar leven leeft en helemaal zichzelf is. Soms vind ik het jammer dat ik me nu pas zo vrij voel, maar aan de andere kant weet ik ook: ik ben pás eenenvijftig. We hebben elkaar nog zo veel te geven.”

LHBT-wie?

Cisgender

De term voor mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze kregen bij hun geboorte. Verreweg de meeste mensen zijn een cisvrouw of -man.

Transgender

Een term voor mensen die zich niet thuis voelen bij de sekse die ze kregen toen ze werden geboren. Soms willen transgenders een geslachtsveranderende operatie ondergaan.

Genderdysforie

Als je niet gelukkig bent met het lichaam dat je bij de geboorte hebt gekregen.

Genderexpressie

Dat wat iemand uitdrukt over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het kan op verschillende manie-ren: bijvoorbeeld met gedrag, make-up, kleding of haarstijl.

Non-binair

Dit betekent dat iemand geen man, maar ook geen vrouw is. Die persoon voelt zich niet thuis in de tweedeling.

Genderfluïde

Een genderfluïde persoon heeft geen vaste genderidentiteit, of beweegt zich tussen mannelijk- en vrouwelijkheid.

Panseksueel

Een panseksueel persoon kan zich aangetrokken voelen tot alle genders: mannen, vrouwen, non-binair of trans.

Queer

Overkoepelend begrip voor Overkoepelend begrip voor lhbtiq+’ers . De term wordt meestal gebruikt om uit te leggen dat ie-mand zich niet thuis voelt binnen de hetero- en gendernormen en hokjes in twijfel trekt.

Intersekse

Intersekse personen zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. De meesten voelen zich man óf vrouw. Een kleiner aantal van hen voelt zich tussen mannelijk en vrouwelijk in.

Femme

Een lesbische vrouw die een vrouwelijke genderpresentatie heeft.

Butch

Een lesbische vrouw met veel mannelijke trekjes.

