Maya (38): “Ik weet zeker dat mijn haar door deze beautyroutine sneller terugkwam na de chemo”

“Ik heb de zorg voor mijn lijf altijd belangrijk gevonden. Ik droeg mooie kleding, gaf honderden euro’s uit aan beautyproducten en make-up en was in de weer met mijn grote bos krullend haar. Toen ik in augustus borstkanker kreeg, ben ik nóg beter voor mijn lichaam gaan zorgen. Meteen nadat ik de diagnose kreeg, rende ik naar de parfumerie. Een beetje vluchtgedrag, denk ik, afleiding zoeken. Van mijn favoriete merk kocht ik alles wat ik nog niet had of wat bijna op was. Ik denk dat er wel voor achttienhonderd euro aan spullen in mijn badkamer staat. Ik heb bepaalde merken waar ik heel enthousiast over ben, omdat ik weet dat ze echt goed zijn. Het liefst koop ik van die merken alles wat nieuw op de markt wordt gebracht. Mijn vriend moet er weleens om lachen als hij ziet waarmee ik kom aanzetten. ‘Heb je haar weer, met al haar beautyspul.’ Al is-ie er inmiddels wel aan gewend. Ik heb het netjes opgeruimd in mandjes in de badkamer, zodat hij er geen last van heeft.

Mijn lichaam met liefde behandelen

Het was heerlijk om tijdens mijn ziekte al die beautyspullen te kunnen gebruiken. Juist die vertrouwde producten zorgden ervoor dat ik me toch een beetje ‘normaal’ voelde. Ik nam uitgebreid de tijd om mijn lichaam in te smeren, zette muziek op en stak kaarsen aan. Terwijl ik me met zo veel aandacht insmeerde, voelde ik veel liefde voor mijn lijf. Het moest een ontzettend zware behandeling doorstaan en dit was mijn manier om haar te kunnen helpen in het herstel. Door mijn lichaam met liefde te behandelen, wilde ik haar laten weten dat we ‘samenwerkten’. We zaten er samen in. Ik merkte tegelijkertijd dat de crèmes echt een weldaad waren voor mijn huid die door de chemo-therapie helemaal uitdroogde. Ook verloor ik mijn haar, waarop ik altijd zo trots was, en was mijn hoofdhuid erg droog. Ik ben ervan overtuigd dat mijn haar snel weer terug groeide door de producten die ik gebruikte. In het ziekenhuis stonden ze er ook versteld van, heel grappig.

Diepere verbintenis met lijf en geest

Toegegeven: nog steeds vind ik het heerlijk om mooie verzorgingsspullen te kopen. Daar bespaar ik zeker niet op. Maar mijn periode van ziekte heeft me ook iets anders geleerd: goed voor jezelf zorgen, zit niet alleen in de buitenkant. Het is een combinatie van binnen- én buitenkant. Als je zo ziek bent als ik was, kun je niet anders dan een diepere verbintenis met je lijf en geest aangaan. Sámen ervoor zorgen dat je herstelt. Als er fysiek weinig is om op terug te vallen, houdt je mind je overeind. En ik moest zelf ook veranderen. M’n grenzen leren aangeven bijvoorbeeld. Doe ik iets voor mezelf of voor een ander? Dat vraag ik me sindsdien steeds af.

Peperdure gong om spanning los te trillen

Er waren verschillende manieren waarop ik de connectie met mijn binnenste kon aangaan. Het bespelen van gongs was daar één van. Ook daarin heb ik geïnvesteerd; de grootste gong kostte zesentwintighonderd euro. De trillingen van het instrument komen diep binnen in je lijf, waardoor de spanning wordt losgetrild. Als ik het zelf niet kon, liet ik mijn vriend de gongs bespelen. Ik heb daar veel baat bij gehad en ik geloof er ook heilig in dat die gongs mijn herstel hebben bespoedigd. Ze hebben me daarnaast laten inzien dat je dus ook op een andere manier liefde en aandacht aan je lijf kunt besteden. Ook ayurvedische massages helpen me daarbij. Daarbij word je helemaal ingesmeerd met olie die is afgestemd op jouw behoeftes. Het zorgt ervoor dat ik in een diepe ontspanningsmodus terechtkom. Goedkoop is het niet, het kost zo’n negentig euro per keer en ik doe het twee keer per maand. Omdat ik er zo veel baat bij heb, heb ik dat ervoor over. Ik hoef er ook niets voor te laten, dus wat dat betreft verkeer ik in een luxepositie, dat realiseer ik me wel.”