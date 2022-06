Merel (41): “Ik kwam aan in Peking, ging naar een hostel en zoals dat werkt tijdens reizen: contact is zo gelegd. Met een groepje andere twintigers gingen we naar een disco. Ik raakte aan de praat met Levi, een knappe Amerikaanse backpacker. We hadden een leuk gesprek, dronken, dansten, en in de taxi terug naar het hostel zoenden we. Op vakantie gaat alles een stuk sneller. We logeerden allebei op de slaapzaal, maar hadden behoefte aan privacy. Wat moet je dan? Het werd de gemeenschappelijke badkamer. Levi rommelde wat aan de deurknop en deed hem op slot. Ik weet nog dat hij me optilde en op de vloer legde alsof ik niks woog, daar was ik enorm van onder de indruk. Er werd op de deur gebonkt: ‘Hurry up, what are you doing?’ Natuurlijk was het asociaal om de gemeenschappelijke badkamer te claimen, maar op dat moment kon het me niks schelen, we gingen helemaal in elkaar op. Er volgden een paar geweldige dagen.

Overdag deden we ieder ons eigen ding, ’s avonds gingen we uit en hadden we magische seks. Ook op de slaapzaal. Dat we zo stil moesten zijn, maakte het extra spannend. Ik had echt vlinders in mijn buik. Levi was intelligent, zat vol plannen en de seks was geweldig. De dag voordat hij verder reisde, gaf hij me een bierviltje met de tekst: ‘Meet me in Morocco, at the end of July’. Dat was een halfjaar later.”

Klik tussen de lakens

“Terug in Nederland bleef ik aan hem denken. Ik kwam het bierviltje weer tegen en dacht: waarom niet? Ik mailde hem en zijn aanbod stond nog steeds, het leek hem super als ik naar Marokko kwam. Ik nam twee weken vrij en voor ik het wist omhelsden we elkaar op het treinstation van Fez. Maar al vrij snel hadden we in de gaten dat het alleen tussen de lakens klikte. Wat ergerde ik me aan hem, zeg! Hij had een soort gitaartje bij zich waar hij de hele dag op zat te tokkelen. Ik vond hem vreselijk overdreven, zijn zucht naar aandacht was in mijn ogen pathetisch. Ondanks alle irritaties bleef de seks met hem fantastisch. Toen we na twee weken afscheid namen, keek ik terug op een unieke vakantie.

In 2009 ging ik met een vriendin naar Argentinië. In Buenos Aires zat ik even op Facebook en zag ineens dat Levi daar ook was. Wat toevallig! We spraken af en binnen vijf minuten waren we aan het zoenen. Die nacht deden we het op het dakterras van mijn hostel onder de sterrenhemel. De volgende dag reisden mijn vriendin en ik verder.”

Laatste avontuur

“Ik heb Levi daarna niet meer gezien, maar anderhalf jaar geleden waren we ineens aan het chatten. Ik was gescheiden, zijn relatie was uit en hij woonde in New York. ‘Zal ik naar je toe komen?’ stelde ik voor. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Ik ben inmiddels moeder, heb een vaste baan, dan kun je niet spontaan een week naar New York. Ja, we hebben samen veel gezien, bijzondere momenten gedeeld.

Ik weet dat we niet bij elkaar passen, maar de lichamelijke aantrekkingskracht tussen ons is echt bijzonder. Laatst stuurde hij een berichtje waarin hij liet weten dat hij zeker wist dat dat vuurwerk tussen ons er op ons tachtigste nog steeds zal zijn. Wie weet. Als we dan single zijn en nog zin hebben in een avontuurtje, zien we elkaar vast weer terug.”