Merels bruiloft werd compleet verpest door een van de gasten: “Ik stond te trillen van woede”

Merel (35) zag haar liefdevolle, intieme bruiloft in het water vallen toen een van de gasten zich volledig misdroeg. “Ik had altijd al het idee dat zij mij benijdde.”

“Gewoon een intiem feestje met dierbaren en familie. De liefde en het leven vieren, samenzijn, plezier hebben en dansen: zo zag ik mijn ideale bruiloft voor me. Ik hoefde geen poeha of zoveel mogelijk gasten. Als iedereen het maar naar de zin had en als ik deze dag maar volop kon genieten. Je zou zeggen: wat kan er dan fout gaan? Helaas wist één genodigde zo’n stempel op de dag te drukken dat werkelijk mijn hele bruiloft er door verziekt werd. Wat zo mooi had kunnen zijn bleek een groot drama. Dat mijn huwelijkse leven op deze manier van start is gegaan, vind ik heel moeilijk te verkroppen.

Raar mens

“Daan en ik waren het er allebei over eens: we nodigden alleen hele goede vrienden uit. Geen kennissen, geen collega’s, alleen degenen die ons echt aan het hart lagen. Dat was de reden dat Lena erbij was. Een studievriendin van Daan met wie hij na hun studententijd altijd contact heeft gehouden. Ik kende haar wel en op het eerste oog was ze aardig en vriendelijk. Toch lukte het me nooit om in haar omgeving echt te ontspannen. Altijd had ik het idee dat ze me in de gaten hield, me observeerde en iets cynisch op een hele aardige manier wist te verpakken. “Wat een goede smaak heb je!”, kirde ze toen ze bij ons op bezoek was in ons nieuwe huis. “Maar doordat je zoveel mooie spullen hebt staat het hier wel propvol.” Wat moest ik hiermee? Haar bedanken? Haar opmerking beamen? Raar mens, dacht ik. Tussen haar en Daan was het altijd dikke mik. Altijd maar praten en hard lachen. Ik wist zeker dat Daan geen amoureuze gevoelens voor haar had. Wat Lena betreft was ik daar nog niet zo zeker van. Zij en Daan werden twee jaar geleden haast tegelijkertijd vrijgezel. Misschien had ze gehoopt iets met hem te krijgen, maar juist in die periode liep ik hem tegen het lijf en was het gelijk raak tussen ons. Ik heb altijd het idee gehad dat ze me benijdde. Op mijn bruiloft bleek ik daar gelijk in te hebben.”

Gênant

“Ik was vijf maanden zwanger toen we trouwden. Het was een prachtige zonnige voorjaarsdag. Ik voelde me goed en straalde. Na de huwelijksvoltrekking zaten we met alle gasten buiten aan een lange tafel te lunchen. Lena slempte werkelijk de prosecco naar binnen en was luidkeels aan het oreren. Eerst nog alleen tegen haar tafelgenote aan de rechterkant, algauw trok ze er een groter publiek bij door haar stem nog meer te verheffen. “Merel, geniet nog maar even van je huwelijksnacht, alle vrouwen scheuren compleet uit na hun bevalling en dan is het voorbij met een zorgeloos seksleven.” Wit weggetrokken van schrik wendde ik me af om mijn gesprek met iemand anders te vervolgen, maar ik kon het niet helpen dat ik nog van alles meekreeg. “Daan verdient bijna anderhalve ton per jaar, geen wonder dat Merel met hem wil trouwen! Zo’n goed uitziende en goedverdienende catch kan je natuurlijk niet laten lopen. Merel is eigenlijk een ekster!” En ze schaterlachte het uit om haar eigen grap. Toen de speeches begonnen, tetterde ze er nog steeds doorheen. Ik zag dat ze het personeel wenkte en om een sigaret vroeg, die ze ook nog kreeg. “Wat ben ik blij dat ik niet zwanger ben zeg, niet kunnen drinken en roken is niets voor mij”, hoorde ik haar zeggen. Uiteindelijk stond mijn vader op en liep naar Lena toe om haar weg te leiden. Ze kon nauwelijks nog op haar benen staan, zag ik toen ze overeind kwam. Iemand van het personeel ontfermde zich over haar en nam haar mee naar het etablissement, waar ze in een hoekje is neergestort, heeft overgegeven en in slaap is gevallen.”

Bruiloft verpest

“Je zou zeggen dat het feest daarna ongestoord verder kon, maar voor mij was het echt verpest. Ik stond te trillen van woede. Hoe heeft ze het gedurfd om zich zo onbeschoft te gedragen. Niets heb ik van de speeches gehoord, omdat ik verstijfd van schrik zat in afwachting wat Lena nu weer ging brallen. Natuurlijk wierp ik een blik op Daan, maar die lachte een beetje onbeholpen en zei dat hij er ook niet zoveel aan kon doen. Een paar dagen na onze bruiloft ben ik echt ontploft. Ik eiste van Daan dat Lena haar excuses zou aanbieden, anders hoefde ze nooit meer een voet in ons huis te zetten. Die excuses kreeg ik, maar daarbij meldde ze wél dat de lunch te laat was uitgeserveerd waardoor de alcohol zo zwaar op haar nuchtere maag viel en ze er eigenlijk niks aan kon doen. Mijn grens was inmiddels bereikt. Dat ik ook nog de schuld kreeg van haar dronkenschap was echt het toppunt. Na mijn bevalling stuurde ze me nog een werkelijk prachtig gouden geboorte-armbandje met de naam van onze baby erin gegraveerd, maar ik heb het linea recta teruggestuurd. Ze dacht me zeker te kunnen paaien omdat ik in haar ogen een ekster ben. Voor mij is Lena niets minder dan een valse heks. Mijn huis komt ze nooit meer in.”