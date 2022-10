Minke (43): “Mijn man heeft mijn affaire niet door, of hij knijpt een oogje dicht”

Minke (43): “Het was niet de bedoeling dat mijn affaire met Jan meer dan een paar weken zou duren, maar inmiddels zijn we twee jaar verder. Mijn man Ronald heeft volgens mij niets door, maar het zou ook goed kunnen dat hij een oogje dichtknijpt.

Laag libido

Hij weet dat ik problemen heb met zijn enorm lage libido en dat ik lichamelijk contact heel belangrijk vind. Ik kan wat ik met Jan heb ook goed loskoppelen van de relatie met mijn Ronald. Hij is nog steeds de man van mijn leven. Met hem wil ik in één huis wonen. Met hem geniet ik van onze twee kinderen, Danny en Lisa. Met hem wil ik oud worden.

Crisis

Ik weet dat ik een risico loop met mijn overspel en ik ben me daar ook constant van bewust geweest. Ik was er altijd van overtuigd dat als Ronald erachter zou komen en me eruit zou gooien, alles wel op zijn pootjes terechtkwam. Maar nu, met de crisis, ben ik daar niet zo zeker meer van. Vind ik nog een baan? Zou ons huis wel verkocht worden? Waar zou ik mijn nieuwe huis van moeten betalen?

Einde affaire

Het is misschien laf en hypocriet, maar met al deze onzekerheden in mijn achterhoofd heb ik gisteren een punt gezet achter mijn affaire met Jan. Ik zal zijn gespierde lijf en zin in seks ontzettend missen, maar ik kan het me gewoonweg niet permitteren dat ik straks geen rooie cent heb, op straat sta en nergens kan aankloppen. Mijn vriendinnen hebben namelijk al gezegd dat ik dan niet bij hen hoef aan te komen, omdat ze het niet vinden kunnen dat ik van twee walletjes eet. En financieel hoef ik van Ronald natuurlijk ook niks te verwachten als hij hoort dat ik hem al twee jaar bedrieg.

Traantje gelaten

Opvallend genoeg leek het Jan niet zo heel veel te doen toen ik zei dat ik hem niet meer kon zien. Het was wel duidelijk dat zijn affectie voor mij ook niet verder ging dan mijn lichaam. Ik heb er nog wel een traantje om gelaten, vannacht in bed. Je gaat je toch aan iemand hechten, ook al zit je niet helemaal op hetzelfde niveau. Ronald merkte dat er wat met me aan de hand was en kroop heel lief tegen me aan. ‘Weet je wel hoeveel ik van je houd?’, vroeg hij me. Toen wist ik zeker dat ik de juiste beslissing had genomen.”