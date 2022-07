“Ik was veel te zwaar. Na drie zwangerschappen – waarvan de laatste van een tweeling – en onregelmatig en te veel eten, kwamen er haast ongemerkt elk jaar kilo’s bij. De grens van wat ik toelaatbaar vond, schoof steeds verder op. In de zomer van 2020 was ik er klaar mee. De nieuwsberichten over coronarisicogroepen gaven mij het laatste duwtje in de rug. Ik móést met mezelf aan de slag, helemaal toen bleek dat ik ook suikerziekte had ontwikkeld. Die 44 kilo raakte ik niet vanzelf kwijt: ik ben meer gaan bewegen en eet nu heel bewust. Voorheen at ik op een verjaardag zo een punt taart, maar ik realiseerde me dat eígenlijk alleen de eerste hap echt lekker is.

Een hap is genoeg

Als ik daarbij stilsta, heb ik aan die ene hap ook genoeg. Dat scheelt een heleboel calorieën! Op het moment dat ik zo zwaar was, ervoer ik geen fysieke ongemakken. Pas nu ik een stuk slanker ben, merk ik hoeveel makkelijker ik beweeg. Ik had, zonder het door te hebben, ingeleverd op bepaalde vlakken. Een wasbordje heb ik nog steeds niet, maar dat hoeft van mij ook niet: het is goed zo. ‘Nu hoeft er niets meer af, hoor’, zeggen veel mensen. Zo’n reactie vind ik jammer, omdat-ie een negatieve lading heeft. Ik zit eindelijk heel lekker in mijn vel, dus hoor ik liever: ‘Wat zie je er goed uit, voel je je ook fijn?’ Vorig jaar heb ik op de camping een bikini aangehad, maar daar voelde ik me nog niet prettig in. Déze zomer ben ik er helemaal klaar voor.”