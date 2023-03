Natascha (55) bleek na een goede uitslag van het bevolkingsonderzoek tóch borstkanker te hebben: “De bult was al die tijd al kwaadaardig”

Het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft een preventieve functie, maar schiet soms tekort wanneer vrouwen al klachten hebben aan hun borst(en). Dan bestaat er een kans op een foutieve uitslag, met alle gevolgen van dien. Het overkwam Natascha (55), wiens borst later werd geamputeerd. “Ik vind het niet te verteren hoeveel vrouwen dit overkomt.”

“Vijf jaar geleden viel voor het eerst een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek voor borstkanker op de mat. Ik voelde al een tijdje een bult in mijn borst, zoals wel vaker voor mijn menstruatie, en meldde mijn klacht in het mobiele onderzoekscentrum. De laborante stuurde me naar de huisarts, maar die zei dat ik de uitslag van het bevolkingsonderzoek kon afwachten. Er werd niets gevonden, dus haalde ik opgelucht adem en liet ik het los. Pas toen de bult in mijn borst twee jaar later pijnlijk werd, ging ik opnieuw naar de huisarts. Hij stuurde me door naar het ziekenhuis. Aan het einde van de week bleek dat de bult al die tijd al kwaadaardig was geweest. Ik had borstkanker.

Ik was aangeslagen. Deze diagnose had ik niet verwacht. Ik had geen enkel ander symptoom, zoals verandering van mijn tepel, en de ziekte komt niet voor in mijn familie. Ik snapte er niks van. Volgens het bevolkingsonderzoek was er toch niets aan de hand geweest? Mijn borst werd vier maanden later geamputeerd, waarna een intensief chemotraject volgde.

Preventief onderzoek borstkanker

Waarom wordt zo’n preventief onderzoek afgewacht bij vrouwen die een klacht hebben? In Nederland word je als vrouw geacht naar de bus te gaan. Vertel je daar dat je een klacht hebt, dan word je doorverwezen naar de huisarts, maar die wacht vaak de uitslag van het bevolkingsonderzoek af. Helaas ben ik hierin geen uitzondering. Eerder bleek uit onderzoek dat één op de tien vrouwen die wordt gecontroleerd op borstkanker, de verkeerde diagnose krijgt. Dit maakt me woedend. Ik vind het niet te verteren hoeveel vrouwen dit overkomt. Daarom besloot ik actie te ondernemen. Ik sprak met artsen en deskundigen uit de medische wereld, die op hun beurt ook verontwaardigd zijn over de procedure. Ook stapte ik naar het RIVM en de inspectie van de gezondheidszorg. Aan tafel met bestuurders uitte ik mijn zorgen en frustratie.

Aanpassen van de richtlijnen

De afgelopen twee jaar stak ik ongelofelijk veel tijd en energie in mijn missie om de richtlijnen te laten aanpassen. Dat is slopend, zeker als je ziek bent. Het RIVM paste de disclaimer aan in de folder die vrouwen krijgen meegestuurd bij de oproep voor het bevolkingsonderzoek. Hierin staat nu dat je bij klachten niet moet wachten op de uitslag van het onderzoek, maar naar de huisarts moet gaan. Een goed begin, maar ik vroeg ze om daarnaast in de daadwerkelijke uitslag te benadrukken dat het bevolkingsonderzoek een prima preventieve functie heeft, maar echt onvoldoende is bij een klacht. Hieraan geven ze geen gehoor. De reden? Ze zijn bang dat vrouwen worden afgeschrikt om deel te nemen aan het onderzoek. En dat lijkt me nou juist, in het geval van klachten, precies de bedoeling.

‘Het is toch jullie doel om borstkanker vroegtijdig op te sporen?’ vroeg ik. ‘Ja, maar dit onderzoek is bedoeld voor gezonde vrouwen’, antwoordden ze. Toen ik een bultje in mijn borst had, was ik volgens hun maatstaf dus niet gezond en was dit onderzoek niet voor mij bedoeld, maar hoe kon ik dat weten? Ik voelde me hártstikke gezond. Het is te gek voor woorden.

Ik wil absoluut niemand afraden om preventief deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Natuurlijk kan de uitslag wél wijzen op kanker: dan weet je het in ieder geval. Heb je echter klachten, dan is dit gewoon niet de beste optie.

Wacht niet af

Soms denk ik erover na hoe het had kunnen zijn als er een juiste procedure was geweest. Als ik de uitslag van het bevolkingsonderzoek niet had afgewacht en meteen naar het ziekenhuis was gestuurd. Dan was al deze ellende me waarschijnlijk bespaard gebleven. Van dit onderzoek denken we allemaal: als er iets zit, vinden ze het wel. Dat blijkt niet het geval. Inmiddels zit ik al twee jaar in de ziektewet. Ik ben erg moe door de hormoontherapie die ik volg. Op mijn vijfenvijftigste leef ik als een bejaarde. De strijd om dit kenbaar te maken kost enorm veel energie. Ik hoop vrouwen een waarschuwing te geven. Ga bij een klacht aan je borst altijd naar de huisarts en wacht geen preventief onderzoek af. Je kunt een goede uitslag hebben bij het bevolkingsonderzoek, maar dat zegt vaak niks.”