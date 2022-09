Nederlands-Iraanse Atti (53): “Dat mijn dochter uit protest haar haren afknipte, is voor mij het mooiste cadeau”

Atti Bahadori was twintig toen ze Iran ontvluchtte en strijdt al haar hele leven voor vrouwenrechten in haar geboorteland. Dat haar dochter Niefoelaar (22, zangeres) uit solidariteit met de Iraanse vrouwen in een TikTok-video haar haren afknipte, raakt Atti diep. “De vermoorde Mahsa was net zo oud als zij.”

Wat is er aan de hand in Iran? Op 16 september 2022 werd de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini door de religieuze politie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet volgens de voorschriften zou dragen. Een paar uur later overleed ze in haar cel. De Iraanse regering beweert dat Mahsa stierf aan de gevolgen van een hartaanval, maar volgens ooggetuigen werd ze mishandeld. Sinds haar dood gaan Iraanse vrouwen in het hele land de straat op om te demonstreren tegen het Islamitische regime in hun land. Dit doen ze door hun haar af te knippen en soms hun hoofddoek te verbranden. Bij de protesten zijn volgens de Iraanse staatstelevisie zeker 35 mensen om het leven gekomen. Volgens mensenrechtenorganisaties ligt het werkelijke aantal doden hoger.

Atti, je bent geboren in Iran. Hoe zag jouw jeugd eruit?

“Tot mijn tiende had ik veel vrijheid. Mijn ouders waren liberaal en ik zat op een school waar jongens en meisjes gewoon naast elkaar mochten zitten. Mannen en vrouwen waren gelijk en je mocht dragen wat je wilde. Dat veranderde toen in 1979 de Islamitische garde aan de macht kwam. Ineens moest ik een hoofddoek dragen. Dat vond ik belachelijk, ik was toch geen oma? Ik kon niet meer naar muziekles en mijn keyboard en de platenspeler werden in huis verstopt.

Mijn familie was aanhanger van de sjah, de koning van Iran. Ze waren tegen een Islamitische regering. Religie is een privékwestie, vonden ze, net als de kleur van je onderbroek. Mijn neven zijn geëxecuteerd vanwege hun opvattingen. Toen mijn tante hun lichamen terug wilde, moest ze betalen voor de kogels die in hun lijven zaten. Mijn vader werd gemarteld omdat hij weigerde mee te werken aan het regime en is aan zijn verwondingen overleden. Zij lichaam werd voor de deur gedumpt. Hij is vernederd omdat hij andere ideeën had. Dat was voor mij de druppel. Ik werd een vrijheidsstrijder en hield me bezig met ondergrondse activiteiten en boeklezingen.”

Je was twintig toen je Iran ontvluchtte. Waarom moest je het land verlaten?

“Ik werd bedreigd en mijn naam bleek op een zwarte lijst te staan. Toen ik naar de universiteit wilde, werd ik ondanks mijn hoge cijfers nergens toegelaten. Ik besefte dat ik in Iran geen toekomst op kon bouwen vanwege mijn achternaam én omdat ik een vrouw ben. Je wordt er als vrouw vernederd, je hebt totaal geen rechten. Ik ben toen naar Joegoslavië gevlucht en vanuit daar naar Nederland gekomen. Ik ben altijd politiek actief gebleven.”

Er is op dit moment nauwelijks internet in Iran. Heb je nog contact met je familie?

“Mijn moeder, twee broers, tantes en neven en nichten wonen nog in Iran. Mijn moeder is inmiddels tachtig en ik probeer haar naar Nederland te krijgen, maar het is heel moeilijk om aan een visum te komen. Anderhalf jaar geleden zag ik haar voor het laatst. Mijn broers heb ik al twintig jaar niet meer gezien. Op dit moment hebben we geen contact. Vanwege mijn politieke activiteiten is dat nu te gevaarlijk voor ze. Ik weet niet hoe het met ze gaat en waar ze zijn. Dat doet pijn. Maar het leven gaat door, ik móet door. Dat ben ik verplicht aan de Nederlandse samenleving. Ik wil niet als een slachtoffer in een hoekje zitten, maar mijn kracht gebruiken. Ik heb een voorbeeldfunctie voor mijn dochter.”

Je dochter Niefoelaar plaatste een video op TikTok waarin ze je laat zien dat ze haar haren heeft afgeknipt uit solidariteit met de vrouwen in Iran. Waarom emotioneerde dat moment je zo?

“De arm van Iran is heel lang. Niefoelaar vond dat ik met mijn politieke acties niet alleen mijn eigen leven, maar ook dat van haar in gevaar bracht. Daar hebben we veel gesprekken over gehad en dat was voor mij een groot moreel dilemma. Ik voelde me verplicht om op te blijven komen voor de vrouwen in Iran, maar mijn kind was bang. Wat moest ik doen?

Met die gesprekken in mijn achterhoofd had ik nooit verwacht dat ze uit zichzelf actie zou gaan voeren. Ik was echt in shock! Ze is geboren en getogen in Nederland, maar voelt mee met de Iraanse vrouwen, met de vermoorde Mahsa die net zo oud was als zij.

Toen Nieloefaar twee was, is ze door haar vader ontvoerd naar Iran. Ze zegt regelmatig tegen me dat ze zo blij is dat ik haar heb teruggehaald. Dat houdt haar bezig: wat als ik daar was gebleven? Dat ze zich verbonden voelt met deze vrouwen is het mooiste cadeau dat ze mij kon geven. Het draait in het leven niet om geld of een carrière, wees een stem voor de zwakkeren.”

Waarom is het afknippen van haar het symbool van de protesten?

“In de oude Iraanse cultuur staan haren symbool voor de kracht en schoonheid van de vrouw, daarom knipten vrouwen vroeger hun haar af wanneer ze in de rouw waren. Symbolisch zeg je daarmee: ik ben mijn kracht, mijn hart kwijt. Daarnaast werd Mahsa volgens de religieuze politie meegenomen omdat er zogenaamd een plukje haar zichtbaar was. Ze was een mooie meid en ze hebben haar meegenomen als prooi. Daarna is ze vermoord zodat het verhaal niet naar buiten zou komen.”

Wat maakt deze beweging anders dan eerdere protesten in Iran?

“Het begon als een klein protest in Teheran, maar verspreidde zich al snel over het hele land. We zijn nu bijna twee weken verder en de demonstraties nemen niet af, maar juist toe. De belangrijkste reden hiervoor is dat het de vrouwen zijn die de regie hebben genomen. Zij gingen de straat op en hun mannen, broers en zoons staan achter hen. De generatie die nu in opstand komt, heeft de Islamitische revolutie niet meegemaakt. Ze kennen geen angst. Bovendien hebben ze weinig te verliezen, want het gaat economisch erg slecht in Iran. De Iraniërs vechten voor hun vrijheid. Ze gaan liever staand dood dan dat ze op hun knieën leven.”

Wat kunnen wij doen om de vrouwen in Iran te steunen?

“Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een revolutie door vrouwen ontketend wordt, dus het is je morele plicht als vrouw om bij te dragen aan dat protest. Dat kan je doen door op sociale media de hashtag #MahsaAmini te gebruiken. Ook de Tweede Kamer kan helpen. In Duitsland is de Iraanse ambassadeur al op het matje geroepen, dat kunnen wij ook doen. En zeker niet slijmen zoals Sigrid Kaag deed toen ze in 2018 naar Iran ging en een hoofddoek droeg terwijl diezelfde hoofddoek het leven van zoveel Iraanse vrouwen onmogelijk maakt. Het zou fijn zijn als ze daar alsnog haar excuses voor aanbiedt.”

Hoe zie je de toekomst voor de Iraniërs?

“De Islamitische garde doet er alles aan om de protesten tegen te houden. De religieuze politie rijdt zelfs met ambulances en stadsbussen door de protesten om zo mensen te vermoorden. Maar tegelijkertijd klinken er ook stemmen van politieagenten die weigeren om op de bevolking te schieten. Beroemde Iraniërs spreken zich uit tegen het regime. En de westerse wereld heeft eindelijk oog voor wat er in Iran gebeurt. Ik zie licht aan het einde van de tunnel. Het heeft veertig jaar geduurd, maar de vulkaan is opengebarsten en niemand kan het nog tegenhouden.”

Bron: TikTok Niefoelaar Bahadori.