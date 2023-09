Niemand weet... dat ik een babykamer met levensechte poppen heb

“Ik ben altijd al een echt poppenkind geweest. Als jong meisje liep ik naast mijn moeder met mijn eigen kinderwagentje waar drie poppen tegelijk in zaten. De fles geven, aankleden, ze in hun wiegje toestoppen: ik ging er uren in op en nam het heel serieus. Mijn grootste wens was dan ook om zelf moeder te worden. Ik kon niet wachten om een groot gezin te stichten. Maar helaas besloot het lot anders.

Vanaf m’n dertigste kreeg ik maandenlang heftige bloedingen en ondragelijke pijn in mijn buik. Uit onderzoek bleek dat ik kanker had en mijn baarmoeder en eierstokken moesten worden weggehaald. Mijn droom om een gezin te stichten, samen met mijn vriend, spatte uiteen. Het idee dat ik nooit moeder zou worden maakte me somber en ik gleed in een depressie. Even speelden mijn vriend en ik met de gedachten om een kind te adopteren. Maar door mijn depressie kon ik dat proces niet aan. Helaas was mijn relatie ook niet tegen mijn somberheid bestand, en gingen mijn vriend en ik uit elkaar.

Twee jaar geleden kwam ik via YouTube voor het eerst in aanraking met een reborn-pop: een babypop die niet van echt te onderscheiden is en helemaal met de hand wordt gemaakt. Ik was meteen verkocht en kocht diezelfde dag mijn eerste pop op Marktplaats voor 250 euro. Een hele smak geld, maar het was het helemaal waard. Toen ze werd bezorgd en ik haar uit de doos tilde, was ik op slag verliefd. Mijn pop Mijke had zachte, blonde haartjes, een rode blos op haar wangen en lag me vredig aan te kijken in mijn armen. Ze voelde als een echte baby, ook qua gewicht. Haar zachte huid, haar ogen, handjes en voetjes; alles voelde als een echt kindje.

Ik schrok van mijn eerste reactie: stond ik daar in de woonkamer zachtjes een babypop te wiegen. Wat was ik aan het doen? Maar niemand kon me zien, dus het kon me eigenlijk niet veel schelen. Ik kroop achter de naaimachine en maakte in een paar dagen een hele garderobe voor Mijke. Verder deed ik alles wat je met een echte baby ook doet: haar luier verschonen, fruithapjes geven, haartjes kammen, in slaap sussen en ga zo maar door. Omdat Mijke van siliconen is gemaakt, kan ik haar zelfs in bad doen.

Een reborn-pop wordt met de hand gemaakt en is daarom heel kostbaar. Je kunt ook een pop op bestelling kopen, dan wordt -ie helemaal naar jouw wensen vervaardigd. De huidskleur en haartjes, de ogen open of juist dicht, een stevige baby of een teer popje: alles kun je aanpassen. Mijn volgende pop, Keesje, moest een jongetje zijn met dik, donker haar. Om hem zo veel mogelijk te laten lijken op mijn eigen baby zoals ik hem in mijn hoofd had, spaarde ik hard. Inmiddels heb ik met vijf poppen een heel gezin bij elkaar verzameld. Mijn reborns hebben boven een eigen babykamer waar ik zo’n drie uur per dag met ze bezig ben. Het maakt me rustig om ze te verzorgen en bij hen kan ik mijn moedergevoelens kwijt.

Bij reborn-poppen hoort ook een grote community. Via internet heb ik inmiddels een hele schare vriendinnen erbij gekregen. We delen ervaringen, ruilen kleertjes en geven elkaar tips. Bij hen voel ik me op mijn gemak en veilig. In mijn omgeving weet niemand van het bestaan van mijn poppen. Ik ben er niet klaar voor om negatieve reacties te krijgen. Je wordt toch een beetje weggezet als gekkie, of mensen vinden de levensechte poppen eng. Ik zit niet te wachten op het oordeel van anderen: mijn ‘baby’s’ maken me gelukkig en geven mij alles wat ik nodig heb. Ze helpen me om te verwerken dat ik geen kinderen kan krijgen en daar heeft niemand iets mee te maken.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

