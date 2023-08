Niemand weet... dat mijn man vreemdging met tientallen vrouwen

“Ik ontmoette Jeroen toen ik een zomer werkte in de strandtent van mijn vriendin. Hij gaf er surfles aan kinderen en ik was vanaf dag één door hem betoverd. Jeroen is knap, gespierd en charmant, dus je begrijpt: ik was verkocht. Zo dachten meer vrouwen erover, want vaak dartelden ze als giebelende pubers om hem heen. Ik denk dat hij mij interessant vond omdat ik dat juist niet deed. Ik hield afstand en speelde hard to get. Hoe ongeïnteresseerder ik deed, hoe meer hij zijn best deed om mijn aandacht te krijgen. Aan het eind van de zomer gaf ik toe en anderhalf jaar later was ik zwanger. We woonden niet samen, dat paste niet bij ons. Het opvoeden van onze zoon Thiemo deden we in twee huizen en dat ging prima.

Jeroen is een allemansvriend en een echte gangmaker. Hij maakt makkelijk contact met mensen, vooral met vrouwen. Niet zo gek, want hij ziet er geweldig uit en is grappig en attent. Jaloezie zit niet in mijn aard, maar soms trok ik wel mijn wenkbrauwen op als hij wéér met een vriendin afsprak om iets leuks te doen. Ondanks zijn looks was ik zelfverzekerd genoeg om erop te vertrouwen dat ik de enige vrouw was in zijn leven. Jeroen was een geweldige vader en gaf mij de volste aandacht. Zo is hij nou eenmaal, dacht ik. Hij voelt zich fijn bij vrouwen, en ik moet er verder niets achter zoeken. Ik moest er niet zo kinderachtig over doen dat hij nu eenmaal veel vriendinnen had.

Toch zei een stemmetje: dit gaat een keer mis. En ik kreeg gelijk. Voor Thiemo’s zesde verjaardag organiseerde ik een feest voor vrienden in de tuin. Toen ik Thiemo naar bed had gebracht was Jeroen plotseling nergens meer te bekennen. Na drie kwartier kwam hij het pad achter het huis opgelopen met een vriendin. Ze waren dronken en Jeroen had zijn arm stevig om haar schouders geslagen. Het pad was donker, maar ik kon zien dat ze elkaar tijdens het lopen een paar keer stevig op de mond zoenden en lachend aankeken. Bij het hek lieten ze los en kwamen nonchalant de tuin in gewandeld.

Ik wilde geen scène maken, maar beet Jeroen toe: “Ik heb jou en Rianne zojuist gezien. Dan weet je dat.” De rest van de avond negeerde ik hem. Toen iedereen weg was, ontplofte ik. Jeroen ontkende niet eens dat hij met Rianne achter het huis had gezoend. Hij zei duizend keer dat het ’m speet en dat hij zich door de drank had laten meeslepen. Rianne liet alleen maar even haar nieuwe auto zien en van het een kwam het ander. Zij maakte de eerste move, niet hij. Het zou nooit meer gebeuren.

Een week lang praatte ik niet tegen Jeroen. Ondertussen werd het stemmetje in mijn hoofd steeds luider: dit was niet de eerste keer dat Jeroen dit flikte, ik wist het zeker. Misschien was ik achterdochtig, maar mijn intuïtie zei iets anders. Dat hij er zo nonchalant mee omging zat me helemaal niet lekker. Ondertussen werd ik onzeker: was dit allemaal mijn eigen schuld en was ik te naïef geweest? Ik vertelde een goede vriendin wat er was gebeurd, waarna er meer aan het licht kwam. Terwijl ik mijn hart uitstortte aan haar keukentafel, zag ik haar steeds roder worden. Ik vroeg wat er was en ze biechtte op dat ze Jeroen een tijd geleden was tegengekomen op een datingapp.

Mijn wereld stortte in. Jeroen had blijkbaar seksdates met vrouwen, achter mijn rug om. Ik stormde naar huis en confronteerde hem meteen met wat ik wist. Ik kon zelfs zijn profiel omschrijven, dus ontkennen had geen zin. Jeroen biechtte alles op en vertrok dezelfde avond. Later hoorde ik dat hij nota bene op het schoolplein van Thiemo vrouwen oppikte voor een afspraakje. Ik walgde van hem en wist niet meer wat onze relatie ooit voor hem betekende.

Ik schaam me dat ik het zover heb laten komen en ik zo lang mijn kop in het zand stak. De signalen waren overduidelijk, ik negeerde ze gewoonweg. Tegen mijn vrienden zeg ik dat Jeroen een relatie had met een ander, en dat we daarom uit elkaar zijn. Ik zeg niet dat het om tientallen vrouwen ging en hoe gekwetst en bedrogen ik me voel; dat krijg ik niet over mijn lippen.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

Heb jij ook een geheim dat niemand van je weet? Vertel het ons door onderstaand formulier in te vullen en misschien verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om je verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.