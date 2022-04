Nienke (34) verdiende €300 minder dan haar mannelijke collega: "Het aankaarten durfde ik niet"

Loonkloof

Nienke: “Bij de bank waar ik een paar jaar geleden werkte, werd nooit gepraat over ons inkomen. Wat mijn andere collega’s verdienden, wist ik dan ook niet. Zelf werkte ik er al 3 jaar en ik had mezelf opgewerkt naar een maandsalaris van €2.600 netto. Dat was prima, maar ik wilde graag wat grotere stappen zetten. Ik raakte daar toevallig over in gesprek met een mannelijke collega met wie ik iets closer was. Ik gaf aan dat ik het jammer vond dat promotie maken maar met kleine stapjes ging. ‘Oh, dat vind ik wel meevallen, hoor’, zei hij. Wat bleek: hij verdiende €2.900 per maand. Véél meer dan ik. En hij werkte er pas 1 jaar!”

Motivatie

“Ik vond het heel vervelend om te horen dat hij zoveel meer verdiende dan ik. Ik werkte al veel langer bij de bank en mocht mezelf inmiddels al een paar jaar associate noemen. Hij was eerstejaars associate. Daarmee was mijn functie hoger dan die van hem. En ik werkte ook echt keihard. Overdag rende ik de benen onder m’n lijf vandaan en vaak ging ik zelfs in de avonden nog even door. Ik deed dat graag. Maar toen ik erachter kwam dat ik alsnog veel minder betaald kreeg dan mijn mannelijke collega, verloor ik mijn motivatie.”

Loonkloof aankaarten

“De loonkloof aankaarten bij mijn manager durfde ik niet. Ik werkte destijds net tegen een promotie en wilde geen onrust zaaien voordat dat rond was. Ook voelde ik me lullig tegenover mijn collega. Wat als zijn manager voortaan wat minder gul met zijn promoties zou zijn omdat ik het verschil had aangekaart? Dan zou ik me heel schuldig voelen. Ik hield dus mijn mond en werkte gewoon door. Maar toen ik een andere baan aangeboden kreeg, twijfelde ik geen moment.

Moed

“Achteraf baal ik dat ik niets heb gezegd. Ik had gewoon meteen mijn mond open moeten trekken, maar ik durfde niet. Pas later, toen ik het voorval met mijn vriendinnen besprak, besefte ik hoe groot dit probleem is. Veel vriendinnen hebben precies hetzelfde meegemaakt. Dat heeft me moed gegeven om dit in de toekomst anders aan te pakken. Zoveel vrouwen maken dit mee en als we willen dat die loonkloof verdwijnt, moeten we onze mond opentrekken als er iets mis is.”

Transparant

“Maar het is niet alleen aan vrouwen. Het is ook aan hun collega’s en managers om dit probleem aan te pakken. Ik merkte zelf hoe vaag er altijd werd gedaan over salaris op mijn werk. Niemand durfde te praten over wat hij of zij verdiende of hoe hoog de bonussen waren die werden uitgedeeld. Maar waarom niet? Die salarissen en bonussen moeten toch ergens op gebaseerd zijn? Door er niet transparant over te zijn, lijkt het juist alsof er iets niet klopt, alsof sommige mensen onterecht meer of minder dan anderen krijgen. Als je gewoon kunt onderbouwen waarom collega A meer verdient dan collega B, dan is er niets aan de hand. Werkgevers en werknemers moeten dus opener worden over salarissen en bonussen en concreet kunnen aangeven waarop iemand wordt beloond. Want waarschijnlijk kan niemand dan nog onderbouwen waarom een vrouw minder verdient dan haar mannelijke collega.”

Interview: Eva Breda