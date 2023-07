Nienke Plas (37): “Ik kreeg zoveel verwensingen naar mijn hoofd, alsof ik een moord had gepleegd”

Nienke Plas (37) begon met het maken van grappige filmpjes, maar deelde gaandeweg steeds meer over haar gezinsleven. Inmiddels heeft ze 311.000 abonnees op YouTube en 620.000 volgers op Instagram.

“Bekend worden is nooit mijn doel geweest. Ik maakte eerst comedyvideo’s en dat mondde zeven jaar geleden uit in vlogs, een soort videodagboeken die een inkijkje bieden in mijn dagelijks leven. Ik vond het leuk om te doen en kreeg veel positieve reacties. Mijn vlogs zijn herkenbaar voor vrouwen die proberen alle ballen hoog te houden, maar dat net als ik niet altijd voor elkaar krijgen.

Toen ik begon met vloggen, riep mijn man Resley nog weleens: ‘Nien, ik hoef er niet in, hoor!’ Had ik weer eens een filmpje gemaakt terwijl hij lag te ­slapen. Inmiddels zijn we er allemaal aan gewend, het is normaal geworden dat er gefilmd wordt in huis. Met het in beeld brengen van onze kinderen ben ik terughoudender geworden. Ik laat onze gesprekken wel horen, maar hun gezichtjes breng ik niet meer pontificaal in beeld. Ik film een beetje om hen heen omdat ik niet wil dat ze voor altijd op internet terug te vinden zijn zonder dat ze daar zelf inspraak in hadden. Het is ook een kwestie van veiligheid: je weet niet precies wie er kijkt en wat diegene daarmee doet. Ik zal ook bijvoorbeeld nooit duidelijk laten zien waar we wonen. Ik wil mijn gezin toch beschermen.

Nare reacties

Mensen kunnen soms behoorlijk heftig en agressief uit de hoek komen. Om een voorbeeld te noemen: in coronatijd was ik soms na de avondklok nog even op straat. Als ik dan een filmpje maakte waarin je kon zien dat het buiten donker was, kreeg ik toch een lading bagger over me heen! Of die keer dat ik een filmpje had gemaakt waarin ik liet zien hoe mijn hond werd getraind om minder te blaffen door middel van een apparaat dat haar een trilling gaf. Ik kreeg zoveel verwensingen naar mijn hoofd, alsof ik een moord had gepleegd.

Ook toen ik bevallen was van onze middelste en na tweeënhalve maand na de geboorte voor filmopnames op reis ging, was het commentaar niet van de lucht. Iemand deed zo naar tegen me, dat ik haar in mijn wekelijkse video op haar comment aansprak. Ik deed net zo fel tegen haar als zij tegen mij, zodat ze ook eens kon ervaren hoe dat voelt. Het opmerkelijkst vind ik als mensen zeggen: ‘Ja, maar jij wilde bekend worden.’ Alsof dat een vrijbrief is om tactloos je mening over iemand te geven. Online dan hè, want op straat spreken ze me niet aan.

Gelukkig heeft het delen van mijn leven via mijn vlogs ook een heel mooie kant. Ik zie het als kleine documenten die de kinderen en ik later terug kunnen kijken. Het vloggen geeft me ook een gevoel van verbinding.

Warm bad

Toen ons dochtertje vorig jaar in het ziekenhuis terechtkwam met ernstige hartproblemen, was dat natuurlijk een nachtmerrie. Het was maar de vraag of ze het zou halen en ik was echt radeloos. Door mijn vlogcamera te pakken en mijn hart te luchten, kon ik mijn zorgen en angsten van me afpraten. En al die bemoedigende reacties van mijn volgers en van ouders die hetzelfde meemaakten voelden als een warm bad. Ik kan me best voorstellen dat er ook een moment zal zijn dat ik stop met vloggen. Eerlijk is eerlijk: het geeft ­natuurlijk wel een bepaalde druk. Er wordt twee keer per week een filmpje van me ­verwacht. Ik vind dat nu helemaal niet erg. Het zit zo in mijn systeem om te ­filmen, dat het me geen energie kost om het te doen. Maar als ik het niet meer leuk vind of meer tijd aan ­andere dingen wil gaan besteden, stop ik er gewoon mee. Of ­misschien neem ik een break van een aantal jaar. Dan pak ik het gewoon weer op als ik bejaard ben. Lijkt me superleuk: ­pensioenvloggen. Dat is misschien wel een topidee!”