Noor (54) bekeerde zich tot de islam: “Als ik in mijn hidjab voorbijkom, vallen de gesprekken stil”

De dag dat ze zich bekeerde tot de islam voelde als een bevrijding voor Noor Voorthuijzen (54). Dat ze daardoor een eenling in haar dorp is, neemt ze voor lief.

“Vlak voor mijn bekering liet ik een tatoeage op mijn been zetten van een lotus en een vlinder. Een lotus komt als een iel dingetje vanuit de modder, groeit uiteindelijk richting het wateroppervlak en komt daar tot volle bloei. Precies de weg die ik afleg. Ik ben er nog niet, ik zit nog in de knop, maar ik vertrouw erop dat ik dankzij mijn bekering doorgroei tot die mooie bloem. De vlinder staat voor de vrijheid om te gaan en staan waar ik wil, mijn hart achterna. De ­islam helpt mij daarbij. Het geeft me de rust, ­duidelijkheid en het houvast waarnaar ik mijn hele leven al verlang.

Beeld Brenda van Leeuwen

Voor het eerst echt alleen

Waar komt de zon vandaan? En de maan en de sterren? Wie heeft de bomen gemaakt, de bloemen en ons? Hoe kán dat allemaal? Als kind vroeg ik me dit vaak af, maar antwoorden kreeg ik niet. Wij kregen van huis uit niets religieus mee. Dat de aarde en alles erop en eraan dankzij een oerknal is ontstaan, wilde er bij mij niet in. Maar wat dan wel? Geen idee en tot 2018 was ik met die vraag nooit echt bezig. Lang was er geen ruimte om op zoek te gaan naar de antwoorden op de vragen die me bezighielden. Ik werd op mijn zeventiende moeder van mijn dochter, een paar jaar later kreeg ik mijn zoon en ik werd in beslag genomen door mijn jonge gezin. Ik scheidde, trouwde opnieuw, maar het was geen gelukkig huwe­lijk. Na mijn tweede scheiding in 2018 stortte ik in. Mijn kinderen waren de deur uit en voor het eerst in mijn leven was ik alleen. Echt alleen. Vrienden? Die had ik niet. Dat is mijn eigen schuld, want ik durfde me niet te geven aan mensen. Ik was altijd op mijn hoede. Het besef dat het misbruik uit mijn jeugd – ik ga daar verder liever niet op in – mij als volwassene zo heeft gevormd, me eenzaam maakte, gesloten en bang om me uit te spreken, was heel heftig. Voor de buitenwereld was ik de stoere vrouw die grove grappen maakte, maar ik was eigenlijk zo kwetsbaar. Zoals het jonge meisje dat ik ooit was, bang en alleen. Mijn misbruikers van toen zeiden dat er wat zou zwaaien als ik iemand zou vertellen wat er gebeurde. Dus hield ik me stil en het werd gewoon om mijn pijn weg te lachen. Ik raakte steeds verder van mezelf verwijderd. Als iemand vroeg wat ik wilde, had ik geen idee. Een eigen mening? Nee joh, ik was veel te bang dat ik niet serieus werd genomen of zou worden uitgelachen, nog erger. Ook binnen mijn huwelijken had ik een totaal gebrek aan zelfvertrouwen.

Beeld Brenda van Leeuwen

Het geloof biedt houvast

Ik werd depressief en kreeg hulp van een psycholoog, maar had desondanks het gevoel dat ik verdronk in mijn gevoel. Ik zocht houvast in edelstenen, tarotkaarten, íets wat een beetje rust kon geven in mijn hoofd en in mijn lijf, maar vond het niet. Ik las de Bijbel, verdiepte me in het christendom en boeddhisme, maar vond geen troost. Ik voelde me zo rot dat ik niet meer wilde leven. Totdat ik via Facebook in contact kwam met moslims. Op een gegeven moment kwam van een van hen de vraag of ik geloof in engelen. Ja, dat doe ik. Net als dat ik geloof in het hiernamaals en het feit dat er meer is tussen hemel en aarde. Ook geloof ik in het lot, en dat het niet voor niets is dat ik zo veel heb meegemaakt. Ik denk dat ik het moest doormaken om te groeien, zoals die lotus vanuit de modder. Ik begon de islam te bestuderen en werd nu wél geraakt. Het klopt dat het christendom ook uitgaat van een God, engelen, hiernamaals en een lotsbestemming, maar bij de islam voelde ik me meer thuis. Het geloof biedt een structuur die mij het houvast geeft dat ik zocht. Het dagelijkse gebed op vaste momenten, het vrijdaggebed in de moskee, de ramadan en het Suikerfeest, allemaal momenten waarop ik nadenk over mezelf. Over wie ik ben, wat ik wil en wat belangrijk voor me is. Het vertrouwen op Allah geeft me een veilig gevoel. Voor het eerst in mijn leven heb ik het gevoel dat ik mag zijn wie ik ben, dat ik mijn stem mag laten horen. Ook mijn innerlijke. Twee jaar nadat ik begon te lezen over de islam, zei die stem dat ik me wilde bekeren. En ik ­besloot ernaar te luisteren.

Zo zien mensen wie ik echt ben

De dag van mijn bekering was een schijnbaar doodgewone vrijdag, maar voor mij zo bijzonder. Ik trok mijn nieuwe djilbab aan, een eenvoudig gewaad en beige van kleur, omdat ik er niet van houd om op te vallen. Ik koos een donkerrode hidjab, de hoofddoek die mijn haar en hals bedekt. Het voelde onwennig om in die kleren naar de moskee te lopen, en ook fijn. Totaal niet onderdrukkend of vrouwonvriendelijk, zoals mensen vaak denken. Die kleding geeft me een veilig en beschermd gevoel. Hoe vaak kijken mensen niet naar je lichaam om daaruit op te maken wie je bent? Door mijn lichaam te verhullen en alleen mijn gezicht te tonen, zien mensen wie ik echt ben. Mijn persoonlijkheid die ik zo lang heb verstopt.

Omdat ik mijn hart wilde laten spreken en bang was dat iemand in mijn omgeving het stom zou vinden of me ervan af probeerde te praten, had ik niemand verteld wat ik ging doen. Ook mijn kinderen niet. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar buitenlanders met de nek werden aangekeken, moslims werden bespot, ik achtte de kans groot dat mijn bekering niet werd begrepen en wilde zoiets moois en kwetsbaars daar niet door laten verpesten. Dat maakte dat ik me alleen voelde. En zenuwachtig. Als ik nou zo meteen in de moskee maar niet over mijn woorden ­struikelde. Mijn begeleidster, die me had geholpen om de islam te bestuderen, wachtte op me. Na het vrijdaggebed nodigde de imam me uit om de geloofsovertuiging uit te spreken. Het ging goed, ik voelde me licht en blij, gelukkig. Na afloop werd ik door alle vrouwen omhelsd en gefeliciteerd. Het was een heel mooie dag, emotioneel ook. Als je niet gewend bent om je hart te volgen en je doet dat eindelijk, dan is dat ­bevrijdend. Mijn tranen zaten los die dag.

Beeld Brenda van Leeuwen

Ben je gek geworden?

Helaas heb ik al vijf jaar geen contact met mijn dochter. Met mijn zoon heb ik een heel goede band. Hij is er altijd voor mij geweest, ook toen ik het moeilijk had. Ik verwachtte dat hij mijn bekering niet zomaar zou begrijpen, dat klopte. ‘Ben je gek geworden of zo?’, zei hij. Voor hem staat de islam gelijk aan onderdrukking, maar zo voel ik dat helemaal niet. Het geeft me juist ruimte om te zijn wie ik wil. Nadat we erover hadden gepraat, snapte hij het wel. Hij respecteert mijn keuze in elk geval. Mijn moeder was ook oké: als ik dit wilde, dan moest ik dat maar doen. Volgens de islam moet je vijf keer per dag bidden, op vaste tijden. Dat lukt mij niet altijd. Het eerste gebed is bij zonsopgang. Nu het zomer is, is dat midden in de nacht. Dat gaat niet goed samen met mijn werk, dus doe ik het als ik wakker word. Voordat je bidt, was je jezelf. Ik werk als chauffeur en als ik in de bus zit, kan dat allemaal niet. Daarom geniet ik extra van de drie gebeden die ik dagelijks doe. In het Arabisch richt ik mij tot Allah, aanbid hem, vraag om vergeving en troost. Ik vind het een heel mooi ritueel, dat me steun en de zekerheid geeft dat Allah over mij waakt.

Dat ik mijn hart heb laten spreken voelt goed en fijn, net als dat iedereen het nu weet. Omdat mijn huidige leven heel anders is dan waar ik vandaan kom, voel ik me soms wel eenzaam. In mijn dorp ben ik de enige moslim en ik denk dat mensen dat heel gek vinden. Ze zullen vast achter mijn rug om over me kletsen, maar als ik in mijn djilbab en hidjab voorbijkom, vallen gesprekken stil. Erg ongemakkelijk. Ik zou liever hebben dat mensen aan me vragen waarom ik deze stap heb gezet, zodat je in gesprek raakt. Begrip hoef ik niet, maar contact zou ik fijn vinden.

In mijn moskee zijn geen andere Nederlandse bekeerlingen, de vrouwen praten Arabisch. Ik ben bezig om die taal te leren, maar kan nog geen gesprek voeren. Ik zou me gewoon tussen hen kunnen mengen, want de meesten spreken ook Nederlands, maar daar heb ik dan weer te weinig zelfvertrouwen voor. Ik groei door, het komt wel. Mijn bekering was de eerste stap naar de rest van mijn leven, vanaf dat moment kon het alleen nog maar bergopwaarts gaan.

Oma heeft een hoofddoek

Mensen denken misschien dat ik door mijn bekering iemand anders ben geworden, of dat de islam zegt wie ik moet zijn. Mijn zoon dacht dat in eerste instantie ook. Mijn antwoord is dat ik juist steeds meer bij mezelf kom. Dankzij de islam kan ik mezelf ontwikkelen en ontdekken wie ik eigenlijk ben en wat ik wil. Door me tot de islam te bekeren, heb ik juist voor mezelf gekozen en dat wil ik blijven doen. Zonder anderen voor het hoofd te stoten. Mijn zoon vindt het bijvoorbeeld moeilijk dat ik een hoofddoek draag. Als ik naar hem toe ga, of hij komt bij mij, dan zorg ik dat ik – in zijn ogen – ‘normale’ kleding draag. Zonder hoofddoek. Hij woont ver weg en we videobellen geregeld. Dan houd ik mijn hoofddoek steeds vaker op, zodat hij er langzaam aan went. Net als zijn kinderen, die vinden het helemaal niet gek. Het was één keer ‘Hé, oma heeft een hoofddoek’ en daarna was het voor hen normaal. Op mijn werk – ik ben koerier – zijn ze er ook niet zo dol op dat ik een hoofddoek draag, daarom laat ik hem ook daar af. Wel draag ik een ­wijde outfit, die past meer bij mijn nieuwe kledingstijl. Dat ik mijn djilbab en hidjab niet altijd draag, komt niet doordat ik er onzeker over ben, maar omdat ik mensen liever niet voor het hoofd wil stoten. Ja, dat zit er dus nog steeds in. Langzaam groei ik ernaar toe dat ik me alleen nog maar kleed zoals de islam voorschrijft. Daar voel ik me toch het fijnste bij. Ik vertrouw erop dat mijn omgeving daarin meegroeit.

Rust in mijn hart

Het houvast dat de islam mij geeft, maakt me gelukkig. Het gevoel dat je mij niet zomaar omver krijgt, want ik ben niet alleen. Allah is bij mij. Ik ben heel dankbaar voor wat er in mijn leven is. Ik heb twee kinderen van wie ik verschrikkelijk veel van houd en vijf kleinkinderen op wie ik helemaal stapelgek ben. Ik droom van een nieuwe liefde, waarbij wederzijds respect is, ook voor mijn geloof. Een zielsverwant, ­iemand die voelt wat ik voel en bij wie ik mag zijn wie ik ben. Zonder mezelf te verliezen, dat wil ik nooit meer meemaken. Daarvoor is de rust in mijn hart me veel te dierbaar.”