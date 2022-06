Pauline ontmoette Liam tijdens haar backpackreis: “Heel geleidelijk kregen we een relatie”

“Op Bali lag ik in het zwembad van een guesthouse toen zo’n typisch Australische surf-dude aan kwam lopen. Hij heette Liam, had halflang, blond haar, was gebruind en gespierd, had een mooie lach… en een Zuid-Amerikaanse vriendin, dus dat was jammer. Een paar maanden later ging ik naar een strand in Margaret River in Australië, en wie zag ik daar? Liam. Ik sprak hem aan en het was meteen heel gezellig. Ik logeerde bij vrienden in een ranzig huis, maar hij zei dat ik wel in de logeerkamer bij hem en zijn huisgenoten kon logeren. In de weken die volgden, trokken we veel met elkaar op. Als hij niet aan het werk was, nam hij me op sleeptouw. Hij regelde een surfplank en leerde me surfen. Op een dag ontbeten we samen, daarna nam hij me mee naar een idyllisch strand met een azuurblauwe zee en later gingen we naar een concert. Die nacht ging ik niet naar mijn kamer, maar kroop ik bij hem in bed. Heel geleidelijk kregen we een relatie. Australië beviel me wel, dus ik besloot een tijdje te blijven en ging op zoek naar een baan.”

Gekke vraag

“Na een tijdje gingen we samenwonen, maar na twee jaar kwamen de eerste barstjes in ons geluk. Het leven dat we leidden begon me steeds meer tegen te staan. Alles draaide om surfen en dat vond ik toch wel erg oppervlakkig. En ik miste mijn familie. We vertrokken naar Nederland en samen verkenden we de rest van Europa. Ik was benieuwd of hij ervoor openstond om hier ergens te wonen, het maakte mij niet uit waar. Maar hij zei dat hij in Australië wilde blijven, bij de oceaan. Toen we door Zuid-Frankrijk reden, vroeg ik ineens: ‘Wat vind je belangrijker, mij of surfen?’ Daar had hij geen antwoord op. Ik vroeg hem niet om het surfen voor mij op te geven, maar ik was wel benieuwd hoe belangrijk ik voor hem was. Daarna wist ik eigenlijk genoeg. Maar ja, ik hield van hem en ik had hem met die vraag wel voor het blok gezet.

Terug in Australië heb ik mijn best gedaan om te settelen, maar ik kon geen baan vinden op mijn niveau. Ik stelde voor om in Sydney of Melbourne te gaan wonen, daar had ik meer kansen op werkgebied. Toen bleek dat Liam niet eens bereid was om binnen Australië te verhuizen. Na drieënhalf jaar keerde ik terug naar Nederland. Hij hoorde daar en ik hier.”