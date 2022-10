Petrie (51) zingt voor mensen in een hospice: “Muziek gaat voorbij woorden, het komt zo je hart binnen”

“Een paar jaar geleden stonden we met de Bedside Singers in het hospice aan het bed van een vrouw van achterin de zestig. Ze had nog maar kort ervoor gehoord dat ze terminaal was en dat moest ze nog helemaal verwerken. Haar buik was opgezet van de tumoren, ze had pijn. We namen plaats bij haar bed en begonnen met z’n vieren te zingen. De dochter van de vrouw hield zich afzijdig, ze was bezig in het keukentje en dat was helemaal prima. De zieke vrouw gaf zich helemaal over aan de muziek; ze huilde maar zong ook mee met ons. Toen we een Joods liedje zongen met daarin de zin Return again, return to the land of your soul, was ze erg geraakt. Op dat moment kwam de dochter erbij. Ze ging naast haar moeder zitten en pakte haar hand, wat de vrouw in bed duidelijk heel fijn vond. De dochter vertelde ons dat ze het niet altijd makkelijk hadden gehad met elkaar, omdat de moeder borderline en ADHD had. De moeder en dochter zaten bij elkaar en je voelde de sfeer zachter en vrediger worden. Hoe ze naar elkaar keken was ontroerend en lief. We zagen hoeveel deze twee vrouwen met elkaar hadden meegemaakt, maar dat het goed was tussen hen. Het zingen, de muziek, maakt iets los bij mensen.

Zodra ik zing, komt ze tot leven

Vorig jaar oktober overleed mijn vader. Hij had vasculaire dementie, mijn moeder heeft alzheimer. Tijdens hun ziekte ontdekte ik dat ik ze alleen nog kon bereiken via de muziek. Als ik in mijn moeders kamer kom in het verzorgingshuis, ligt ze vaak naar de muur te staren. Je ziet dat ze er niet is, maar zodra ik begin te zingen, is het net of je een pop tot leven ziet komen. Er komt een glimlach, soms gaat ze zelfs meezingen. Dat is elke keer weer magisch.

Bij mijn ouders heb ik ervaren hoe goed je mensen kunt bereiken, kunt raken, met zang en muziek. Hoe muziek goed doet en rust geeft. Ik vond het zo voor de hand liggend om met zang verlichting te geven aan mensen die stervende zijn, dat ik dacht dat zoiets allang zou bestaan. Dat klopte: in Amerika heb je zogenaamde Threshold Choirs. Die zijn uitgewaaierd naar andere continenten, maar waren nog niet in Nederland. In eerste instantie sloot ik me daarbij aan. Zij hielpen me met de start-up en praktische tips, maar op een gegeven moment werden we zelfstandig en zetten we de Bedside Singers op. In 2019 werden we een landelijke stichting en inmiddels zijn er koren actief in elf Nederlandse gemeenten en groeien we als kool.

Aan de Amsterdamse grachten

We zingen zo eens in de twee weken, onder meer voor mensen die in een hospice liggen en op verzoek van familieleden of vrienden. Nooit op ons eigen initiatief, altijd in overleg. De allereerste keer dat we zongen, was na het overlijden van een ras-Amsterdammer. De familie wilde graag dat we Aan de Amsterdamse grachten zouden zingen op het moment dat de overledene door de gang naar buiten wordt gereden. Het werd een prachtige en ontroerende uitgeleide, de familie was in tranen. Ik herinner me ook goed die eerste keer in het hospice, dat we daar heel zachtjes op onze tenen rondliepen, we bevonden ons immers op een plek waar mensen sterven. Tot een vrijwilliger op ons af stapte en op doodnormale toon zei: ‘Je mag hier gewoon rondlopen hoor.’

In het hospice horen we wie er graag toegezongen wil worden. De meeste liederen die we zingen, zijn ontspannend. Vooral Durme, een Jiddisch liedje, zingen we veel, net als een Sloveens slaapliedje Dobru noc, een prachtig, heel mooi harmonieus lied, dat we ook bij het graf van mijn vader gezongen hebben. Muziek gaat voorbij woorden, komt zó je hart binnen. En soms wil de luisteraar juist levendigheid, vrolijkheid, jazzy, gospel of een mantra. Dan kijken we hoe we daaraan tegemoet kunnen komen.

De Bedside Singers aan het werk Beeld Marc Driessen

Voelsprieten

Aan het bed van de zieke staan alle voelsprieten uit: waar zit iemand emotioneel, welk lied is geschikt voor dit moment? Willen we kalmeren of juist de emoties aanspreken? Dat bepaalt welke liedjes we kiezen. Zodat we iemand met een zekere rust en ontspanning achterlaten. Natuurlijk weet je vooraf nooit wat de impact zal zijn. Soms wil je rust brengen, maar wordt iemand juist heel erg geraakt. Al is het wel zo dat we vaker tranen zien bij de mensen óm het bed. De persoon die deze wereld gaat verlaten, is vaak meer in een vredige, serene staat. Natuurlijk kunnen wij zelf ook ontroerd raken, dan lukt zingen soms niet meer. Daarom geven we trainingen en moeten zangers vóór ze mee gaan zingen een proeve van bekwaamheid afleggen. Denk echter niet dat het alleen maar ‘zwaar’ is; er wordt ook véél gelachen tussendoor, en gehuild.

Heftig en gezellig

Zing je voor iemand die stervende is, dan is dat een kwetsbare, intieme setting waardoor je sneller echt, persoonlijk contact hebt. Soms deelt iemand een inzicht, een herinnering. Dat mogen meemaken, is echt een privilege. Een stervensproces is misschien wel net zo kwetsbaar en intiem als een geboorte. Dat ik dit kan en mag doen, geeft me heel erg veel, op allerlei vlakken. Het belangrijkste is voor mij het rechtstreekse contact van mens tot mens. Daarnaar ben ik mijn leven lang al op zoek en hier vind ik dat, keer op keer. Dit voelt heel erg waarover het moet gaan in het leven: echte verbinding.

Elke keer als we hebben gezongen, weet ik weer: oja, het leven is niet vanzelfsprekend. Dat maakt dat ik opener en bewuster leef. Ik besef dat ik dingen niet moet uitstellen tot later, want misschien komt later nooit.

Gisteren waren we bij een meneer van 65 die net heeft gehoord dat hij niet lang meer te leven heeft, hij was totaal in shock. Hij had altijd gedacht: als ik 65 ben, ga ik een partner zoeken, ga ik die en die hobby doen. Hij was er kapot van dat zijn levensboek bijna ten einde was en was verbijsterd en bang. We zaten bij hem, lieten hem zijn verhaal doen. We vroegen of er een liedje was dat we voor hem konden zingen. Dat was er, Imagine van John Lennon. Dat we dat voor hem konden doen, was zo fijn. Dat wij dit voor elkaar kunnen doen, vind ik heel mooi en is me heel dierbaar.”

De Bedside Singers is een stichting die volledig drijft op vrijwilligers. Daarom zijn donaties van harte welkom. Ga naar de website voor meer informatie.