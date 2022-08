Rebecca (50) heeft een stoma: “Ach, naar mijn tatoeages kijken mensen óók”

“Wie wil er nou een stoma? Ik. Na een lang traject vol pijn en operaties door de ziekte van Crohn was een stoma simpelweg de allerbeste oplossing. Vier jaar heb ik hem nu en dat is voor mij een enorme opluchting. Niet voor niets noem ik ’m liefkozend Joey! Mijn darmziekte is chronisch, maar de toiletstress die ik altijd had, is verleden tijd. In het dagelijks leven valt niet op dat ik een stoma heb. Mijn kleding zit eroverheen en bovendien zijn mensen niet gefocust op een buik, maar op een gezicht. Als ik een bikini draag, valt-ie wél meteen op.

Ik ben nooit een type geweest dat badpakken of shirtjes draagt en wil mezelf zijn, maar de eerste zomervakantie met stoma vond ik spannend. Gaan mensen kijken? Natuurlijk, dat deden ze. Maar ach, naar mijn tatoeages kijken ze ook. Toch voel ik me in bikini zelfverzekerd en trots op mijn vijftigjarige lichaam. Het heeft zo veel operaties doorstaan en krijgt nog altijd veel medicijnen toegediend. Door de ziekte van Crohn ben ik een opleiding over voeding gaan volgen en daar stak ik veel van op: we zitten vernuftig in elkaar. Ik let op wat ik eet en loop regelmatig hard. Daarnaast zijn mijn honden een fijne stok achter de deur om dagelijks te wandelen. Die factoren zijn ook voor de conditie van mijn darmen van groot belang.”