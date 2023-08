Renée (45) is klaar met haar relatie: “Ik blijf bij hem tot mijn dochter de deur uit is”

Renée (45) vond bij haar nieuwe liefde de rust die ze bij haar ex-man miste. Helaas verdween de passie al snel helemaal uit de relatie en gingen de kleinste dingen haar irriteren. “Stiekem droom ik ervan om op mezelf te wonen, heerlijk om het rijk weer alleen te hebben. Zo lang Lotte nog thuis woont, is Roel verlaten geen optie.”

“Toen ik Roel tien jaar geleden ontmoette, dacht ik: deze man heeft alles in zich wat mijn ex niet had. Hij is rustig, loyaal, rijk en vooral trouw. Mijn ex-man ging al vreemd toen ik zwanger was van onze dochter Lotte. Zijn flirterige gedrag, dat ik in het begin zo charmant vond, maakte me heel verdrietig, want hij gedroeg zich zo naar elke knappe vrouw. Daarbij was hij het type ‘twaalf ambachten, dertien ongelukken’; langer dan een maand bij een baas werken, lukte hem niet. Ik zorgde voor het inkomen, huishouden, eigenlijk voor alles.

Roel was de zeilinstructeur van mijn dochter en net als ik sinds een paar jaar gescheiden. Kinderen leren zeilen was een hobby. Hij hoefde niet meer te werken. Geen oud geld, maar zelf verdiend door slim te handelen in het bankwezen. Dat kan ik wel waarderen: een intelligente, van nature hardwerkende man, die rust en regelmaat hoog in het vaandel heeft staan. Qua looks en levendigheid was hij niet de meest spannende persoon, maar daar was ik ook niet meer naar op zoek. Ik wilde mijn dochter een fijne en stabiele jeugd geven, met Roel had dit grote kans van slagen.

Mooie jeugd

Binnen een jaar zijn Lot en ik bij hem ingetrokken. Hij woonde in een prachtige villa aan het water. Als welkomstcadeau voor Lot lag er een spiksplinternieuw zeilbootje naast zijn eigen jacht aan de steiger. Een veel te duur cadeau, natuurlijk. Ik heb direct duidelijk gemaakt dat we absoluut moeten voorkomen dat ze een verwend kind wordt. Toch dacht ik toen ik ze de eerste keer samen in het bootje zag wegvaren: ja, dit is precies wat ik mijn dochter toewens, een mooie jeugd waar ze later met veel plezier op kan terugkijken.

Hoewel Roel ons graag had willen onderhouden, ben ik altijd blijven werken. Ik vind mijn baan in de uitgeverijwereld superleuk en wil daarnaast niet financieel afhankelijk zijn van een partner. Ik heb dan ook nooit misbruik gemaakt van zijn geld. Hij stond er van begin af aan wél op dat hij de vakanties betaalt en dat was prima. Met Lotte ging ik altijd twee weken kamperen in Frankrijk of Spanje. Roels favoriete vakantiebestemmingen lagen wat verder van huis en hadden een avontuurlijkere inslag: duiken in Thailand, zeilend eilandhoppen in Griekenland, op safari in Afrika, prachtige vakanties. Daarnaast is Roel vaak in z’n eentje op reis. Meedoen aan zeilwedstrijden in binnen- en buitenland is z’n grote hobby. Soms verblijft hij een maand in het Caraïbisch gebied en hebben Lotte en ik het huis voor ons alleen. Ik mis hem op zulke momenten niet.

Leven als broer en zus

We gingen na een paar jaar steeds meer als broer en zus leven. Heel vertrouwd, alleen zonder passie. Dat ging me meer opvallen toen er in 2017 borstkanker bij me werd ontdekt. Roel heeft me volop gesteund en we waren veel samen. Hij ging mee naar alle gesprekken en behandelingen, troostte me als ik er doorheen zat en verzorgde me dag en nacht toen ik ziek van de chemo in bed lag. Hij schoor zelfs zijn haar af, toen ik kaal werd door de chemotherapie. We leken wel een tweeling. Zo voelde het ook een beetje.

Toen alle behandelingen achter de rug waren, vond ik dat het leven gevierd moest worden. Dat deed ik graag ’s avonds met een paar wijntjes. Roel vond dit heel vervelend. ‘Je weet dat alcohol vooral in jouw geval heel slecht is, hè? Ik begrijp niet dat je dat niet inziet!’ Ik had helemaal geen zin om het op die manier te zien, ik wilde gewoon genieten van de ondergaande zon met een glaasje Chardonnay. Dat hij geen alcohol dronk, moest hij zelf weten. Voor het eerst begonnen de irritaties op te spelen. Hij ging uit ellende al om negen uur naar bed en ik bleef tot ver na zonsondergang zitten op de steiger.

Op elkaars lip

Toen kwam Covid en moest ik, zoals vele anderen, verplicht thuiswerken. Ineens waren we 24/7 in elkaars nabijheid. Zo fijn als we het samen hadden toen ik ziek was, zo saai was het nu om de dag met elkaar door te moeten brengen. Het was duidelijk dat ons leven vooral leuk was met andere mensen om ons heen. De hele dag door was Roel aan het mopperen; op het beleid van het RIVM, op de politiek, op de mondkapjesplicht... Leefde ik nu samen met een Wappie? Dat Roel vijftien jaar ouder is, was nooit een probleem. Nu zag ik toch echt een grumpy old man van bijna zestig. Ging ik de rest van mijn leven met deze mopperaar slijten? Stiekem droomde ik ervan om op mezelf te gaan wonen, heerlijk om het rijk weer alleen te hebben. Roel verlaten was en is geen optie zolang Lotte nog thuis woont.

Wat was ik blij toen er een einde aan de lockdown kwam. Ik mocht weer naar mijn werk en Roel kon naar het buitenland om te zeilen. Heerlijk als hij een paar weken van huis is. Als hij thuiskomt van een lange reis is het de eerste dag best gezellig, omdat hij meestal spannende verhalen te vertellen heeft. Dag twee is het vaak al minder en komt de moppersmurf weer naar boven. Zijn diepste gedachten houdt hij liever voor zichzelf, denk ik. Wanneer ik vraag: ‘Hoe vind jij dat onze relatie gaat?’, antwoordt hij: ‘Prima, toch?’ Als ik vervolgens aangeef dat ik moeite heb met zijn, vaak racistisch getinte, uitspraken, haalt hij zijn schouders op. ‘Het is wat het is.’ Eén keer heb ik geopperd of relatietherapie zinvol voor ons zou zijn, dat vond hij niks. ‘Als een van ons het niet meer ziet zitten, zal een relatietherapeut dat echt niet kunnen terugdraaien. Dan moet diegene gewoon zijn eigen weg gaan…’

Dochter op kamers

Volgend jaar gaat Lotte op kamers. Dat zou voor mij het moment kunnen zijn ook het huis te verlaten. Op mijn werk struin ik vaak Funda af op zoek naar appartementjes met tenminste één extra slaapkamer. Mocht Lot een weekendje naar huis willen komen, heeft ze haar eigen kamer bij mij en hopelijk ook nog bij Roel. Ik hoop dat mijn keus om weg te gaan geen invloed heeft op de band die zij met elkaar hebben.

Alleen mijn beste vriendin weet dat ik de relatie met Roel wil beëindigen. En dat ik wacht tot Lotte de deur uit is. Laatst vroeg ze of ik me niet schuldig denk te gaan voelen als ik de relatie verbreek. Ja en nee. Ik ben dankbaar dat hij altijd zo’n stabiele factor was in Lotte’s opvoeding en natuurlijk dat hij me tijdens mijn ziek-zijn zo geweldig heeft verzorgd. Ik vind niet dat dit een reden is om bij elkaar te blijven als je het samen niet meer fijn hebt. Juist omdat ik borstkanker heb gehad, besef ik dat het leven alle kanten op kan gaan. Het kan zo voorbij zijn, dus ik wil er álles uithalen. Dat lukt me niet als ik bij Roel blijf. Het is tijd voor een nieuwe stap en die zet ik graag alleen. Nog even wachten tot Lot op kamers gaat, dan vlieg ik zelf ook uit.”