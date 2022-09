Rianne (48) houdt van stevige porno: “Ik droom over tepelklemmen, met mijn man heb ik vanilleseks”

“Vooropgesteld: in het echte leven zit ik niet te wachten op een gemaskerde insluiper die me alle hoeken van het bed laat zien. Maar erover fantaseren, dat doe ik graag. Zoals ik ook erotische dromen heb over gedomineerd worden, seks met twee mannen en andere kinky zaken.

Ik hoef het niet mee te maken om er opgewonden van te raken, ik heb genoeg aan mijn verbeelding. Op shespot, een website met erotische verhalen, klik ik altijd meteen door naar de categorie ‘Pittige Vrijpartij’, want die doet het meest met me.

Meer prikkels nodig tijdens de seks

In mijn relatie hoef ik er niet mee aan te komen. Mijn man houdt van gezellige, rechttoe-rechtaan vanilleseks. Niet slecht, ook weer niet zo dat je sterretjes ziet. Het past bij zijn vrij gelijkmatige karakter dat een geweldige partner en vader van hem maakt. Ik hou heel veel van hem, we hebben een goed huwelijk. Dat ik op het gebied van seks geniet van meer prikkels dan hij te bieden heeft, los ik zelf wel op.

Internet is voor mij een snoepwinkel en ik kijk ook regelmatig naar het pornopakket van onze tv-provider als ik alleen ben. Dat voelt een beetje als ‘stiekem’ en maakt het nog wat spannender. Vaak zijn de films voorspelbaar en een beetje saai, maar soms zit er ook wel eens iets tussen dat van alles met me doet. Dan kan ik binnen een minuut knallend klaarkomen.

Als ik alleen ben ga ik ook wel eens met seksspeeltjes aan de gang: fantasie aanzwengelen, knopje omzetten. Dat is vaak net iets gerichter en effectiever dan seks met mijn man, maar niet spannend, omdat ik die dingen zelf bedien. Een goede seksfilm kan je nog wel eens verrassen, dat biedt dan een extra laagje erotiek.

Soms geneer ik me

Mijn man en ik hebben gemiddeld eens in de twee weken seks, solo doe ik het zo’n beetje om de dag. Ik raak in mijn eentje sneller opgewonden, de climax is feller. Het liefst doe ik het als ik alleen thuis ben, ik heb er wat privacy voor nodig. Ik knap er altijd enorm van op. Het is gewoon heel lekker om even die roes op te wekken en alle spanning weg te werken.

Soms geneer ik me voor alles wat ik bij elkaar fantaseer. Ik had nogal een preutse moeder, die het wel over de voortplanting had, maar nooit het genotsaspect heeft uitgelegd. Dat heb ik zelf ontdekt, in boeken, fragmenten, zelfverzonnen verhalen. Ik was er al snel achter dat mijn lust niet per se wordt gewekt door zoete romantiek, maar eerder door de wat rauwere kanten van seksualiteit. Dat heb ik voor mezelf gehouden, uit angst voor een slet te worden aangezien. Het is zo onfeministisch, ook, iets wat je eigenlijk niet moet willen. Maar ik wil het dus wél.

Porno met tepelklemmen

Het levert vaak tegenstrijdige gevoelens op. Ik ben toch volwassen geworden met het idee dat seks zoals in Hollywood moet zijn, à la Julia Roberts, die iemand zoent en waarbij de seks niet verder gaat dan guitig over de rand van haar laken kijken. Dat steekt nogal af bij dromen over bondage, tepelklemmen en die eerder genoemde insluiper.

Tegenwoordig denk ik wat milder over mijn voorkeuren. Ik hou het nog steeds voor mezelf – het is niet iets wat je eens even op een verjaardagsvisite deelt – maar ik schaam me er ook niet meer voor. Ik doe er niemand kwaad mee, zo zijn mijn hersenen nu eenmaal ingericht, ik hou van stevige porno.

Elk orgasme is een dikke tien

Het zou niet in me opkomen om mijn man hiermee lastig te vallen. Hij is te nuchter voor rollenspelletjes en te lief om grenzen op te zoeken. We hebben wel eens wat geëxperimenteerd en het werd me al vrij snel duidelijk dat hij het gewoon prima vond zoals we het normaal gesproken doen. Nu zou ik niet eens meer willen dat hij met me ‘meespeelt’ in bed, omdat ik het zo perfect in mijn eentje kan en hij het vermoedelijk alleen maar zou verpesten. Dat is ook wel de glorie van een levendige verbeelding hebben en goed zijn in zelfbevrediging: elk orgasme is een dikke tien.

Zo heb ik twee sekslevens. Eentje is oké, met de liefste en leukste man ter wereld met wie ik al jaren heel gelukkig ben, want een relatie is natuurlijk veel meer dan seks. Mijn andere seksleven is spannender, harder en opwindender. Ik weet precies hoe ik aan mijn trekken moet komen en daar heb ik genoeg aan.”

De namen in dit artikel zijn om privacyredenen veranderd.