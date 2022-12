Roos (34): “Ik gebruikte deze man om mijn kinderwens in vervulling te laten gaan”

Roos (34): “Toen mijn grote liefde me twee jaar geleden verliet, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. Hij zag onze relatie niet meer zitten. Waarom snap ik nog steeds niet. Hij kwam met argumenten als: ‘Ik heb het idee dat er meer is, dat ik meer kan voelen voor een vrouw dan wat ik voor jou voel’ en ‘Ik weet niet wat ik met mijn leven wil, ik heb tijd nodig om uit te zoeken welk pad ik wil bewandelen.’

Gebroken hart

Ik kon er niks mee en bleef gebroken achter. Voor mij was hij de man met wie ik oud wilde worden. Nooit eerder had ik zoveel liefde voor iemand gevoeld en ik was er ook van overtuigd dat ik geen man meer tegen zou komen die hetzelfde bij me teweeg zou brengen. Ondertussen tikte mijn biologische klok door. Juist op het moment dat ik voelde dat het tijd werd om aan kinderen te beginnen, had ik geen relatie meer. Ik raakte in paniek. Moest ik nu werkelijk accepteren dat het leven misschien anders zou lopen dat ik wenste?

Ouderwets het hof gemaakt

En toen liep ik Hans tegen het lijf. Een heel lieve man die op slag verliefd op mij was en veel moeite voor me deed. Hij heeft me echt op de ouderwetse manier het hof gemaakt, compleet met chocolade, bloemen en cadeautjes. Of ik ervoor viel? Om heel eerlijk te zijn, deed het me niet zo veel, maar ik zag ineens wel weer de mogelijkheid om toch een kind te krijgen. Ik besloot het te proberen met Hans. Al na drie maanden woonden we samen en een half jaar later raakte ik in verwachting. Ik voelde me er ergens wel schuldig over dat ik deze man gebruikte om mijn kinderwens in vervulling te laten gaan, maar die drang was sterker dan ik.

Praktische keuze

Mijn vrienden weten hoe het zit tussen Hans en mij en ik merk dat ze mijn praktische keuze veroordelen. Toch denk ik dat ik er goed aan heb gedaan. Het is wel gebleken dat dromen over een lang en gelukkig leven met je grote liefde niet altijd uitkomen. Hans en ik zijn gelukkig met ons kindje en dat vind ik het belangrijkst. Ik ben hem dankbaar voor wat hij me heeft gegeven, maar ik zal nooit van hem kunnen houden zoals hij van mij houdt. Mijn hart is van iemand die het niet wilde.”