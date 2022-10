Roosmarie (45) had een knipperlichtrelatie: “Hij had me volledig in zijn macht”

We vinden er allemaal wat van: BN’ers die uit elkaar gaan, maar toch keer op keer weer bij elkaar terugkomen. Maar Roosmarie (45) weet dat een knipperlichtrelatie soms ingewikkelder is dan de buitenkant doet vermoeden. Zij zat er vijf jaar in vast.

“‘Jíj?’, vragen mensen vaak verbaasd als ik ze vertel over mijn jarenlange knipperlichtrelatie. In de media wordt schande gesproken over Monique Westenberg die keer op keer terugging naar André Hazes. Ook toen het gerucht ging dat Linda de Mol en Jeroen Rietbergen weer samen waren, gingen mensen los. Ja, van de buitenkant lijkt het dom. Dat vond ik ook altijd. Totdat ik vijf jaar geleden Alex tegenkwam en hij me helemaal inpakte met zijn charmante, maar oh zo giftige persoonlijkheid.

Ingepakt op de eerste date

Want wat pakte Alex me in op de eerste date! Waar hij op de datingapp waar ik hem ‘ontmoette’ nog mysterieus was, was hij die avond in dat café open en begripvol. Ik geloofde hem blind toen hij me vertelde dat hij óók hartstikke close met zijn ex was en er dus totaal geen probleem mee had dat mijn ex en ik na onze scheiding van vijf jaar eerder aan birdnesting deden (een vorm van co-ouderschap waarbij de kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen terwijl de ouders heen en weer pendelen, red.).

Toen hij een dag later onaangekondigd opdook op de camping waar ik met mijn kinderen en wat vriendinnen barbecuede, stuurde ik hem niet weg. Normaal gesproken hield ik potentiële partners ver bij mijn kinderen van 9, 12 en 14 jaar vandaan, totdat het echt goed zat. Nu liet ik het gebeuren: hoe hij friet haalde voor iedereen, drankjes inschonk, met mijn zoons voetbalde en mijn vriendinnen complimenteerde. ‘Als Alex er is, bepaalt hij wat je drinkt, eet en doet’, zei een vriendin maanden later eens over hem. Is dat een rode vlag? Ja. Maar mannen als Alex kunnen zo gewiekst en overtuigend te werk gaan, dat je je eigen principes vergeet.

Samenwonen na vijf weken

De eerste alarmbellen gingen bij mijn omgeving af na vijf weken: toen ik bij Alex en zijn drie kinderen introk. ‘Roos, zo kennen we jou helemaal niet’, zeiden mijn vriendinnen. Het was ook te gek voor woorden. Maar ik had inmiddels flinke ruzie met mijn ex en Alex verzekerde me ervan dat het onder die omstandigheden beter was om geen huis te delen met hem. ‘Je kunt tijdelijk bij mij wonen totdat je iets voor jezelf hebt’, zei hij. Ik denk dat het precies Alex’ bedoeling was dat ik mijn birdnesthuis opzegde en ‘tijdelijk’ bij hem kwam wonen. De ruzie met mijn ex kwam namelijk door hém, maar dat zag ik toen niet in. Toen mijn ex claimde dat Alex een onbetrouwbaar type was, zei Alex op zijn beurt dat mijn ex ons uit elkaar probeerde te drijven en dat hij jaloers was. Alex praatte zo structureel op me in, dat ik hem ging geloven.

Knipperlichtrelatie

Toen we samenwoonden merkte ik wel dat Alex niet zo’n lieverdje was. Waar ik altijd open was over mijn ex, deed Alex geheimzinnig over de talloze ex-vriendinnen waarmee hij nog regelmatig uit eten ging. ‘Waag het niet ze op te zoeken. Dan ben je net zo jaloers als je ex’, zei hij vaak. Ik moest het maar normaal vinden wat hij allemaal deed, want ik had een goede band met exen toch zo belangrijk gevonden? Toch kregen we er ruzie over. Ik heb mijn kinderen bij hun vader gebracht en boekte een hotel om af te koelen. Maar toen ik een dag later thuiskwam, paste mijn sleutel niet meer in onze voordeur. Het was alsof de grond onder me vandaan zakte. Ik had het hélemaal verpest, dacht ik. Waarom moest ik zo jaloers zijn? Wat was ik voor vrouw? Ik voelde me zó schuldig. Een week later belde Alex me: ‘Kom je terug, Roos? Ik mis je.’ Ik hoefde geen seconde na te denken.

En zo ging het keer op keer. Zodra ik ook maar één opmerking maakte die Alex niet aanstond, zette hij me op straat en verbrak hij de relatie. Het leek wel een soort straf die hij me gaf. Ik denk dat ik wel 150 keer weg ben gestuurd, om huilend in een hotel te overnachten, tot ik terug mocht komen en hem dankbaar om zijn hals vloog. In het hotel lag ik alleen maar in bed en checkte ik obsessief mijn telefoon in de hoop dat Alex me iets had gestuurd. Iedereen zal denken: waarom wil je dan toch terug naar zo’n man? Maar ik kon niet meer zonder hem. Omdat ik minder was gaan werken om voor onze kinderen te zorgen was ik financieel afhankelijk van Alex. Maar ook nam hij alle beslissingen over mijn leven: hoe ik contact onderhield met mijn ex, wat ik moest met problemen op werk, welke boodschappen ik haalde voor het avondeten. Alex was mijn klankbord - nee - hij was mijn brein. Dat Alex zo betrokken was vond ik altijd lief, maar in werkelijkheid had hij mij volledig in zijn macht.

Ruzie met vriendinnen

Om ruzie te voorkomen over Alex’ dominante persoonlijkheid en mijn relatie, sprak ik alleen nog maar zonder hem met mijn vriendinnen af. Alex was wat dat betreft heel makkelijk: hij verbood me nooit iets en was nooit jaloers. Zie je wel dat hij een goede man is, dacht ik dan altijd. Maar vaak als ik naar vriendinnen ging, reserveerde Alex weer een tafeltje in een restaurant om met een ex-vriendin te eten. Ik denk dat hij het expres deed, want na verloop van tijd was ik het zat om mezelf te kwellen met zorgen om zijn exen en ging ik ook maar niet meer naar mijn vriendinnen toe. Met hen had ik inmiddels toch alleen maar ruzie over Alex.

Als ik dan weer huilend opbelde om te zeggen dat ik bij hem weg was, sprongen ze een gat in de lucht. ‘Roosmarie, je bent zo’n mooi mens’, zeiden ze dan. ‘Denk aan jezelf, aan je kinderen, aan wie je was. Dit ben je niet waard.’ Maar ze konden nooit tot me doordringen. Een week later was ik weer terug bij af en waren mijn vriendinnen weer boos. Mijn ex had ook wel door dat er iets niet klopte omdat ik zo vaak huilend de kinderen naar hem toe bracht. Alex verklaarde iedereen die kritiek op ons had voor gek en mijn hoofd wilde hem geloven. Maar mijn buik zei iets anders. Tijdens de vijf jaar dat we een relatie hadden, had ik buikpijn. Altijd maar buikpijn. Alsof mijn lijf wilde zeggen: ‘Roos, dit is niet goed.’

Echt uit elkaar

Dat bleek ook toen Alex me sloeg, ongeveer een jaar geleden. Voor het eerst in onze relatie pakte ik zélf mijn koffers in en vertrok ik. ‘Ik ben nu echt bij hem weg!’, zei ik tegen vriendinnen. Maar niemand wilde me nog geloven. ‘Dat moeten we nog maar zien. We geven je een half jaar’, zei een vriendin. ‘Maar tot die tijd staan we wél naast je zij.’ Ze hadden gelijk: nog vier keer ging ik kort terug naar Alex, maar ik volgde inmiddels therapie bij Claudia’s Care Center voor liefdesverslaving. Dat was mijn grote redding. Ik leerde daar wat liefde was en herkende dat wat Alex met mij deed, daar niets mee te maken had. Wat ik wel leerde was van mezelf houden. Daardoor durfde ik tegen mezelf te zeggen: ‘Roos, je verdient beter dan dit.’

Nu heb ik sinds een week een huis. Het halve jaar heb ik volgemaakt: Alex en ik zijn al acht maanden uit elkaar. Mijn ex is dolblij dat hij de oude Roosmarie weer terugziet. Ik ook. Al is er altijd iets in me dat naar Alex zal blijven verlangen. Vorig weekend belde hij me een nacht lang, met een telefoonnummer dat ik niet geblokkeerd had. Ach, zie je wel?, dacht ik in de ochtend. Hij denkt nog aan me. En dan denk ik toch heel even: één etentje kan toch geen kwaad?”