“Het ging niet vanzelf, zwanger worden. Dus ik googelde me suf naar tips, zette cirkeltjes in mijn agenda om mijn cyclus in kaart te brengen en sommeerde Jasper op de vruchtbare dagen tegelijk met mij naar bed te gaan. In de acht jaar dat we samen waren, waren onze slaapritmes veranderd. Terwijl ik om kwart over tien al zat te knikkebollen, kwam hij pas net een beetje tot leven. En als ik mijn series keek op tv, zat hij te gamen in de werkkamer. Af en toe bracht ik hem een kopje thee, of kwam hij even chips halen, en verder gingen we lekker onze eigen gang. Als hij dan rond een uur of half twee naar bed kwam, lag ik al diep in mijn rem-slaap. Werkte prima voor ons, behalve met zwanger worden, dus.

In verwachting

Na ruim een jaar was het eindelijk raak. We kregen gewoon een kind! We waren dolgelukkig, maar voelden ook gezonde spanning. Om ons heen zagen we dat het ook mis kon gaan, dus we wilden niet te vroeg juichen. De eerste weken na de positieve test hebben we geen seks gehad. Jasper was bang dat hij iets zou beschadigen en ik wilde ook niet dat het vruchtje door mijn orgasme los zou laten. Dat blijkt helemaal niet te kunnen, maar wisten wij veel? Het was allemaal al spannend genoeg.

Moe door de zwangerschap

Na een goede echo en het verstrijken van de tijd, ging ik me steeds beter voelen. De hormonen lieten me stralen en ik voelde me vrouwelijker dan ooit. Ik kocht een hele nieuwe garderobe aan positiekleding en droeg ineens jurkjes en laarsjes, terwijl je me daarvoor kon uittekenen in een jeans een een t-shirt. Door de zwangerschap was ik 's avonds sneller moe, waardoor ik soms al om negen uur naar bed ging. Van een spetterende avond met Jasper kwam het doordeweeks dus niet, maar in de weekenden probeerde ik hem wel te verleiden. Ik was blij dat het weer kon, maar Jasper bleef terughoudend. Hij bleef volhouden dat hij voorzichtig wilde zijn, en ik merkte dat ik daar onzeker van werd. Mijn lijf veranderde, ik werd voller. Vond hij me niet meer aantrekkelijk? Jasper drukte me op het hart dat dit écht niet het geval was, hij vond me prachtig. Hij had gewoon veel aan zijn hoofd, zei hij.

Porno in zoekgeschiedenis

Vlak na de twintigwekenecho - het werd een jongen! - moest ik een offerte opzoeken op Jaspers computer. Toen ik door zijn zoekgeschiedenis bladerde, kwam ik allerlei pornosites tegen. Ik schrok, maar tegelijkertijd vond ik het ook menselijk. Ik wilde op de linkjes klikken, maar ik liet het. Toch liet het me de rest van de dag niet los en ’s middags keek ik alsnog. Jasper had allerlei pagina's bezocht, vooral met foto's van vrouwen met grote borsten. Dat vond ik opmerkelijk. Ik dacht altijd dat mannen het opwindend vonden om de daad zelf te zien, maar hij keek foto's. Ergens vond ik dat wel schattig.

Ik nam me voor om niet over de pornosites te beginnen, want ik wilde niet dat hij zich betrapt zou voelen. Ik zou hem verleiden om weer een samen te douchen en daarna heel goede seks te hebben. Maar ik werd opnieuw afgewezen en met een deuk in mijn ego droop ik af. Toen ik de volgende dag opnieuw in zijn computer spiekte, zag ik dat hij die avond weer had gekeken. Nu voelde ik me écht afgewezen. Hij had dus liever seks met zichzelf dan met mij! Toen hij thuiskwam, was ik in tranen. Jasper voelde zich inderdaad betrapt, verontschuldigde zich en beloofde beterschap. Die avond ging hij tegelijk met mij naar bed en deden we het. Maar warm was het niet. Hoewel we in de weken die volgden vaker om dezelfde tijd naar boven gingen, kwam het van seks vaak niet. Mijn hormonen tierden ondertussen welig, dus ik masturbeerde me suf én bleef het bij Jasper proberen. Af en toe speurde ik nog door zijn computer, maar uiteraard zorgde hij nu voor een blanco geschiedenis. Dat zei natuurlijk ook genoeg.

Bang om uit te scheuren

In voorbereiding op de bevalling volgde ik een zwangerschapscursus en bij een van de lessen liet de leidster beelden zien van hoe het hoofdje tijdens de uitdrijving in het geboortekanaal staat. Ik zag Jasper terugdeinzen en schrok zelf ook van de grootte. ‘Komt goed,’ was het enige wat hij zei toen we naar huis liepen. Toen ik de veertig weken gepasseerd was, werd ik ingeleid. Die jongen mocht nu wel komen. Een weeën-storm volgde en na een paar uur werd mijn infuus losgekoppeld om me weer wat rust te geven. ’s Avonds had ik tien centimeter ontsluiting en mocht ik gaan persen. Maar er gebeurde niks. Noppes. Nada. Ik perste en werd aangemoedigd, maar niets.

Ik had Jasper verboden om bij mijn benen te gaan staan, ik wilde absoluut niet dat hij mijn vagina voortaan alleen nog maar zou zien als een geboortekanaal. Dus hij stond naast me, hield mijn hand vast en deed zijn best, maar ik blokkeerde gewoon. De angst dat dat hoofdje de boel zo ontzettend zou oprekken, uitscheuren of dat ik zou moeten poepen waar Jasper bij was, nestelde zich in mijn bekken en zette alles vast. Ik kon niet ontspannen, en ik kon persen wat ik wilde, maar onze zoon schoof nog geen millimeter op. Na anderhalf uur moest ik stoppen van de verloskundige. ‘Ik ga even thee zetten en als ik terugkom mag je het nog één keer proberen, en anders boek ik een OK,’ zei ze.

Op slot

En zo ging het. Ik werd uiteindelijk zo bang om na het baren gehavend achter te blijven, dat ik de bevalling mentaal heb tegengewerkt. Het werd een keizersnede. Pas bij de controle bij de gynaecoloog legde ik die link. Ze vroeg of er ooit misschien sprake was geweest van seksueel misbruik, omdat mijn lijf zo fanatiek op slot schoot, maar ik wist wel beter. Achteraf vind ik het wel verdrietig dat ik met mijn angst mijn bevalling zo gesaboteerd heb. Zou het nou anders zijn gelopen als ik niet in zijn computer had gekeken? Over de impact van zijn kijkgedrag op mijn bevallingsangst hebben we het nooit gehad. Ik schaam me er ook wel voor, want ik ging zelf rondneuzen en elke man kijkt toch porno? We hebben de regel van het tegelijkertijd naar bed gaan erin gehouden, en verder heb ik besloten dat ik mezelf misschien nog wel de grootste dienst bewijs door hem niet meer te controleren. Jasper is een goeierd en nu we een zoon hebben, vinden we het juist alleen maar fijn om samen vroeg in bed te duiken. En ja, als we seks hebben, ben ik oprecht heel blij dat alles daaronder nog in tact is.”