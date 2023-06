Sabine trouwde met de tweelingbroer van haar man:“In het begin wisten we zelf ook niet wat we voelden”

Sabine (56) kreeg drie maanden na het overlijden van haar man Wiebe gevoelens voor zijn tweelingbroer Bob (62).

“Bij de geboorte van een kleinkind ben ik blij en bedroefd tegelijk. Ik kijk naar de baby en moet een paar keer slikken. Mijn man Bob weet dan precies wat ik denk en voel. We spreken op dat moment niets uit, maar als we weggaan van het kraambezoek, knuffelen we en zeggen tegen elkaar: ‘Dit hadden we Wiebe ook gegund.’

Wiebe was mijn man en Bob’s tweelingbroer. Ik was net 29, moeder van twee kleine kinderen, toen Wiebe overleed aan AML, een vorm van leukemie. Het gekke was dat hij altijd al had gevoeld dat hij niet oud zou worden. We kregen verkering in december 1980, in mei 1981 zijn we getrouwd. Ik weet nog dat mijn zus vroeg waarom dat zo snel moest. ‘Over tien jaar kan ik wel dood zijn’, had Wiebe toen geantwoord. Ruim acht jaar later overleed hij, toch vrij plotseling.

Op zijn sterfbed droeg hij me op om door te gaan met mijn leven. Hij wilde niet dat ik alleen zou blijven en schertsend noemde hij de namen van vrijgezelle vrienden en kennissen. Hij opperde zelfs of zijn tweelingbroer Bob niet wat voor me was, zijn relatie was immers net over. Ik vond dat een absurde gedachte en werd zelfs boos: ‘Al ga je op je kop staan, ik beloof niet dat ik aan een nieuwe relatie begin.’ Mijn eigen moeder overleed toen ik tien jaar was en ik heb het altijd vreselijk gevonden dat mijn vader haar had beloofd een nieuwe moeder voor ons te zoeken.

Speciale band met tweelingbroer

Wiebe stierf op 27 oktober 1989. Ik kan me nauwelijks herinneren hoe ik die eerste weken ben doorgekomen. Ik weet dat ik elke avond kookte en dat lieve vrienden en familieleden, onder wie mijn schoonmoeder, me hielpen met het verzorgen van de kinderen die toen vier en drie jaar waren. Ook Bob kwam regelmatig langs, als afwisseling van de wacht. Deels om mij te ondersteunen, deels om in ons gezin steun te zoeken voor zijn verdriet. Dichter bij zijn broer kon hij niet komen. Bob en Wiebe waren stapelgek op elkaar en ze hadden een speciale band.

Achteraf ben ik Wiebe dankbaar dat hij heeft aangegeven dat ik door moest gaan met mijn leven. Daarmee gaf hij ons min of meer zijn zegen. De feestdagen vierde Bob bij ons, zodat ik niet alleen zou zijn. Maar ik heb geen vuurwerk gezien met oud en nieuw, ik lag er al vroeg in, huilend omdat ik dit nieuwe jaar niet met Wiebe mocht inluiden.

Nog geen week later bekroop me ineens een gek gevoel. Ik kon het niet geloven, het leek wel alsof ik vlinders in mijn buik had. Voor Bob! Dat verwarde me. Vroeger had ik niets anders dan een zusterlijk gevoel voor hem gehad. Was dit troost? Kon dit liefde zijn? Bob en ik zaten uren aan de telefoon en spraken over wat er gebeurde. Want hij had ook gevoelens voor mij.

Daarop hebben we maar meteen aan iedereen in onze omgeving verteld dat dit speelde. Wat het was, wisten we zelf ook niet. Dat wilden we onderzoeken. Maar we wilden ons niet maanden moeten verstoppen. Feit was dat we gek waren op elkaar. Familie en vrienden waren blij voor ons, ze gunden ons het geluk. Maar op straat keken mensen me na, en sommige vrienden snapten het niet. Hoe kon ik al zo snel liefde voelen voor een ander én veel pijn hebben om het verlies van mijn man? Dat snapten we zelf ook niet. Het was nou eenmaal zo. Makkelijk was het zeker niet, ik voelde me schuldig tegenover Wiebe.

Droevige maanden

In de loop der maanden werd het houden van dieper, en de verliefdheid groter. Bob kwam bij mij wonen en dat voelde goed, zowel voor mij als voor mijn kinderen Tjerk en Aniek. Hertrouwen had voor mij op zich niet gehoeven. Aan mijn achternaam veranderde het niets, net zo min als aan mijn schoonfamilie. Maar Bob vond het fijn omdat wij samen nog een kind wilden. Een jaar na ons huwelijk werd onze dochter Marit geboren.

Al is het 28 jaar geleden dat Wiebe is overleden en zijn Bob en ik dit jaar alweer 25 jaar getrouwd, ik heb nog steeds momenten dat ik droevig ben. Omdat Wiebe maar 35 werd, omdat hij zijn kinderen niet heeft zien opgroeien en zijn kleinkinderen niet kent. De laatste drie maanden van het jaar kunnen me altijd gestolen worden. Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor het cadeau wat ik na zijn dood heb mogen ontvangen: de liefde van zijn tweelingbroer.”

Om privacyredenen zijn de namen in dit verhaal gefingeerd.