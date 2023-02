Salima (43) is nog maagd: “Voor mij past seks alleen binnen een huwelijk”

Ze is niet seksloos, integendeel, maar in haar zoektocht naar haar toekomstige echtgenoot is Salima (43) nog niemand tegengekomen die in alle opzichten bij haar past. “Het zou wel jammer zijn als ik pas als bejaarde aan seks kan beginnen.”

“Er zit heus seksuele energie in mij, en niet weinig. Ik kleed me sexy, ik draag een leren jurk en hakken, ik besteed aandacht aan mijn uiterlijk. Ik heb ook wel liefdes gekend, en toch heb ik hét nog nooit gedaan. Dat vind ik jammer, maar ik ben er ook trots op. Voor mij past seks alleen binnen het huwelijk. Niet alleen omdat ik moslima ben, maar vooral omdat ik vind dat je met je lichaam nogal wat schenkt aan iemand. Ik wil mijn lichaam alleen delen met iemand die van mij houdt, en die mij de moeite waard vindt om mee te trouwen.

Als jong meisje had ik nooit aandacht voor jongens. Ik wilde het goed doen op school en rechten studeren. Ik ben de oudste van vijf in een Marokkaans gezin en voelde altijd de druk om te presteren. Mijn ouders zijn allebei analfabeet, mijn vader was tuinder en mijn moeder was – ondanks dat ze een slimme vrouw is – schoonmaakster. Ze leerde me om voor mezelf te zorgen en nooit afhankelijk te zijn van een man. Dat vond ik ook en mijn studie en toekomst eisten al mijn aandacht op.

Dagdromerig

Ik kreeg al vroeg borsten, een jaar of twaalf was ik denk ik, en dat trok de aandacht van jongens. Het maakte me verlegen en geïrriteerd, want ik was helemaal niet van hun zogenaamd grappige opmerkingen gediend. Ik was een tomboy en heb als puber zelfs een tijdje gedacht dat ik maar beter een man had kunnen zijn. Niet zozeer omdat ik dat wilde, maar omdat dat veiliger voelde.

Ook tijdens mijn studie had ik geen oog voor mijn jaargenoten. Ik woonde in het oosten en reisde elke dag met de trein naar de universiteit in Rotterdam. Heus, ik vond weleens iemand aantrekkelijk, en af en toe was er een dagdromerige verliefdheid, maar dat was dan altijd op een onhaalbaar iemand.

Ik was vooral gericht op mijn carrière en werkte in de vrouwenrechtswinkel. Daar zag ik regelmatig wat de negatieve consequenties van een relatie konden zijn en won mijn idealisme het van mijn nieuwsgierigheid. Ik wilde in die tijd herkenbaar zijn als moslima en besloot een hoofddoek te dragen. Vanuit huis hoefde dat helemaal niet, ik wilde het zelf. Het bleek een handig middel tegen flirtende mannen, want de Hollanders zagen me niet meer staan. Maar moslimmannen deden ineens extra hun best. Eerlijk gezegd wilde ik helemaal geen aandacht. Ik wist niet wat ik ermee moest of hoe ik erop moest reageren en hield me liever met andere zaken bezig.



De eerste zoen

Halverwege mijn twintiger jaren kwam daar voorzichtig verandering in. Ik las bouquetreeks boeken, droomde over een ware liefde en ging zo af en toe op date. Via een Arabische chatroom kwam ik in contact met een man uit Oman. We hadden mooie gesprekken en hij was een fijne man, respectvol naar mij ook. Hij kwam naar Nederland om mijn hand te vragen. Toen ontdekte ik dat hij zo traditioneel was dat onze wereldbeelden te verschillend waren.

Het geloof is niet eens een vereiste voor me, ook met Hollandse mannen sprak ik wel af. Intellectueel, vriendelijk, knap, ze kwamen allemaal voorbij, maar allemaal raakten ze me snel aan zonder dat ik dat wilde. Dan kreeg ik op een tweede date een zoen, terwijl ik dacht dat iemand me oprecht wilde masseren omdat ik pijn had in mijn schouder. Ik was al in de dertig en dit was mijn eerste zoen, maar helemaal niet zoals ik gehoopt had. Echt jammer, want op andere vlakken was deze man een gentleman. Maar hij wist dat ik nog nooit met een man geweest was, en toch maakte hij zo’n haast.

Onverklaarbaar

Ik ben niet seksloos. Ik ben een lustvolle vrouw met een krachtige energie en veel emoties. Eerst deed ik niks met die seksuele energie, maar daar kreeg ik last van. Mijn lijf voelde ziek en ik werd preutser en harder dan ik eigenlijk was. Tot ik verliefd werd op een man uit Parijs die ik online leerde kennen. Hij was een christelijke Libanees die ik nooit heb ontmoet, maar voor wie ik een onverklaarbare liefde voelde en bij wie ik het gevoel had één met hem te zijn. Ik denk dat hij een soulmate was. Ik ging zelfs naar Parijs om hem op te zoeken, maar hij kwam niet opdagen. Dus ik was voor niks gekomen.

Diep bedroefd bleef ik van hem houden, vele jaren lang. Dit veroorzaakte zo veel pijn op momenten dat ik alleen was. Daarom zocht ik hulp. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een metafysisch behandelaar, die met soulmates en energieën werkt. Laat de controle los, leerde hij me. Accepteer de liefde die er is, overal om je heen. Seks met jezelf is de oplossing niet. Je kunt intimiteit niet vervangen door een apparaatje.

Seksualiteit is energie en die gaat overal dwars doorheen. Lang dacht ik: ik ben niet seksueel actief, dus ik mag ook geen seksualiteit uitdragen. Dat is veranderd. Hij leerde me ademhalingstechnieken, en een vorm van tantra, waardoor ik mezelf tot een intens innerlijk orgasme kan ademen. Ik ben zo geconditioneerd dat ik intimiteit met een ander pas na het huwelijk kan aangaan, maar op deze manier kan ik intimiteit ook binnen mezelf ontvangen.

Zonder mijn opvoeding, waarin mijn moeder me leerde mijn eigen boontjes te doppen en dat seks uitsluitend binnen het huwelijk hoort, had ik vast een harem aan mannen gehad. Ik zit gevangen tussen twee culturen. Ik ben te Hollands voor een Marokkaanse man en te Arabisch voor een Nederlander. Zelfs de liberale moslims leven in een schijnwereld en zeggen niet tegen hun ouders dat ze samenwonen met hun meisje. Zo wil ik het niet. Voor mij is een echte dialoog het belangrijkst. Ik wil een man die zich oprecht in mij verdiept, zoals ik dat ook in hem zal doen.”

Naar rechts swipen

“De wens om te trouwen en het verlangen naar een seksuele en allesomvattende relatie heb ik nog steeds. Daarom heb ik nu een nieuwe tactiek. Ik heb op Tinder een uitgebreid profiel aangemaakt, waarin ik precies beschrijf wie ik ben en waar ik voor sta, met al mijn gektes en eigenaardigheden. Ook dat ik maagd blijf tot het huwelijk. Om zelf ook niet zo oppervlakkig te zijn dat ik selecteer op uiterlijk of op woonplaats, swipe ik iedereen naar rechts, op ‘ja’ dus. Dat levert verrassend mooie gesprekken op. Mannen noemen het een verademing dat ik zo open ben. Ook met mannen die niet monogaam zijn, die ik normaliter links zou laten liggen, maar volgens mijn eigen oordeelloosheid nu niet mag afwijzen, kom ik tot gesprekken met een opmerkelijke diepgang. Het lijkt erop dat ik hiermee van mijn zwakte mijn kracht heb gemaakt. Nu voel ik me gezien door de mannen met wie ik contact heb, en voer ik verrijkende gesprekken.

Geen tijdsdruk

Laatst sprak ik een gewichtheffer uit Frankrijk. Normaal gesproken zou ik daar nooit op vallen, maar hij vertelde me dat hij zich focuste op sporten omdat hij helemaal alleen in dat land zat en zo nog een beetje onder de mensen kwam. Dit werd een positief en open gesprek dat ik zonder Tinder nooit had gehad.

Ik zou zulke gesprekken niet willen missen. En ik voel ook geen tijdsdruk, al zou het natuurlijk wel jammer zijn als ik pas als bejaarde aan mijn getrouwde leven en aan seks kan beginnen. Een kinderwens heb ik niet, al lijkt mijn lichaam me soms wat anders te vertellen. Maar ook daar laat ik me niet door opjagen.

Het enige waar ik me soms zorgen om maak, is of ik het nog wel kan, een relatie hebben. Ik ben nu zo gewend aan mijn eigen leven, aan mijn vrijheid en mijn gebruiken, dat het ook wel flink wennen zal zijn. Maar goed, ik sta er voor open. Uiteindelijk hoop ik een contract af te sluiten, want dat is het huwelijk, waarna ik mijn hart, ziel en lichaam wil geven.”