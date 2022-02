Sinds een jaar of tien is Sandra (44) single en huurt ze af en toe een gigolo in voor een fantastische avond en dito seks. “Zoeken naar de liefde doe ik niet meer. Mannen zijn vaak geïntimideerd door mijn goede baan, of het zijn gladjakkers die ik niet vertrouw. Ik heb helemaal geen tijd meer voor dat geapp en gedoe. Ik heb liever 4 uur kwaliteit en precies de sex die ik wil.”

“Al sinds twee atheneum wist ik het zeker: later zou ik een goede baan krijgen met minstens honderd mensen onder me. Ik keek altijd al naar boven. En nog steeds. Groeien wil ik, ontwikkelen, vooruit. En met succes ook, want op mijn 27e was ik al teammanager bij een bank en inmiddels heb ik me daar opgewerkt tot partner. Mijn collega’s waarderen me omdat ik veel voor elkaar krijg. Ja, ik heb graag de touwtjes in handen. Ook privé.

Een affaire met een collega

Net na mijn dertigste verjaardag gingen mijn jeugdliefde en ik uit elkaar, hij wilde graag kinderen en ik niet. In liefde lieten we elkaar los. Nieuwsgierig dook ik het dateleven in, maar mán wat viel dat tegen. Aandacht genoeg, daar lag het niet aan. Ik had een tijdje een fling met een collega, maar dat kon nooit serieus worden aangezien een van de twee dan een andere baan zou moeten zoeken. Daarna datete ik een knappe man die na vijf maanden ons romantische weekendje naar Nice maar voor zich uit bleef schuiven. Bleek dat-ie helemaal nog niet gescheiden was.

Dates via Tinder

Uiteindelijk probeerde ik via een datingsite een lover te vinden, maar daar trof ik vooral blaaskaken of juist van die afhankelijke types. ‘Probeer Tinder nou eens’, raadde een collega aan. Tijdens een vrijdagmiddagborrel maakten we samen een profiel aan en nam ze een paar foto’s van me. Het hele weekend heb ik geswipet en gematcht en gechat. Af en toe sprak ik een date af, met een etentje en soms eindigden we in bed. Maar echt vervullend was het allemaal niet.

Wat een ellende, dat zoeken

Het was met Oud & Nieuw, toen een vriendin riep dat ze me dit jaar toch echt een man gunde, en ik ineens voelde: laat maar. Wat een ellende, dat zoeken naar de liefde. Mannen zijn vaak geïntimideerd door mijn goede baan, of het zijn gladjakkers die ik niet vertrouw. Na een paar dates klaagden ze dan toch dat ik te weinig tijd voor ze had, of ze vroegen me al snel naar mijn salaris en begonnen een wedstrijdje in vergelijken. Blijkbaar hebben mannen het toch vaak nodig om zich niet alleen in lengte de grootste te voelen. Sommigen bleken er naast mij nog andere dames op na te houden. Ik was zo moe van het zoeken en van de teleurstellingen.

Een beetje eenzaam

De ontdekkingstocht naar liefde bracht me uit balans, terwijl ik mezelf juist ken als een krachtig persoon die kansen ziet. Door dat gedate ging ik mezelf ineens als mislukking zien. Ik heb helemaal geen tijd meer voor dat geapp en gedoe, bedacht ik. Dus ik schreef me overal uit en stortte me vol op mijn werk. En met succes, want een half jaar later had ik een mooie promotie te pakken. Toen miste ik wel iemand aan mijn zijde. Een vriendin neem je op zo’n moment toch wat minder snel mee uit eten. Bovendien zitten de meeste van mijn vriendinnen inmiddels in gezinnen en vaste vrijdagavondplannen. Toen voelde ik me wel even alleen.

Cadeau aan mezelf

Solo thuis zitten met m’n champagne vond ik ook niks, dus besloot ik een gigolo in te huren. Op de website koos ik twee mannen uit, goed lijf, leuk karakter, en die heb ik allebei even gebeld. Aaron sprak me het meest aan, dus met hem maakte ik een afspraak voor die avond. Ja, zo snel ging het. Ik regelde een hotel, hij regelde het eten en om acht uur liep ik in mijn knappe galajurk het Okura binnen. Het was fantastisch. Echt een cadeau aan mezelf. Het eten was goed, onze gesprekken geanimeerd en in bed deed hij precies wat ik wilde. Ik had al mijn voorkeuren doorgegeven en dat pakte goed uit. De 1100 euro die hij voor deze avond rekende, maakte ik over naar zijn agent en om 01.00 uur vertrok hij weer en viel ik heerlijk rozig in slaap in mijn kingsize hotelbed.

Alleen maar plussen

Sindsdien heb ik het daten helemaal afgezworen en gun ik mezelf iedere twee, drie maanden een heerlijke avond. Ik heb liever vier uur kwaliteit en precies de sex die ik wil, dan dat gehannes met een date. Meestal boek ik twee of drie keer dezelfde man en dan kies ik weer een nieuwe. Ook zo fijn, no hard feelings op dat vlak. Van de gedachte dat zij het toch voor geld doen, heb ik geen last. Ik weet dat ik met mijn looks en persoonlijkheid genoeg te bieden heb om een man een interessante avond te bezorgen. Alleen maar plussen en geen minnen, precies zoals ik het graag heb.”