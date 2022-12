Selma (51) heeft een open relatie: “Ik kan zo blij worden als ik Rob met een ander zie genieten”

“Toen ik Rob ontmoette, waren we allebei nog getrouwd. Niet eens ongelukkig, maar toch was er geen houden meer aan. Nota bene bij een cursus Spaans, die ik volgde omdat ik droomde van een tweede huis daar en bij gebrek aan haalbaarheid toch alvast iets wilde doen, vloog hij zo mijn hart binnen. Met zijn guitige blik en onverwachte vragen, werd mijn aandacht als vanzelf naar hem toe gezogen. We hadden een strenge docente van een jaar of zestig, en Rob kon haar sprekend imiteren. Zonder dat zij het zag maakte hij steeds grapjes en kreeg ik de slappe lach. Op het kinderachtige af, ja, maar dat deerde me niet. Na de les dronken we regelmatig nog een wijntje en rolden we met open ogen een affaire in. Die bleek zo hardnekkig dat we allebei onze relatie verbraken en samen verder gingen. Sinds we samen zijn, bevind ik me in mijn persoonlijke seksuele revolutie. Met Rob voel ik lust en liefde, en een avontuur dat ik nooit eerder heb ervaren. In het begin moesten we vanwege die affaire vrijen op de gekste plekken, in de auto, in het bos, in een steegje, in een invalidentoilet. Dat maakte iets beestachtigs in mij los. Wild en vrij.

Elke dag seks en niet alleen met elkaar

Inmiddels wonen Rob en ik al een paar jaar samen, maar die rafelrandjes zoek ik nog steeds op. We vrijen bijna elke dag, lang en zwoel en beperken ons niet langer tot elkaar. We gaan bijvoorbeeld ook naar sensuele feestjes, waar we dansen en sjansen. Soms met z’n tweeën, soms met een groepje. Dagen van te voren gaan de appjes met outfitkeuzes al over en weer. We gaan niet naar parenclubs waar in elke hoek een matras en een kommetje vol condooms staat. Dat hebben we ook wel eens gedaan, maar mijn ervaring is dat de meeste stellen het nog steeds met hun eigen partner doen, maar dan voor de ogen van anderen. Liever ga ik naar stijlvolle feestjes waar ook ruimte is voor erotiek. Het gaat me niet eens om de seks, of om het versieren. Want natuurlijk wordt er geflirt en bewonderd. Met mannen, maar ook met vrouwen onder elkaar. Een tikje tegen de schouder betekent dat je graag contact wil. Je kunt glimlachen en accepteren, of vriendelijk bedanken. Die complimenten zijn fijn, maar het fijnst is toch wel dat ik me nergens zo vrouwelijk voel als daar. Ik draag lingerie en mooie slippertjes, een doorschijnende jurk en krul in mijn haar. Rob loopt meestal in een pak zonder overhemd, al hangt dat een beetje af van de dresscode. En voor de goede orde: ik heb geen maatje 36, maar toch voel ik me prachtig daar. De meeste gasten zijn boven de veertig, en ja, de een is mooier dan de ander. Op zo’n avond waar de muziek je meevoert, doet iedereen zijn best en gaat vooral van het goede uit, en dat maakt de sfeer zo magisch.

Een frisse blik

Het is alsof Rob met andere ogen naar me kijkt als we op zo’n feestje zijn. Zodra een man of een vrouw interesse in me toont, gaan zijn ogen glinsteren. En wanneer een vrouw haar pijlen op hem richt, zoekt hij altijd eerst contact met mij. Pas als we allebei oké zijn, gaan we verder met de verovering. Ik kan zo blij worden als ik Rob zie genieten, en hij is ook trots op mij als ik me even met een ander vermaak. Alsof ik Rob ineens door de ogen van een andere vrouw zie, waardoor ik met een frisse blik zie hoe leuk hij is. Er hoeft niet gesekst te worden, maar het mag wel. We hebben afgesproken dat alles mag, zolang we maar met elkaar in verbinding blijven. Eén keer was Rob een eindje met een vrouw meegelopen en dat had ik niet gezien. Toen voelde ik me meteen heel naar en onveilig. Dat doen we dus niet meer. En zo ontdekken we steeds nieuwe do’s en dont’s bij elkaar, want makkelijk is het zeker niet. We duwen onszelf en elkaar steeds weer over een randje van ongemak en avontuur, maar juist die cocktail verdiept onze band. Na zo’n avond logeren we altijd bij een hotel in de buurt van de feestlocatie, om dat betoverende gevoel zo lang mogelijk vast te houden. De hele nacht vertellen we alles wat we zagen, voelden en vonden. Al die indrukken en emoties wakkeren steeds weer een roes van verliefdheid aan die zo een paar weken duurt. Velen zien erotiek en contact met anderen als een gevaar voor hun relatie, terwijl het juist de Buisman in je dagelijkse kopje koffie kan zijn.”