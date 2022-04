Susan Smit schrijft een liefdesbrief aan haar allereerste liefde: “Dat afwachten bleef ik doen”

De Boekenweek brengt dit jaar een ode aan de allereerste liefde. Daarom vroegen we Susan Smit (47) een brief te schrijven aan die ene persoon die gevoelens en verlangens losmaakte die ze daarvoor niet kende. Dit is haar liefdesbrief aan W.

Susan Smit

Lieve W.,

Mijn moeder vertelde laatst dat ze je op straat pas herkende toen je je naam zei. Je was veranderd, maar nog steeds een mooie man, zei ze. Ze diste het verhaal op hoe je een paar dagen nadat ik het had uitgemaakt met een grote bos bloemen voor haar deur stond. Als dank voor de gastvrijheid, had je erbij gezegd. “Welke jongen van achttien doet dat nou?”, riep ze weer eens uit. “Ja, hij was heel bijzonder.”

Bijzonder was je zeker. Op de middelbare school droeg je als enige jongen overhemden met jasjes. Je zei niet zo veel en volstond met een blik van ‘wachten jullie maar af’. Mijn eerste zoen was niet met jou, maar met je beste vriend. Ik vond het maar niets, dat glibberige gevoel in mijn mond. Hij ook niet, hoorde ik later, en het bleef bij die zoen. Misschien was dat precies de bedoeling en moet je een eerste zoen vóór je eerste grote liefde achter de rug hebben.

We woonden aan zee en elke zomer brachten we met een uitdijende groep pubers op het strand door. Elke dag legde je je handdoek dichter bij die van mij, tot hij vlak naast de mijne lag. De wat minachtende blik die je voor alle anderen bewaarde werd zachter zodra je naar mij keek. Dat vervulde me met trots; dat ík, met mijn middelmatige grapjes en onhandig lange ledematen, zoiets kon bewerkstelligen.

Toen we bij iemand thuis een horrorfilm gingen kijken, vroeg ik of ik in je arm mocht knijpen bij enge scènes, zodat ik zeker wist dat je naast me ging zitten. De hele film lang hield je je arm naast je lichaam, maar ik wachtte te lang en ineens was de film voorbij. Het gaf niet, want ik vond naast je zitten al spannend genoeg.

Dat afwachten bleef ik doen, ook toen we eenmaal verkering kregen. Ik wachtte om met je te vrijen, omdat ik genoot van de opwinding die zich van me meester maakte. Ik had al mijn aandacht nodig om dat wonderlijke gevoel te registeren. Ik wachtte met vertellen wat ik voor je voelde, omdat ik niet wist hoe je zou reageren. Ik had geleerd dat je als meisje nooit te gretig moest zijn, want dan verloor een jongeman zijn interesse. Ik wachtte ook met advies geven toen je van school werd gestuurd en worstelde met de vraag of je in je vaders bedrijf moest treden, of dit wel was wat je wilde.

Ik wachtte tot je je keus al had gemaakt en het niet meer leek uit te maken wat ik dacht.

De vrouw die ik nu ben zou je met terugwerkende kracht de juiste vragen willen stellen om je tot de kern van die beslissing te brengen. Zij zou weten hoe ze je kon bijstaan, troosten, opbeuren en kritisch kon bevragen, maar dat meisje van zeventien, achttien had nog geen idee hoe ze haar binnenwereld naar buiten kon brengen. Als ik íets in ons verleden zou kunnen veranderen, zou dat het zijn: je in je twijfel helpen naar helderheid.

Jij stapte in het bedrijf van je vader, ik ging in Amsterdam wonen en studeren. Dat eerste halfjaar bleven we nog samen, elk weekend reisde ik naar huis, maar onherroepelijk kwamen we verder van elkaar af te staan. Ergens in die maanden in een mensenleven waarin zo veel gebeurt dat het wel jaren zouden kunnen zijn, lieten we elkaars hand los. Of, als ik eerlijk ben, liet ik de jouwe los.

Je zei me dat we elkaar op een dag, als we oud waren, in een groot warenhuis zouden tegenkomen, waarna we samen naar buiten zouden lopen. Dat schiet me nog steeds weleens te binnen als ik door de deur van dat warenhuis stap. Inmiddels zijn we dan wel oud, maar ook gelukkig getrouwd met anderen. Als we elkaar zouden tegenkomen, zouden we elkaar vast een hoop obligate vragen stellen, maar we zouden elkaar ook in de ogen kijken, tot een stukje daarachter waar je precies voelt wat de ander voelt. We zouden glimlachen en weten: wat een geluksvogels waren we dat we de romantische liefde juist met elkaar mochten ontdekken.

Moois en goeds voor jou,

Je woont mijn hart,

