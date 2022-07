Susanne's dochter heeft het downsyndroom: “Ze werd geboren en ze was práchtig”

“Telkens als we tijdens mijn zwangerschap van Pippi in het ziekenhuis kwamen, werd er aan mij en mijn man gevraagd of we zeker wisten dat we de zwangerschap niet wilden afbreken, wat tot vierentwintig weken mag. Een standaardprotocol, maar ik vond het niet prettig. We hadden onze keus gemaakt, meteen al nadat we hoorden dat onze baby down heeft, en stonden daar met heel ons hart achter. Pippi zou heel welkom zijn in ons gezin, we hadden samen al vijf kinderen. De bevalling was vreselijk spannend, het downsyndroom brengt ook een hoger risico op lichamelijke afwijkingen met zich mee. Een hele rits kinderartsen en een couveuse stonden klaar. Pippi werd geboren en ze was práchtig.

Bijna twee jaar later heeft ze, Pippi is nu anderhalf, ons gezin en ons leven alleen maar verrijkt, ze is zo ontzettend lief en altijd vrolijk. Haar broers en zusjes zijn gek op haar, net als hun vriendjes en vriendinnetjes die hier op bezoek komen. Ik heb nooit ook maar een seconde spijt gehad van onze beslissing destijds. Omdat we nul verwachtingen van Pippi hebben, genieten we vooral van haar. Alles wat ze ineens tóch blijkt te kunnen, is een klein feestje. Inmiddels hebben we met het hele gezin een kinderboek gemaakt, met Pippi als inspiratiebron: Een SynDroom. Met het boek willen we kinderen laten zien dat iedereen anders is, en dat dat alleen maar prachtig is.”