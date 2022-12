Teisje (52): “Mijn narcistische ex gijzelt mijn DigiD en misbruikt mijn gegevens”

De ex van Teisje (52) maakte uit haar naam een DigiD aan. Daarmee kon hij bij veel instanties en verzekeringsmaatschappijen inloggen met haar identiteit.

Marlies Jansen Getty Images/iStockphoto

“Na mijn scheiding wilde ik een DigiD aanmaken. Dat kon niet, ik bleek er al een te hebben. Ook raar: ik kreeg sms’jes met teksten als ‘account valideren bij belastingdienst gelukt’ of ‘sms-code correct ingevoerd’. Ik wist nergens van, maar zo kwam ik er wel achter dat mijn ex degene was die ‘mijn’ DigiD had aangemaakt en hiermee bij verschillende instanties inlogde.

Mijn narcistische ex

Mijn ex is een narcist, iemand die alleen maar met zichzelf bezig is en uit is op gewin. Tijdens onze relatie heeft hij mij op allerlei manieren bedrogen en tekort gedaan. Zo heeft hij gezamenlijke polissen leeg getrokken en een gouden armband van mijn overgrootmoeder verpatst bij een pandjeshuis. Door die sms’jes besefte ik: er klopt nog veel meer niet. Omdat hij de DigiD heeft aangemaakt toen we nog getrouwd waren, werd ik aanvankelijk weggestuurd toen ik bij de politie aanklopte. ‘Je was zijn vrouw, en dan mag dat’, kreeg ik te horen. Dat is dus niet waar. Niemand heeft het recht om achter je rug om een DigiD aan te maken en te misbruiken.

In privégegevens gesnuffeld met DigiD

Gelukkig onderzoekt een team van rechercheurs inmiddels wat mijn ex precies heeft gedaan. Het DigiD-systeem is een open boek. Ze kunnen precies zien wanneer ergens is ingelogd, hoe laat en vanaf welk IP-adres. Het is bizar. Hij heeft met mijn identiteit ingelogd bij mijnoverheid.nl, bij de Sociale Verzekeringsbank en bij het CJIB, dat zich blijkbaar niet alleen bezighoudt met bekeuringen, maar ook controleert of je een ziektekostenverzekering hebt en je je premies betaalt. Hij heeft in mijn pensioenoverzicht geneusd en ingelogd bij de gemeente Den Haag, waar ik ben geboren. Hij heeft bij de RWD gekeken – waarna hij aan mijn dochter had gevraagd: ‘Zo, heeft mama een nieuwe auto?’ Hij heeft zelfs in mijn begrafenispolis zitten neuzen.

Gesjoemel met belastingaangifte

DigiD is gevaarlijk: je kunt er bij zó veel instanties en maatschappijen mee inloggen. Mijn ex kan al mijn persoonlijke gegevens inzien, aanpassen en van alles aanvragen, zoals leningen. Nog lang niet alles wat hij heeft gedaan, is boven water. Wel is duidelijk dat ik € 3400 ben misgelopen doordat hij heeft gesjoemeld met de belastingaangifte. Laatst kreeg ik weer een brief van Aegon: ‘U wilt uw polis afkopen?’ Nee, helemaal niet, dus hup, moest ik daar weer achteraan bellen.

Macht en controle uitoefenen

Waarom hij dit doet? Om controle en macht uit te oefenen en om te kijken of hij ergens nog geld vandaan kan halen. Het voelt vreselijk dat ik stiekem word gecheckt en dat hij mijn gangen nagaat. Via Slachtofferhulp krijg ik psychologische hulp. Voortdurend ben ik aan het malen: wat komt er nog meer tevoorschijn? Dat maakt me zo ontzettend moe. Ook ben ik schrikachtig, ik ben altijd op mijn hoede.”