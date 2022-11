Tessa (45) heeft misofonie: “Als ik eetgeluiden hoor, borrelt er agressie op”

“Slikgeluiden, een kuchje of krakende chips halen iets in me naar boven wat ik niet kan uitleggen. Zodra ik eet-, mond- of keelgeluiden om me heen hoor, word ik gek. ‘Oh, ik kan er ook echt niet tegen als iemand luid nootjes eet’, reageren mensen vaak als ik erover praat, maar misofonie is veel meer dan dat. Als ik eetgeluiden hoor, herken ik mezelf niet meer. Dan borrelt er agressie in me naar boven en moet ik even weglopen. Thuis doe ik er dan ook alles aan om minder geluid om me heen te hebben. Met het gezin eten doen we met de radio aan en bij de televisie eten we worstjes of kaas in plaats van krakende snacks. Leuk is het niet, maar ik heb leren leven met mijn misofonie.

Ze vonden me een grote zeur

Als kind was ik al extreem gevoelig voor geluid, alleen was er toen nog geen naam voor. Mensen vonden me vooral chagrijnig, moeilijk en een grote zeur. Ontbijten met het gezin was voor mij bijvoorbeeld een drama. Zo veel eetgeluiden om me heen kon ik niet aan. Mijn ouders zetten het weg als een ochtendhumeur. ‘Iedere ochtend verziek je de sfeer’, zeiden ze tegen me. ‘Ga maar wat anders doen terwijl wij ontbijten.’ Ze wisten niet beter en zo was het voor mij én voor hen beter.

Was ik hoogsensitief?

Nog jaren ging het zo door. Ik was altijd die zeur en stond vaak op het punt van ontploffen. Het was ook niet makkelijk om mijn irritatie in toom te houden. Eten is namelijk overal. Thuis, op school, op het werk, in het vliegtuig, in de trein, op een feestje. Waar je ook komt: er wordt op een zeker moment gegeten. Lang wist ik niet wat er met me aan de hand was. Was ik hoogsensitief? Als ik mezelf daarover informeerde, herkende ik wel een aantal dingen, maar écht overtuigd was ik niet. Tot ik op een dag op een stuk stuitte over misofonie. Het was alsof er iets klikte. Alles viel op zijn plaats. ‘Dit ben ik!’, dacht ik toen ik las over de klachten. Ik verdiepte me erin en er ging een wereld voor me open.

Misofonie is een echte aandoening

De borrelende agressie vanbinnen, het type geluiden, de klachten die je overhoudt aan te veel geluid. Alles klopte voor mij. Toen misofonie bij mij was vastgesteld, deelde ik het direct met mijn omgeving: zie je wel, ik was geen zeur, het is echt een aandoening. Inmiddels weet ik een paar jaar dat ik misofonie heb en is er veel veranderd. Ik heb maniertjes gevonden om beter te kunnen omgaan met geluiden en mijn omgeving houdt rekening met me. Zo neemt mijn partner bepaalde activiteiten op zich, die voor mij te intens zijn. Als mijn dochter bijvoorbeeld naar de bioscoop gaat, gaat hij mee. Ik kan niet tussen al die krakende popcorn-kauwende mensen zitten. Als ik toch eens sporadisch mee naar de bioscoop of het theater ga, draag ik oordoppen. Je verstaat alles dan een stukje minder goed, maar zo houd ik het wel vol.

Dochter past zich aan

Ik vind het lief dat iedereen zo zijn best doet om rekening met me te houden. Ik wil ze dat namelijk niet opleggen. Natuurlijk wil ik wel eens iets zeggen als ik me aan een geluid van iemand erger. Zo weet ik precies wie van mijn vrienden er luid eet, kleine hapjes neemt, een vervelend kuchje heeft, zwaar ademt of hard slikt. Ik zeg er alleen niets van, omdat ik ze niet wil beperken in hun gedrag. Verrassend genoeg heb ik de minste moeite met mijn 11-jarige dochter. Het klinkt triest, maar door de jaren heen leerde zij leven met mijn aandoening. Inmiddels eet ze op zo’n manier dat ik het bijna niet hoor. Dat is fijn, maar ik voel me schuldig dat het zo moet.

Misofonie-therapie

Het lijkt alsof mijn klachten door de jaren heen erger worden. Dat baart me zorgen. De laatste tijd lees ik veel over therapie bij misofonie. Wie weet wil ik dat in de toekomst doen om mijn klachten in toom te houden. Voor nu houd ik het bij mijn grenzen aangeven. En loop ik even weg als ik merk dat ik begin te koken. Dat is het beste voor iedereen.”