Tiffany (27) voelde zich eenzaam: “Mijn verjaardag vierde ik alleen”

“Ik zat huilend op de bank met een fles wijn, hopend op een appje terug, nadat ik vier mensen tegelijk hetzelfde berichtje had gestuurd om af te spreken. Mijn verjaardag vierde ik vorig jaar alleen. Ik ging met niemand uit eten, vierde geen feestje. Alle vrienden cancelden last-minute. Met Oud en Nieuw zat ik in mijn eentje op de bank de oudejaarsconference te kijken. Ja, eenzaamheid bestaat óók bij mensen van mijn leeftijd. Nooit meer wil ik me zo eenzaam voelen als toen.

Schaamte

In januari 2021 verbrak ik na drie jaar mijn relatie. Dan dunt je vriendengroep flink uit. Ik had niet voorzien dat ik daardoor in een gat zou vallen, want ik had een baan en leuke collega’s. Ik werkte hard en had het na werktijd met collega’s naar mijn zin tijdens de vrijdagmiddagborrel, etentjes en gezellige uitjes. Toen werd ik ontslagen, iets wat ik totaal niet had zien aankomen. Daardoor raakte ik bijna mijn hele sociale netwerk kwijt. Ik had een verlies te verwerken, dat van mijn verbroken relatie en dat van mijn werk. Ik zonderde me af, had geen zin meer om mijn vrienden op te zoeken. Laat ze maar naar mij toekomen, dacht ik. Maar dat deden de meesten niet.

Natuurlijk waren er wel een paar mensen die betrokken waren. Ik vertelde mijn vader en mijn beste vriendin dat het niet zo goed met me ging. Maar zij hebben ook een leven, ze konden er niet steeds voor zorgen dat ik me minder eenzaam en verdrietig voelde. Toen Oud en Nieuw eraan kwam, mijn eerste die ik sinds lange tijd weer als single meemaakte, schaamde ik me dat ik geen plannen had die dag en door niemand was uitgenodigd. Je wilt anderen ook niet tot last zijn en jezelf uitnodigen. Dat ik eenzaam was, hield ik daarom voor me.

Opluchting

Op een dag ging ik naar de sportschool waar ik met mensen sprak die ik nog niet zo goed kende. ‘Ik voel me best wel eenzaam’, zei ik opeens. Daarna ben ik in huilen uitgebarsten. Ik had mijn gevoelens zo opgekropt! Dit was voor mij een heftig moment. Eindelijk durfde ik toe te geven wat er speelde. Om mij heen werd verbaasd gereageerd. ‘Hè?’ hoorde ik, ‘hoe kan dat nou? Je bent altijd zo levendig!’ Het was een grote, belangrijke eerste stap, maar met alleen je gevoelens uitspreken ben je er niet. Ik moest ook zelf kijken wat ik eraan kon doen. Ik moest mijn geluk in eigen hand nemen, ik kon niet van anderen verwachten dat ze mij zouden vermaken en een goed gevoel over mezelf zouden geven.

Natuurlijk ken ik ook het cliché dat je eerst van jezelf moet houden voordat je er voor een ander kunt zijn. Dat is precies wat ik daarom ben gaan doen: ik ben de kunst van zelfliefde gaan ontdekken. Dat deed ik door met mijzelf op date te gaan. Ik trok een mooi jurkje aan, maakte me op, stapte in de auto om naar Zandvoort te rijden en ben daar op een terrasje een glas chardonnay gaan drinken. Ondertussen nam ik de omgeving helemaal in mij op: de geur van de zee, de geluiden aan het strand. Natuurlijk voelde dit in het begin ontzettend geforceerd. Voor de buitenwereld zag ik eruit als zo’n vrouw die haar leven helemaal op de rit heeft. Maar in de auto, weer terug naar huis, heb ik een uur lang zitten huilen, terwijl ik allemaal zielige liedjes zat te luisteren. Het luchtte wel op om al mijn gevoelens gewoon te voelen en er te laten zijn.

Storm aan reacties

Juist doordat ik me zo radeloos en ellendig voelde, ben ik het in dit soort clichés gaan zoeken die voor mij uiteindelijk toch hebben gewerkt. Ik bedacht vaker leuke avondjes en uitstapjes voor mezelf. Dan kocht ik een goede fles rode wijn en maakte een kaasplankje voor mezelf. Ik ben ook een keer in mijn eentje een weekend naar Gent gegaan, omdat ik daar toch in de buurt was voor een klant. In mijn hotelkamer zat ik op mijn balkonnetje met een Belgisch biertje, en overdag bezocht ik een tentoonstelling en ben ik gaan shoppen. Ik kon doen en laten wat ik wilde en daar heb ik zo van genoten! Het opmerkelijke was, dat zodra ik mij beter ging voelen over mezelf, de mensen vanzelf naar me toekwamen.

Inmiddels ben ik een zzp’er met een groot netwerk en gaat het goed met me. Op mijn verjaardag zat de tuin vol, mensen appen mij omdat ze me willen zien en ik ben veel beter in alleen zijn. In de Week van de Eenzaamheid deelde ik mijn verhaal op LinkedIn, om aan te geven dat het echt niet alleen maar oudjes zijn die zich eenzaam voelen. Het zijn ook de jongeren wiens leven twee jaar op pauze heeft gestaan door corona; de nieuwe singles die niet meer weten hoe ze moeten daten en de zzp’ers die elke dag hun werk doen en eigenlijk nooit echt ergens ‘bij horen’ als het om werk gaat.

Mijn post ging viral, meer dan een miljoen mensen hebben het inmiddels gelezen en het maakt een storm los aan reacties van mensen die zich hierin herkennen. Eenzaamheid kent vele gezichten, het kunnen ook de mensen zijn die staan te feesten met een fles champagne aan de mond, of de mensen die in een relatie zitten maar nooit meer een arm om zich heen krijgen van hun partner. Zelf stuur ik nu net even dat appje extra naar de mensen die mij dierbaar zijn. Let een beetje op elkaar en wees lief voor elkaar. Want eenzaamheid sucks.”