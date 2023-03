Tirza en haar man bezoeken parenclubs: “Eerst was alleen kijken al genoeg”

“Onze kinderen en ouders weten niet beter dan dat mijn man en ik eens in de drie maanden een weekendje wellness doen. In de letterlijke zin van het woord klopt dat; in de clubs waar we komen is een jacuzzi, sauna en vaak ook een zwembad aanwezig. Ik vertel er natuurlijk niet bij dat we, naast lekker ontspannen, ook met elkaar en soms zelfs met anderen vrijen. Dat gaat hen niks aan. Ook bij vrienden zijn we selectief met wie we wat delen. Ik zou er best open over willen zijn, maar er zijn maar weinig mensen ­zonder ­vooroordelen als je er een andere seksuele ­moraal op nahoudt. Voor een goede vriendin van mij was het een reden om onze vriendschap te ­verbreken. Ze noemde ons pervers en onverant­woorde ­ouders. Wat dat laatste ermee te maken heeft, snap ik niet. We betrekken onze kinderen echt niet bij ons seksleven. We houden geen ­erotische thuisparty’s en zijn discreet. Het enige wat we doen, is af en toe een parenclub ­bezoeken. Ik durf zelfs te beweren dat het hele gezin ervan ­profiteert, want zonder deze spannende uitjes zouden we misschien al gescheiden zijn.

Te moe voor seks

We hebben drie zoons van 16, 15 en 8. Onze jongste zoon was niet gepland. Noud kwam dwars door mijn spiraaltje heen. Mijn man beloofde na de geboorte van de tweede een afspraak te maken voor een sterilisatie, maar had nooit de uroloog gebeld. Ook ik had al eens geroepen dat ik me zou laten steriliseren als mijn spiraal vervangen zou moeten worden. En toen bleek ik spontaan in verwachting. Hoewel dit kind net zo welkom was als onze andere twee zoons, volgde een stressvolle tijd. We moesten alles opnieuw aanschaffen, ons huis verbouwen voor een extra kamer en een andere auto kopen. We rolden weer in de wereld van luiers en peuterspeelzalen, van zwemles en niet meer zomaar de deur uit kunnen. In die periode zijn Peet en ik elkaar als partners compleet kwijtgeraakt. Met drukke banen in de zorg, twee jongens die op hoog niveau sportten én een kleine handenbinder, hielden we weinig tijd voor elkaar over. Als team functioneerden we prima. We waren superlieve, betrokken ouders, maar op een kus voor het slapengaan na was er geen intimiteit meer tussen ons. ’s Avonds waren we te moe en bovendien kroop Noud ­regelmatig ’s nachts in ons bed. Dan lig je ook niet echt ­relaxed te vrijen.

Fantaseren over een trio

Noud was drie toen Peet aan de bel trok. De jaren­lange onthouding brak hem op. Hij biechtte op dat hij regelmatig stiekem porno keek, maar zelfs dat voldeed niet meer. Hij miste een echt lichaam - mij. Hij vond ons veel te jong voor een leven zonder seks. Zelf merkte ik dat ik ook steeds sneller geïrriteerd raakte en prikkelbaar was. Peet en ik hadden altijd een goed seksleven gehad, ik miste het net zo goed. Die avond hebben we voorzichtig de draad weer opgepakt. Eerst door een erotische film op te zetten, later door erover te praten en onze diepste wensen te delen. Zo vertelde Peet me dat hij al jaren fantaseerde over een trio met een andere man. Het leek hem opwindend om mij bevredigd te zien worden door een ander en vooral om dat dan te doen in een parenclub. Ik ging volledig mee in zijn fantasie. Ik was zelf ook al jaren nieuwsgierig naar iets meer kinky seks. Parenclubs fascineerden me, maar ik vond het tegelijkertijd eng. Kon je daar zomaar heen en welke eisen werden dan aan je gesteld? Vooraf heb ik daarom heel wat sites bekeken en voorwaarden en regels gelezen. Zo ontdekte ik een ­nette parenclub, waar alleen stellen mochten komen, geen alleenstaande mannen. Dat sprak mij erg aan. Ook wilde ik er zeker van zijn dat er niets zou gebeuren wat ik niet wilde. Dat mijn ‘nee’ ook echt zou worden gerespecteerd. Volgens de ­eigenares werd je als vrouw in een willekeurige kroeg veel platter en opdringeriger benaderd. Hier hoefde niks, alles mocht, mits met wederzijdse toestemming. Dat stelde me gerust.

Voor het eerst in de parenclub

Peet en ik prikten een zaterdagavond. De beste avond voor beginners zoals wij. Nog steeds vond ik het griezelig, maar mijn nieuwsgierigheid en het verlangen naar avontuur overheersten. We ­lieten de oudste twee jongens bij vriendjes logeren en brachten Noud naar opa en oma. Zelf boekten we een hotel in de buurt van de club, zodat we niet nog ’s nachts naar huis hoefden. We wilden er per se vroeg zijn, dan waren we op tijd voor de rondleiding en had ik wat tijd om me op mijn gemak te voelen. Er was een dresscode: eerst sexy kleding en halverwege de avond lingerie. Dat vond ik geen punt. We gaan ook regelmatig naar de sauna, ik heb geen moeite met bloot. Ik zei ook steeds tegen mezelf: dit is net een gewoon dagje sauna, alleen dan met iets extra’s. Zelfs de lockers leken op die van een sportcomplex. Ik droeg een mooi lingeriesetje met een kanten kimono, Peet een boxershort. We genoten van het lekkere eten, het bubbelbad en het simpel rondkijken. Je stapt toch een wereld binnen die je helemaal niet kent. Een parenclub heeft iets mystieks. Er komt jong en oud, iedereen in sexy lingerie en er hangt een relaxte sfeer. De club die we als eerst bezochten had een gezellige bar met kaarsjes, een dansvloer, jacuzzi’s en kamers met ­matrassen en spiegels. Ik bleef dicht bij Peet in de buurt. We hebben wel gesprekken gevoerd met andere ­stellen, maar voelden geen behoefte bij anderen te gaan liggen. Kijken en er zijn was al spectaculair genoeg. Wel zochten we een kamer op die op slot kon, waar we samen seks konden hebben. Het feit dat anderen ons via het raam konden bespieden gaf een extra dimensie aan onze vrijpartij. Ik was er trots op dat mensen ons blijkbaar aantrekkelijk genoeg vonden om te blijven staan.

Hetzelfde geheim delen

Na die avond was ik om. Het was spannend en echt iets van Peet en mij als man en vrouw samen. Nu eens niet in de rol van ouders, maar puur als minnaars. Ook de hele sfeer in zo’n club, met lekker eten in de vorm van een buffet, een dansvloer en de gezelligheid trok me aan. Je maakt makkelijk contact. Het fijne aan de mensen die naar clubs gaan, is dat je zo veel gelijkgestemden treft. Nog niet eens qua leeftijd of achtergrond, maar je deelt hetzelfde geheim en dat bindt. Clubbezoekers zijn ook geweldige minnaars. Ze weten wat een vrouw nodig heeft om te genieten.De eerste jaren bleef het echter bij kijken en ­bekeken worden als we naar een club gingen. We vonden het prima als mensen ons konden ­begluren terwijl we met elkaar bezig waren. Of om bij ­andere stelletjes en orgies te kijken of ­tegelijkertijd in een sauna of zwembad te vrijen. We deden niks met anderen, ook al wilde Peet dat graag. Ik was er nog niet aan toe. Puur er zijn was voor mij al enerverend genoeg. Pas het laatste jaar sta ik open voor experimenteren en vind ik het ook heel lekker. We hebben nu een keer of vier een man uitgenodigd voor een trio. Het is opwindend om met twee naakte mannenlijven in een bed te stappen. Ik krijg alle aandacht en word door meerdere handen tegelijk gestreeld. Het draait om mij, maar Peet gaat ook steeds verder met die mannen. Het is apart om te zien hoe hij bezig is met een andere man, maar niet vervelend of afstotend.

Seksleven vertienvoudigd

Peet en ik hebben afgesproken dat we altijd bij elkaar checken of het oké is als we iets met een ander doen. Jaloezie is bij ons allebei niet aan de orde, omdat we van tevoren goede afspraken maken. We blijven bij elkaar in de buurt en maken geen privéafspraakjes. Als we iets seksueels doen, is het altijd samen én tegelijkertijd. We vrijen niet met andere vrouwen. Ik vind het minder prettig als Peet een ander vrouwenlijf bemint en ik heb zelf ook geen bi-gevoelens. Er zijn genoeg ­vrouwen die me uitnodigen en ik heb ook al wel eens ­gezoend met een vrouw, maar ik word er niet warm of koud van. Sinds we de clubs bezoeken, is onze relatie nog sterker geworden, en ons seksleven ­vertienvoudigd. We kunnen weken teren op alles wat we op zo’n avond beleven. Thuis fantaseren we over dat wat we nog willen doen en dat windt ons snel weer op. Ook leven we soms maanden naar een ­nieuwe avond toe, dat zorgt voor een hoop ­voorpret in bed. In de coronatijd stond ons clubbezoek helemaal stil. Toen moesten we ineens veel meer moeite doen om ons seksleven spannend te houden, met speeltjes en films. We weten van anderen dat er in de lockdown thuis nog wel party’s werden ­gegeven, maar wij zijn absoluut geen swingers. We willen niet van partner wisselen, maar ons puur in een andere stemming laten brengen. Eigenlijk zijn die parenclub-uitstapjes een apk-beurt voor onze relatie.”