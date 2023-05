Van fatshaming naar fotomodel: Ellen (38) weegt 107 kilo en is gelukkiger dan ooit

Ellen (38): “‘Jeetje, jíj bent aangekomen’, hoorde ik steevast als ik ergens binnenkwam. Ik was pas 23. En ja, ik was inderdaad dik. 117 kilo om precies te zijn. Waar ik in mijn puberjaren eerder tegen ‘te dun’ aanhikte, was ik in een jaar door medicatie enorm aangekomen. Het bezorgde ‘eet je wel genoeg?’ had plaatsgemaakt voor fatshaming. De hele dag werd mij ingewreven wat ik zelf al zo diep voelde: ik was te dik. Ik was lelijk. Ik was niets waard.

Fatshaming

Of het nou de tijdschriften, mijn vriendjes of mijn vriendinnen waren, mijn hele leven hoorde ik al dat je als meisje geen buikje mocht hebben. Ik lette altijd goed op wat ik at. Iets te goed misschien zelfs. Toen ik als twintiger begon met medicatie voor mijn mentale problemen, kreeg ik een onstilbaar hongergevoel, waardoor ik mijn eetroutine volledig kwijtraakte. In een jaar tijd kwam ik vijftig kilo aan. Ik kon niet naar mezelf kijken in de spiegel. In plaats van begripvol te zijn, gooide de buitenwereld nog een schepje bovenop die zelfhaat. Op verjaardagen kon ik amper een blokje kaas eten zonder dat andere gasten zich hardop afvroegen ‘of ik dat nou wel moest doen’. In de snackbar keken mensen me aan met zo’n blik van: jij komt hier vast dagelijks.

Wat zij niet zagen, was dat ik al maanden bij een diëtist liep, dat ik op diezelfde verjaardag geen taart nam en dat ik - áls ik al bij de snackbar durfde te komen - ging voor een klein frietje met magere mayonaise. Al deed ik nog zo mijn best, meer dan een kilo of vijftien kreeg ik er niet af. Mijn vriend, die me leerde kennen als slank meisje, ging bij me weg. Ik voelde me met de dag somberder. Steeds vaker nam ik tóch maar dat taartje of at ik in een keer een hele zak snoep leeg. Als ik niet goed genoeg was als ik op mijn eten lette, kon ik me net zo goed laten gaan, toch? ‘Probeer tussendoortjes te vervangen door fruit’, ‘je moet gewoon minder eten’, ‘je was mooier toen je slanker was’. De fatshaming was al erg genoeg, maar door mijn levensfase en postuur dachten wildvreemden ook steeds vaker dat ik zwanger was. De felicitaties vlogen me om de oren. Ik wilde zo graag net als mijn vriendinnen moeder worden. Steeds als ik in de spiegel keek, zag ik iemand die veel te lelijk was voor welke man dan ook.

Ik mocht er zijn

En toen, op mijn laagste punt, ontmoette ik een man. Een vrolijke Rotterdammer die ik via een vriend leerde kennen. Hij zei dat ik mooi was en gek genoeg geloofde ik hem als hij dat zei. ‘Ik houd wel van een beetje houvast’, knipoogde hij naar me toen ik mijn onzekerheid met hem deelde. Mijn lichaam was geen punt voor hem. Iedere keer als ik een lelijke opmerking over mezelf maakte, pakte hij mijn gezicht vast en zei hij: ‘Kijk eens naar je lieve gezichtje en die mooie ogen.’ Hij liet me zien dat er zoveel meer was om van te houden en bleef dat doen, tot ik het zelf ook geloofde.

Het lijkt wel alsof je uitstraalt wat je vanbinnen voelt. Ik had exact dezelfde maat, maar het leek wel alsof mijn kleding sindsdien anders om mijn lijf viel en alsof mensen zagen wat ik steeds meer voelde: Ellen mag er zijn. Óók in dit lijf. Daarbij leverde ik zelf ook minder kritiek op mijn lijf, waardoor anderen geen opening meer zagen dat te doen. In plaats van goedbedoelde adviezen over hoe ik kon afvallen, begonnen mensen me steeds vaker te complimenteren. Die vrouw in de spiegel begon ik best leuk te vinden. Toen een onbekende fotograaf me een berichtje stuurde met de vraag of ik openstond voor een fotoshoot, dacht ik dan ook: waarom niet?

Zelfvertrouwen door fotoshoots

Huilend keek ik na de shoot naar de foto’s van mezelf. Altijd had ik mezelf een olifant gevoeld. Op de beelden zag ik een prachtige vrouw met - inderdaad - een lief gezicht en mooie ogen. Met een mooi lijf dat dan misschien maatje 48, maar wel mooi in proportie was. Ik zag een vrouw die gewoon hartstikke trots mocht zijn. Sindsdien doe ik vaker fotoshoots. Gewoon, onbetaald en voor de lol. Niets naakt of in lingerie - ik wil dat mijn strenggelovige ouders ook met trots naar de beelden kijken - maar met mooie kleding aan. Ik wil mezelf en anderen laten zien dat je óók in kleding sexy kunt zijn. Dat je óók met onzekerheden en imperfecties mooi kunt zijn. En vooral dat je óók met een maat die buiten de norm valt, gezien mag worden.

Hoe meer fotoshoots ik doe, hoe meer ik dat zelf ga geloven. Ik ben zelfs van mijn lijf gaan houden. Ik plaats mijn foto’s op social media en zo werd ik laatst gevraagd om voor een kledingwinkel model te staan. De reacties zijn zo lief. Veel klanten zijn blij eindelijk eens iemand met een voller postuur in de kleding te zien. ‘Zo weet ik eindelijk hoe het mij zou staan’, reageren ze. Het gros van de bevolking heeft nou eenmaal niet maatje 34. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou kunnen en durven doen, maar model staan is nu een hobby van me geworden. Afvallen staat absoluut niet meer op de agenda. Ook vrouwen met maatje 32 of maatje 40 hebben hun onzekerheden. Ben ik wél ineens gelukkig met minder vet? Nu ik zie dat het mogelijk is om mét dit lijf zelfverzekerd te zijn, heb ik geen dunner postuur meer nodig. Ik heb dan misschien niet het lichaam waarvan ik tien jaar geleden droomde, ik heb wel eindelijk het zelfbeeld waarnaar ik altijd op zoek was.”

