Vera (57) verzweeg haar kaalheid: “Als ik in de spiegel keek, werd ik diep ongelukkig”

Jarenlang probeerde Vera Vandervesse (57) de kale plek op haar hoofd te verbergen. Een haarwerk bleek de ideale oplossing, maar ook dat hield ze nog een tijd geheim.

Yvonne Brok Petronellanitta

“Toen ik voor het eerst met een haarwerk bij de kapper vertrok, keek ik op weg naar het station in elke winkelruit naar mijn hoofd. Ik was begin veertig en liep zijwaarts door de winkelstraat. Eindelijk zag ik weer het totale plaatje, mét volle haardos. Vanaf mijn vijfendertigste kreeg ik last van alopecia androgenetica. Op mijn kruin werd mijn haar een stuk dunner en ik kreeg steeds grotere inhammen. Hoe dunner mijn haar werd, hoe meer ik me voor de buitenwereld verstopte.

Diep ongelukkig

De eerste jaren was dat niet zo’n probleem, want vanwege gezondheidsproblemen was ik toch aan huis gekluisterd. Toen ik op mijn veertigste van mijn hobby fotografie mijn werk wilde maken, móest ik er wel opuit. Netwerkbijeenkomsten in zaaltjes met felle lampen vond ik vreselijk, ik was zo bang dat mijn kaalheid opviel. Zodra ik binnenkwam, checkte ik de verlichting en vermeed ik spotjes. Op zo’n avond was ik eigenlijk alleen met mijn uiterlijk bezig en niet met waarvoor ik kwam, nieuwe mensen leren kennen. Ik vulde voor anderen in hoe ze over mij dachten: hoezo is zij bezig met fotografie? Ze ziet er zelf niet uit. Nu weet ik dat het nergens op sloeg, maar toen beheersten dat soort gedachten mijn leven. Mijn kaalheid tastte mijn zelfvertrouwen aan, voor zover ik dat al had. Als kind ben ik vreselijk gepest, dan riepen ze hoe lelijk ik was. In de spiegel zag ik een vrouw met een bleek gezicht en kale kruin. Die aanblik maakte me diep ongelukkig. Ging ik een keer zonder make-up de deur uit, dan kreeg ik de vraag of het wel goed met me ging. Op feestjes ging ik meteen op zoek naar het donkerste plekje. Uiteindelijk trok ik me steeds verder terug. Toen ik een haartransplantatie wilde laten doen, vertelde een haarspecialist dat ik te weinig haar had om te kunnen terugplaatsen.”

Heerlijk gevoel

Mijn kapper probeerde er elke keer weer wat van te maken, maar hoe dunner het werd, hoe moeilijker de kale plek te camoufleren viel. Toen ik met tranen in mijn ogen bij haar in de stoel zat, stelde ze voor om een haarwerk te proberen en verwees ze me naar een speciale kapper. Dat betekende voor mij de grote ommekeer, het moment waarop ik met opgeheven hoofd in die etalages naar mezelf stond te kijken. Met mijn handen mijn hoofd aanraken en dan weer een volle bos haar voelen, gaf me zo’n heerlijk gevoel. In het begin vertelde ik niemand dat ik een haarwerk draag. Na mijn man, die me met of zonder haar prachtig vindt, was een goede vriendin de eerste die in ik vertrouwen nam. Nog voordat ik iets kon zeggen, kwam ze al met opgeheven handen op me af. ‘Wat zit je haar fantastisch’, riep ze. Al snel viel het meer mensen op, ze zeiden dat ze iets aan me zagen. Dan antwoordde ik dat ik naar de kapper was geweest, maar dat was natuurlijk niet de hele waarheid. Omdat ik slecht kan liegen, werd ik dan rood en ging ik stamelen. Dat voelde ook niet goed. Het heeft lang geduurd, maar inmiddels ben ik al jaren open over mijn haarwerk. De periode van geheimhouden had ik wel nodig om te accepteren dat dit bij me hoort. Ik vergelijk mijn kaalheid vaak met slechte ogen of oren, dan los je het op met een bril of een gehoorapparaat. Ik draag mijn haarwerk de hele dag, ’s ochtends na het douchen klem ik het vast in mijn eigen haren en het gaat pas af als ik zeker weet dat er niemand meer langskomt. Ik vind het zelf niet fijn dat mensen me zien zonder haarwerk. Mijn kapper vertelde me laatst dat er veel vrouwen zijn die zelfs voor hun partner of kinderen verzwijgen dat ze een haarwerk dragen. Mijn hart breekt als ik dat hoor. Kaalheid brengt zo veel eenzaamheid met zich mee. Ik wil dat taboe doorbreken en mensen uit hun isolement halen. Sinds ik er open over ben, voel ik me opgelucht. Dit ben ik en ik mag er zijn.”