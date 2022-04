Verpleegkundige Sandra (49) heeft long covid: “Ik heb officieel een beroepsziekte, eindelijk erkenning”

“Laatst kwam er op Facebook een herinnering voorbij van een medaille die ik won met een hardloopwedstrijd. Toen had ik het even heel moeilijk. Zal ik ooit weer kunnen hardlopen en wielrennen?

Door long covid ben ik al anderhalf jaar uit de running. Toen ik in november 2021 als verpleegkundige op een covid-ic werkte, testte ik zelf positief. Helaas knapte ik daarna niet op. Ik had last van spierpijn, geheugenverlies en ik verdroeg geen licht en geluid. Na zes weken kon ik nog geen honderd meter achter elkaar lopen.

Ondanks het oefenen met de fysio ging ik nauwelijks vooruit en – wat me erg frustreerde – niemand kon me vertellen hoe het zou verlopen. ‘We weten het niet’, zei de huisarts. Er was nog maar weinig over long covid bekend. Zelf kon ik alleen maar denken: dit komt niet meer goed. Mijn leven zal heel anders worden dan vroeger. Hoe ga ik daar in hemelsnaam mee om?

Besmet op het werk

Ik vroeg me ook af hoe ik besmet was geraakt. Voorzichtiger dan ik was geweest kon bijna niet, zowel op het werk als in mijn privéleven. Ik vermoedde dat het op mijn werk was gebeurd. Bij de bedrijfsarts vertelde ik dat we niet altijd de best beschermende FFP2 maskers hadden gebruikt. Die mochten we namelijk alleen op bij risicovolle handelingen. Meestal droegen we gewone mondmaskers. Het is moeilijk om achteraf te bewijzen, maar ik denk dat daardoor veel collega’s besmet zijn geraakt. Dertien collega’s op mijn afdeling kregen covid, van wie vijf ernstig. Naast mij is er nóg een collega nog steeds niet fulltime aan het werk.

De bedrijfsarts kon mij in eerste instantie niet als beroepsziek aanmelden. Ze moest erover nadenken hoe dat aan te pakken. Heel spannend voor mij, want als je twee jaar ziek bent en je bent gekeurd voor de WIA (wet arbeidsongeschiktheid na ziekte, red.), dan mag je werkgever je ontslaan. Maar als je arbeidsongeschikt raakt door een beroepsziekte, kom je in aanmerking voor een schadevergoeding.

Ik voelde me in de steek gelaten door mijn werk. Psychisch had ik het heel zwaar, maar hulp van een psycholoog of maatschappelijk werker kreeg ik toen niet.

Ingestort

Na ruim een half jaar thuiszitten, wilde ik mijn leven terug en dacht ik mijn energieniveau wel te kunnen inschatten. Maar na twee keer een paar uur werken kreeg ik een gigantische terugval. En zo ging het iedere keer: net als ik dacht dat het beter ging, stortte ik weer in. Na die zoveelste terugval vroeg ik me af: word ik wel weer de oude? Ik weet niet hoe ik dat moet accepteren.

Ook thuis was het niet altijd gezellig, omdat ik geen prikkels kon verdragen. De tv moest zachtjes, de lichten gedimd. Mijn man heeft veel geduld met me gehad.

Officieel een beroepsziekte

Gelukkig hoorde ik deze maand dat ik nu officieel geregistreerd sta als ‘ziek door een beroepsziekte’. De arbodienst ontdekte dat de stam van het virus dat ik had van de dialyseafdeling kwam. In mijn nachtdienst heb ik twee keer een patiënt gehad van deze afdeling. In mijn privéomgeving had niemand corona, dus ik moet ik het daar wel hebben opgelopen.

Dat ik nu officieel een beroepsziekte heb, voelt als erkenning. Of mijn werkgever helemaal aansprakelijk gesteld kan worden voor mijn ziekte, weet ik niet. Ook heb ik geen idee of ik een schadevergoeding krijg. Maar daar gaat het me ook niet om. Ik vind het vooral fijn dat ik nu geen arbeidsjurist hoef in te schakelen. Ik voel me gehoord.

Onzekere toekomst

Langzamerhand gaat het nu eindelijk wat beter met me. Ergotherapie hielp me om inzicht te krijgen in wat ik kan doen en hoe ik dat moet opbouwen. Ik praat met een psycholoog en na een jaar trainen bij de fysiotherapeut ben ik sterker en soepeler. Op dit moment werk ik weer 75 % van mijn uren. Maar toch: niemand weet wat de gevolgen zijn van long covid. Voor hetzelfde geld krijg ik alsnog een terugval. Voorlopig weet ik nog niet of mijn leven ooit weer wordt zoals toen het was.”