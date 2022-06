Vluchteling Iryna (36): “Ik ben zó dankbaar voor iedereen die ons onderweg te hulp schoot”

“We leefden een heel gewoon en gelukkig leven, totdat op een dag alles veranderde. We voelden ons niet meer veilig in ons eigen huis. ik werkte als kunstenares aan kinderboeken en illustraties en heb al mijn schetsen, kinderboeken en kunstwerken in ons huis achtergelaten en ben samen met mijn zoon vertrokken. Mijn man bleef achter, omdat hij het land niet mocht verlaten.

Niet lang nadat we onderdak vonden bij een Pools gezin, vlak over de grens met Oekraïne, moesten we er alweer weg. Er was een tekort aan ruimte. Al snel ontmoetten wij Nederlandse vrijwilligers die ons konden helpen met het vinden van een gastgezin in Nederland. Het was eng om zomaar bij wildvreemden in een auto te stappen en erop te vertrouwen dat het goede mensen waren die ons naar een veilige plek zouden brengen. Ik zag het verdriet in de ogen van mijn zoon, bang om steeds verder weg van huis weg te zijn. Door de vermoeidheid werden we op dat moment zo geleefd, dat we alle aardige mensen vertrouwden die zeiden dat het goed zou komen.

Ziek door alle stress en emoties

Kunnen we wel eten vanavond? Waar zullen we slapen? Die onwetendheid zorgde de afgelopen maanden voor zoveel stress, dat ik de eerste weken van onze vlucht niet in staat was om kunst te maken. De creativiteit was weg. De eerste week in Nederland werd ik ziek door alle stress en emoties die we hadden doorstaan. Het duurde even voordat ik weer een penseel of kwast kon vasthouden.

Met open armen ontvangen

Uiteindelijk kwamen we terecht bij een gastgezin in Noordwijk. Zij hebben twee jonge zonen waardoor dit een goede match leek. Ondanks het angstige gevoel dat je ineens afhankelijk bent van anderen, werden we in Nederland met open armen ontvangen. Ik vertelde dat ik kunstenares en illustrator ben en niet veel later lagen er kleurpotloden en kwasten voor me klaar. Het voelde echt alsof we op dat moment op de juiste plek waren.

Ineens hadden we zelf hulp nodig

In Oekraïne waren we altijd heel onafhankelijk. We hadden zelden hulp nodig en ik was juist diegene die de handen uit de mouwen stak om weeskinderen te helpen. Sinds de oorlog zijn de rollen ineens omgedraaid en hadden wij zelf hulp nodig. Dat was enorm schakelen. Aan het begin vond ik het te moeilijk om anderen om een gunst te vragen. Om de haverklap maakte ik mijn excuses en ik beloofde dat ik op een dag hen zou helpen.

Blij iets terug te kunnen doen

Ons gastgezin was zo lief voor ons, dat het stap voor stap steeds makkelijker werd om hulp te vragen. Veel vluchtelingen blijven door de stress heel kalm en ingetogen, waardoor het lastig kan zijn om met ze te communiceren. Onze gastvrouw is psycholoog, zij was blij dat wij wel goed met elkaar konden praten. Toen het gastgezin op bezoek ging bij haar moeder in Marokko, vroegen ze ons om op de hond en kat te passen. Mijn hart maakte een sprongetje. Ik was zo blij dat ik, na alles wat ze voor ons hebben gedaan, eindelijk iets voor hen kon betekenen.

Het hart van een gezin

Door de liefde die wij in dit huis voelen, ben ik weer gaan tekenen en schilderen. Ik ontwierp een emoji voor Wereldvluchtelingendag. Tijdens het ontwerpen ervan vroeg ik mij af wat veiligheid voor mij betekent. Al snel kwam ik op het antwoord: een dak boven je hoofd. Wanneer je geen thuis meer hebt, heb je een andere plek nodig om je veilig te voelen. Zeker als je moeder bent en voor je kind moet zorgen. Toen ik in Polen en in Nederland onderdak vond, viel er telkens onmiddellijk een last van mijn schouders: we zijn veilig. Wanneer mensen hun huis openen, openen ze hun hart voor jou. Een huis is het hart van een gezin. Liefde geeft je onderdak en veiligheid. Deze emoji staat voor een open huis en een open hart.

De emoji, ontworpen door Iryna. Beeld UNHCR / Iryana Morykvas

Dankbaar voor alle gastvrijheid

Ik heb geleerd om in het moment te leven. Het is zo belangrijk om gelukkig te zijn met wat je hebt en daarbij ook stil te staan. Natuurlijk ben ik verdrietig omdat we niet thuis kunnen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het meer zin heeft om in het nu te leven. Woorden kunnen niet omschrijven hoe dankbaar ik ben voor de plek waar ik nu ben en voor alle mensen die mijn zoon en mij hebben geholpen. Ik ben dankbaar voor de mensen die bij de grenzen staan, die vragen of je oké bent, die de kinderen speelgoed geven. Voor de mensen die je van A naar B brengen om te zorgen dat je bij een veilig gastgezin terechtkomt en voor de mensen die je bij hun thuis opvangen en hun ruimte opofferen voor jou.”

Іryna Morykvas en haar 11-jarige zoon Beeld UNHCR

Іryna Morykvas Beeld UNHCR