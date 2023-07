“Voor mij was seksualiteit echt gekoppeld aan angst en pijn”

Bluebell (54) leefde met een narcist: “Ik wil mezelf geen slachtoffer noemen, maar beschadigd ben ik wel. En flink ook.”

“Het begon allemaal heel sprookjesachtig. Ik zocht hulp bij een Sjamaan en vond hem: een mooie, krachtige vent die me niet alleen kon helpen, maar ook al snel verliefd op me werd. Hij vond me zo mooi en zo bijzonder en ik was helemaal in de zevende hemel met zo’n leuke man aan mijn zijde. We gingen vrij snel met elkaar naar bed en ook tijdens de seks verraste hij me. Hij was zo liefdevol en zacht en eigenlijk vooral met mij bezig. ‘Dit heeft-ie vaker gedaan’, dacht ik nog wel, maar er gingen geen alarmbellen af.

In de wolken

We hadden het leuk samen, waren vaak intiem en ik was helemaal in de wolken. Na een maand of drie, vier veranderde er iets. Het is moeilijk te omschrijven wat er precies gebeurde, maar ineens begon hij dingen af te keuren die daarvoor nooit een probleem waren geweest. Het konden kleine dingen zijn: een kopje dat ik verkeerd had neergezet, een kuch die te luid was.

Ook in bed begon het te veranderen. Dan wilde hij ineens niet meer vrijen. Mijn borsten waren dan te klein, vond hij. Of mijn lijf te dik. Heel gek, want daarvoor vond hij me juist prachtig. Nu herken ik die veranderingen als rode vlaggen, maar destijds was ik totaal in de war. Ik verlangde terug naar hoe we het in het begin samen hadden en ging steeds meer mijn best doen om het hem naar zijn zin te maken. Soms gedroeg hij zich dan ook weer even helemaal zoals toen, waardoor ik dacht dat het zou lukken als ik mijn best maar zou doen.

Hij keurde mijn lijf af

Ik merkte ook dat hij me steeds vaker afkeurde en dat hij steeds vaker niet met me wilde vrijen, terwijl ik dat juist wel wilde. Het gekke was dat ik dan na zo’n weigering ’s nachts wakker kon worden omdat hij op me lag of bezig was me te penetreren. Ik schrok daar wel van, maar raakte ook in de war. Ik wilde namelijk wel met hem vrijen, alleen liever niet op deze manier natuurlijk.

Verkracht

Het werd steeds erger, zo erg dat hij me ook ging slaan. Op een gegeven moment gebruikte hij daarbij ook zijn vuisten. Ik heb regelmatig gekneusde ribben en een blauw oog gehad. Hij probeerde me zelfs een keer te wurgen en verkrachtte me regelmatig. Als ik het zo vertel, vind ik het nog steeds moeilijk te geloven dat ik niet eerder ben weggegaan, maar als je er middenin zit, kun je echt niet goed denken. Ik was bang voor hem en hij manipuleerde me ook. Na elke uitbarsting kwam hij met zoete woorden en lieve kusjes en smolt ik toch weer, het was een totale mindfuck.

Wel veertig keer heb ik geprobeerd met hem te stoppen, maar ik zette nooit door. Tot hij op reis zou gaan naar Peru. Hij had gevraagd of ik mee wilde, maar ik voelde aan alles ‘als ik ja zeg, kom ik niet levend terug’. Vlak voor zijn vertrek heb ik met hulp van vrienden en buren zijn spullen op straat gezet en hem niet meer binnengelaten. Sinds die dag heb ik hem nooit meer gezien.

Helen van de pijn

Het is nu zeven jaar geleden dat onze relatie eindigden en sinds die tijd ben ik niet meer intiem met iemand geweest. Sterker nog, ik heb de eerste zes jaar niet eens aan mezelf gezeten. Voor mij was seksualiteit echt gekoppeld aan angst en pijn. Ik had geleerd mijn gevoel en mijn lichaam uit te schakelen en moest eerst helen.

Langzaamaan weer genieten

Sinds een klein jaar ben ik weer begonnen om mezelf aan te raken en de eerste keer dat ik dat deed, was ik blij verrast dat alles nog werkte. Het was ook echt een fijn gevoel. Ik kan er langzaamaan weer van genieten en ik denk dat er op termijn zelfs wel weer ruimte kan komen voor een man in mijn bed. Al moet ik dan wel zeker weten dat hij te vertrouwen is natuurlijk, maar ik denk dat ik een narcist de volgende keer heel snel herken.

Ik zit niet op datingsites, maar hoop wel weer een man te ontmoeten. Maar zelfs als dat niet gebeurt, ben ik blij en dankbaar voor waar ik nu sta. Ik ben al heel ver in het helingsproces en geloof dat ik me als er meer tijd verstrijkt nog beter kan gaan voelen. Ik leef en ik ga er iets van maken. Hij heeft me niet kapot gekregen. Ik sta weer in mijn kracht!”

Heb jij te maken met (seksueel) huiselijk geweld, of wil je iemand helpen die slachtoffer is? Bel Veilig Thuis via 0800 2000 voor advies en hulp.

Wegens privacyredenen zijn namen in dit artikel gefingeerd.