“‘Waarom verkoop je die schapenwol niet in kleine zakjes aan wandelaars?’ vroeg ik”

“Het fijne van kinderboekenschrijver zijn is dat je je eigen tijd kunt indelen. Ik heb een paar deadlines per jaar, ik bezoek wat scholen en af en toe signeer ik boeken in een boekwinkel. De hele dag geld verdienen met verhalen verzinnen en geen stress; ik kon lange tijd geen leuker beroep bedenken. Maar dat veranderde toen ik besloot op pelgrimstocht naar Rome te gaan.

Pelgrimstocht

Ik kom uit een familie van wandelaars. Mijn opa liep veertig keer de Nijmeegse Vierdaagse. Mijn broer loopt Kennedymarsen – wandelingen van honderd kilometer. En zelf loop ik minstens tien kilometer per dag, terwijl ik verhalen verzin voor mijn boeken. Dus toen ik via mijn oude middelbare school een uitnodiging kreeg om mee te gaan op pelgrimstocht naar Rome, leek me dat een geweldig idee. Ik had alle tijd, ik hou van wandelen en van Rome. Alleen vergat ik me in te schrijven.

Blarenvrouw

Een oude schoolvriend die zich wel had ingeschreven, was zo enthousiast, dat ik besloot om een jaar later alsnog mee te gaan. Hij vertelde dat er een vrouw in zijn groep had gezeten, die tijdens die wandeling van tweehonderd kilometer enorm veel blaren had gekregen. Hij had er zelfs foto’s van. Ik gruwelde. Dat zou mij niet overkomen, dacht ik. Daarom verdiepte ik me online in alle manieren om blaren te voorkomen. Ik bekeek op YouTube filmpjes van Amerikaanse wandelgoeroes om mijn looptechniek te verbeteren. Ik stelde een streng wandelschema op en trainde in de duinen, zodat ik ook voorbereid was op de Italiaanse heuvels. Ik probeerde wel vier soorten wandelsokken en liep twee paar wandelschoenen in.

Voor in je sokken

Mijn vriendin van de middelbare school ging ook mee. Zij bereidde zich nergens op voor. ‘Een pelgrimstocht is een reis naar binnen toe’, sprak ze. Ze was een echte pelgrim, ik een wandelaar.

Manon Sikkel (tweede van links) en Max (midden) tijdens de pelgrimstocht. Beeld Manon Sikkel

Met de blarenvrouw in gedachten begon ik in het voorjaar van 2023 aan de pelgrimstocht. Twee docenten, vier leerlingen en vijf oud-leerlingen. Een van hen was Max, ondernemer en vader van twee jonge kinderen. De oppas van zijn kinderen kwam van een schapenboerderij. Ze had hem vlak voor vertrek een zakje schapenwol meegegeven. ‘Hier, neem mee, voor in je sokken,’ had ze gezegd. Want schapenwol zit vol met lanoline, wolvet, dat blaren voorkomt. Bovendien is zo’n pluk wol ook een ideaal kussentje dat als bescherming tussen je voet en je sok werkt. Iedereen die op onze tocht pijnlijke voeten kreeg, vroeg aan Max een plukje wol.

Loperswol

Ik had geen pijn aan mijn voeten – want supergoed getraind, én een beetje geluk – dus het duurde een paar dagen voor ik met Max over zijn wol sprak. Hij vertelde dat de ouders van zijn oppas een enorme berg wol hadden die ze hem zo cadeau wilden doen. De wolprijs is zo laag, dat schapenboeren bijna niet van hun voorraad afkomen. ‘Waarom verkoop je het niet in kleine zakjes aan wandelaars?’ vroeg ik.

Het was de een-na-laatste dag van de tocht. Rome was nog maar dertig kilometer lopen. Die avond sliepen we in een klooster. Max stuurde me een appje. Hij zag het idee van de wol in kleine zakjes verkopen wel zitten. Ik appte terug dat loperswol wel een leuke naam was. En dat hij dat kon verkopen via de website lopenzonderblaren.nl. Een kwartier later appte hij dat hij de namen had vastgelegd.

De wetten van de camino

De camino, zoals de weg van de pelgrim heet, kent drie wetten: je accepteert wat je onderweg wordt aangeboden, je waardeert wat je hebt en aan het eind vind je iets terug wat je was kwijtgeraakt. Dat laatste intrigeerde me. Ik ben, net als veel mensen van mijn leeftijd, onderweg van alles kwijtgeraakt. Maar ik ben gelukkig in de liefde, heb twee fijne kinderen en ik heb het leukste werk van de wereld. Dus ik kon me niet voorstellen dat het einde van de camino toch nog iets voor mij in petto had.

Doe je mee?

Een paar weken later belde Max me op. De verkoop van zijn loperswol liep als een dolle. Iedereen was enthousiast. Niet alleen wandelaars, maar ook mensen met hielspoor of hallux valgus bestelden bij hem. ‘Hallux valgus en hielspoor’, ik wist op dat moment niet eens wat het was. ‘Ik wil je vragen om met mij mee te doen’, zei Max.

Nog steeds heb ik geen idee waarom ik ja zei. Maar misschien was het toch iets dat ik was kwijtgeraakt in mijn leven: samenwerken. Als schrijver ben je bijna altijd alleen. Op af en toe mijn uitgever, mijn redacteur en mijn illustrator na is er niemand met over werk kan praten. Niemand met wie ik plannen kan bedenken en risico’s durf te nemen. Onze wolhandel bestaat op dit moment nog maar een paar maanden, maar het neemt bijna al mijn tijd in beslag. Soms sta ik ergens in Friesland of Noord-Brabant tussen de schapen en vraag ik me af hoe ik in deze wolbusiness ben beland. Dan rijden Max en ik met een auto vol vuilniszakken wol terug. Op dit moment is hij met zijn gezin op vakantie. Iedereen in de auto ruikt naar schaap.

Het ultieme bewijs

De blarenvrouw van het jaar ervoor heb ik inmiddels ontmoet. Dit jaar gaat ze de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Ik heb haar een zakje loperswol gestuurd en gevraagd of ze die wil gebruiken. Het zou het ultieme bewijs zijn dat de schapenwol werkt, als zij de vierdaagse er zonder blaren mee uitloopt.

Volgend jaar wil ik de vierdaagse zelf lopen. Met de wandelgenen van mijn opa en wol van mijn eigen wolhandel in mijn sok moet dat toch lukken. Ik heb onlangs een stuk van de camino naar Santiago gelopen en ik wandel nog dagelijks in de duinen. Dat ik nu wandelaar, kinderboekenschrijver én wolhandelaar ben, daar moet ik tijdens mijn dagelijkse wandelingen nog steeds om lachen.”