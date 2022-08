Weduwe Elze (53) verlangt naar intimiteit: “Het voelt als verraad om met een andere man te vrijen”

“Het gemis naar Robert is als een wond die nooit helemaal geneest. Soms steekt en brandt de wond van het gemis een beetje maar is het goed te dragen; soms lijkt het weer opengereten en is er geen pleister die de boel bij elkaar kan houden en geen pijnstiller die het schrijnende gevoel kan verzachten. Ik mis mijn man nog steeds zo erg, al is hij inmiddels vier jaar geleden overleden. Zijn sprankelende ogen, zijn aanstekelijke lach, zijn warme, stevige handen die me zo fijn konden omvatten. Ik ben er nog, maar ik mis óns: onze humor, onze spontane acties waarin we alles even aan de kant schoven en met ons Volkswagen-busje eropuit gingen. En ik mis ook onze intimiteit, die ik het liefst ook nu nog alleen zou willen delen en beleven met hem. Dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Ik vraag me geregeld af of er ooit een nieuwe man kan zijn met wie ik dat ook kan en wil. Ik wil me daarvoor openstellen, ik lééf tenslotte en ik mag mijn leven verder leven met een andere man. Alleen is dat heel gek als je je nog altijd ‘de vrouw van’ voelt.

Vrijen met een andere man

De term ‘huidhonger’ begrijp ik als geen ander. Na het overlijden van Robert schreeuwde mijn lijf om tegen hem aan te kruipen, in zijn grote armen te verdwijnen, zijn warmte te voelen. Al die dingen, die in de achttien jaar dat we samen waren zo vanzelfsprekend voor me zijn geweest, vielen weg. Eerst was er de shock van zijn plotselinge dood: hij is overleden aan de gevolgen van een motorongeluk. Die boodschap was voor mij niet te bevatten. En nog steeds denk ik wel eens: nu heeft het wel lang genoeg geduurd Robert, kom maar weer terug.

Het schrikbeeld om zonder hem oud te worden, onze twee puberkinderen niet samen te zien opgroeien, is enorm. Maar het is ook een schrikbeeld om een levenslang treurend, alleenstaand kattenvrouwtje te worden. Zo iemand die grijs en grauw wordt van verdriet, die niet meer straalt en sprankelt. Die gedachte is iets van de laatste tijd, de eerste anderhalf jaar stond ik alleen maar in de overlevingsstand. Pas daarna kwam het besef dat mijn leven doorgaat, het liefst ook met een andere man. Toch is die drempel om te nemen voor mij heel groot. Gek genoeg voelt het als verraad om met een andere man te vrijen, haast als vreemdgaan. Alleen al fantaseren over een andere man voelt fout.

Afgeknapt op Tinder

Mijn vriendinnen, die ik zelf weleens hoorde zuchten en steunen dat seks van hen niet meer zo hoefde, dat het gedoe was en dat ze zelfs weleens een orgasme faketen zodat het snel weer voorbij zou zijn en ze lekker konden gaan slapen, diezelfde vriendinnen vinden nu dat het voor mij tijd is om mijn nonnenbestaan overboord te gooien. ‘Kom op El’, zeggen ze dan, ‘je bent een mooie vrouw, geniet een beetje van het leven en van de mannen voordat je te oud bent en niemand meer naar je omkijkt.’ En bedankt, denk ik dan. Ik zal niet ontkennen dat ik een rondje op Tinder heb geswiped, want natuurlijk zou ik een leuke vent in mijn leven willen die mijn pijn, verdriet en gemis doet dempen. In de kroeg kom ik nooit en in mijn kennissenkring ga ik die kerel ook zeker niet ontmoeten, dus vooruit, Tinder dan maar, dacht ik. Maar de vleeskleuring en het pauwengedrag ligt mij er te dik bovenop.

Mannen die poseren met grote karpers in hun handen, die in een dikke BMW zitten of profielteksten hebben als ‘ik heb al mijn zaakjes goed op orde’ doen me rillen. Ja, ik mis intimiteit, ik wil me weer vrouw voelen maar ik mis ook het onbedaarlijk lachen en ouwehoeren met een man. Iemand met wie ik een lange fietstocht op mijn mountainbike kan maken. Zo iemand vind je niet door urenlang met je telefoon in je hand door profielen te struinen. Het gaat om zo veel meer dan iemands online profiel, het gaat om de stem, geur en de twinkeling in de ogen. Tuurlijk, als je seks wilt, is dat als vrouw zo geregeld. Er is altijd wel een man met zin. Ik zie het heus wel als een man geïnteresseerd in mij is. Maar ik wil verbinding. Lust én liefde. Een man die me ’s nachts in zijn armen neemt. Alleen moet ik dan wel de vrouw worden die daarvoor openstaat.

Een ouder wordend lichaam

Zelfs mijn zoon en dochter van veertien en zestien moedigen me aan om eens te gaan daten. ‘Ik ga veel liever met jullie naar de bioscoop’, roep ik dan. Ik besef dat ik argumenten verzin om het uit de weg te gaan. Daar kan ik moeilijk eindeloos mee blijven doorgaan. Wat dat betreft hebben mijn vriendinnen wel gelijk: er is ook de gêne van een ouder wordend vrouwenlichaam. Ik ben duidelijk geen twintig meer. In een lange relatie ga je van elkaars vetrolletjes, plooien en in mijn geval ietwat hangende borsten houden. Je dolt er een beetje mee, maakt er grapjes over en je weet dat de seks er niet minder lekker door wordt. Met een nieuwe man is dat toch een ander verhaal. Die voorgevormde beha moet op een gegeven moment echt uit. En kan ik wel houden van iemands bierbuikje als ik nog niet echt van de man in kwestie hou?

Misschien ben ik ouderwets, maar liefde en seks gaan voor mij om die reden toch echt hand in hand. Inmiddels heb ik al vier jaar geen seks gehad. Ja ik mis het, en tegelijkertijd zou ik willen zeggen: nou en? Als ik moet kiezen, dan kies ik voor goede seks en anders voor géén seks. Ik vind seks absoluut belangrijk, heerlijk en gezond. Het doet wat met je als je nooit meer op een seksuele manier wordt aangeraakt. Je lichaam gaat daar echt naar hunkeren. Maar het is nou ook weer niet zo dat ik een of andere kerel wil strikken om koste wat kost seks mee te hebben. Dan maar nog vier jaar seksloos door het leven.”

Om privacyredenen is de naam Elze gefingeerd.