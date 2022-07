Yvonne (48) was getrouwd maar koos voor een ander: “Ik voelde dat mijn hart bij die man lag”

“Alsof ik elektrisch geladen was, zo voelde het die allereerste keer dat mijn nieuwe collega zich aan me voorstelde. Ik was op slag verliefd, al duurde het nog een jaar voor ik dat aan mezelf durfde toe te geven. Ik had gewoon een gezin en was voor mijn gevoel al duizend jaar getrouwd. Mijn huwelijk was tot die tijd prima, al leefden we de laatste jaren nogal langs elkaar heen.

Al met al heeft het vijf jaar geduurd, met heel veel ontkenning, ontelbare tranen, relatietherapie en een vunzige, maar onontkoombare affaire, voordat ik ging scheiden – vanwege die collega, inderdaad. Ik vond het verschrikkelijk voor de kinderen. Mijn hele familie én schoonfamilie veroordeelden me voor mijn egoïstische keuze. Dat begreep ik, ik vond mezelf óók egoïstisch. Toch voelde ik aan alles dat mijn hart bij die nieuwe man lag. Vier jaar later ben ik nog steeds dolgelukkig met hem. Mijn ex en ik hebben een nieuwe modus gevonden, hij heeft ook een nieuwe relatie. Met de kinderen gaat het goed. Het was de onverstandigste, en tegelijk oprechtste en dapperste keuze die ik ooit heb gemaakt.”