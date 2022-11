Zita (57) heeft een open huwelijk: “Ik wilde hem niet delen, maar het gaf onze relatie een boost”

Toen de kinderen uit huis gingen, ontdekten Zita (57) en haar partner dat ze elkaar niet meer zoveel te vertellen hadden. Relatietherapie was niet de oplossing, dus gooiden ze het over een andere boeg. Ze hebben nu een open huwelijk en zijn hechter dan ooit.

Ella Vermeulen Getty Images/Westend61

“Bastiaan en ik zijn getrouwd toen we allebei zesentwintig waren. Ik had daarvoor een paar korte relaties gehad. Bij hem viel alles op zijn plek wat ik eerder miste. Geen strijd, geen onzekerheid. Na de eerste dates wist ik eigenlijk al dat ik met hem graag oud wilde worden.

Elkaar niet veel meer te vertellen

En dat zijn we intussen, het verschil tussen in de twintig zijn en tegen de zestig lopen is echt een complete levensfase. Het ging goed zolang we het druk hadden met werk en het dagelijkse runnen van ons gezin. Je hebt de periode waarin je vooral de chauffeur bent van je kinderen en al hun activiteiten. En als ze eenmaal pubers zijn, ben je vooral druk met het managen van hun humeur en verwachtingen. Het was de inspanningen waard, zoon en dochter zijn allebei leuke volwassenen geworden. En wij haalden opgelucht adem toen ze allebei het huis uit waren en we dat en ons leven weer voor onszelf hadden. Alleen bleek toen dat we elkaar niet meer zoveel te vertellen hadden. Als je in totaal krap vijfentwintig jaar samen in de regelstand hebt gestaan en er valt niets meer te regelen, wat dan?

We praatten daar veel over en waren er ook een tijdje voor in relatietherapie. Dat hielp om het beter te begrijpen, maar bood geen echte oplossing. We zaten in een situatie waarin we elkaar voor geen goud kwijt wilden, omdat we zo’n gezamenlijke geschiedenis hadden en er bovendien ook nog heel veel liefde was. We dachten echter ook allebei: met een beetje mazzel hebben we elk nog twintig goede jaren. Daar wilden we wel méér uithalen dan wat het op dat moment was.

Liefdevol overspel

Bastiaan was de eerste die open kaart speelde. Hij had online een vrouw leren kennen met wie hij graag eens wilde afspreken en eventueel ook mee naar bed zou willen. ‘Ik wil jou niet kwijt, maar ik wil het ook niet achter je rug om doen’, zei hij. Ik schrok. Ik wilde hem niet delen, ik vroeg me af waar ik tekort schoot, het was hevige stress. Tegelijk voelde het ook als... een opening. We hadden al veel gepraat over onze relatie. Ik wist dat hij voor mij meeging naar exposities waar hij niet veel aan vond, zoals ik ook dingen voor hem deed die mij niet zo boeiden. Het idee om iemand anders te hebben om dat mee te delen lokte me, net als weer eens met een ander vrijen.

Tegelijk zag ik het risico van ‘liefdevol overspel’, zoals we het noemden. We zetten er wél een geweldig huwelijk mee op het spel. Niemand weet van tevoren of je zoiets emotioneel en mentaal aankunt. Of wat er zal gebeuren als er sprake is van echte verliefdheid of jaloezie, of de angst de ander alsnog kwijt te raken. Wat uiteindelijk de doorslag gaf, was dat we zo’n solide basis hadden. Ik twijfelde geen moment aan Bastiaans liefde voor mij. En we maakten goede afspraken: proefperiode, duidelijkheid tegenover de andere partners, ook tijd voor elkaar maken, geen details over amourettes, niet rotzooien met vrienden en kennissen, altijd safe seks en een exitstrategie voor als een van ons het niet zou trekken. Dan zou het meteen over en uit zijn, óf met de ander óf tussen ons.

Een verrijking van mijn leven

De eerste keer dat hij na een date een nacht wegbleef, was killing. Ik verklaarde mezelf voor gek dat ik ermee had ingestemd. Toen ik de volgende ochtend beneden kwam, was hij thuis en had hij een lekker ontbijt gemaakt. Ik had duizend vragen, maar we hadden afgesproken de details voor ons te houden en gek genoeg rolden we snel weer in onze vertrouwde routine. Met het verschil dat hij vrolijker en attenter was. Ik was mijn onrust die ochtend al kwijt.

Ik heb eerst wat gedate voor ik met een man mee naar huis ging. Het was heel spannend het weer eens met een ander te doen, maar ik bleef niet slapen. Ik wilde na de seks gewoon naar huis. Bastiaan en ik moesten daar allebei onze weg in vinden, er is geen handboek voor een open relatie. Het zal voor iedereen weer anders zijn, maar ik ervaar het inmiddels – na wat vallen en opstaan – als een verrijking van mijn leven. En ook van mijn relatie met Bastiaan. Onwillekeurig maken we weer meer werk van elkaar. Het is ook niet zo dat we voortdurend de hort op zijn, gemiddeld slapen we eens per maand, eens in de zes weken met een ander. Even een break, daarna weer vrolijk samen verder.

Zelfvertrouwen

Aan de minnaarskant zijn er mensen afgehaakt die meer wilden en daarvoor heb ik alle begrip. Het is goed om daar vanaf het begin heel duidelijk over te zijn. En het feit dat we dat zijn, sterkt ook weer onze relatie, omdat we zo toch voor elkaar kiezen. Ik weet niet of deze vorm van een open huwelijk voor altijd is, maar voor nu maakt het me gelukkig en tevreden. Ik heb er meer zelfvertrouwen door gekregen en het heeft onze relatie een boost gegeven. De stukjes die ik in mijn huwelijk mis, vind ik nu bij anderen. En tegelijk zijn Bas en ik hechter dan ooit. Dat we na een avontuurtje altijd weer thuiskomen bij elkaar, zegt alles over hoe het zit tussen ons.”

De namen zijn om privacyredenen veranderd.