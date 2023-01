Dit zijn de beste boekentips voor de komende maand

In haar boek Bij twijfel hard zingen vertelt operazangeres Francis van Broekhuizen over haar leven. Welke boeken hebben haar gevormd?

“Ik schreef Bij twijfel hard zingen omdat het mij werd gevraagd. Zelf had ik er nooit aan gedacht. Het boek gaat over hoe ik zangeres ben geworden, over waarom ik regelmatig naar Lourdes ga, over mijn coming-out. Het leuke is: zingen is een vluchtig beroep, maar een boek blijft.”

Bij twijfel hard zingen is het nieuwe Libelle Bookazine, nu in de winkel voor € 4,20

“De schrijver met wie ik veel gemeen heb is David Sedaris. Wij schrijven allebei over de werkelijkheid en die is vaak nog gekker dan fictie. Hij schrijft vol humor over zijn familie en ik heb al zijn boeken gelezen.” Happy-go-lucky, David Sedaris € 21,99 (Podium)

“Een boek dat veel indruk op me maakte is Terugkeer naar Brideshead van Evelyn Waugh. Het speelt zich af in zo’n Downton Abbey-achtige setting en gaat over de vriendschap tussen twee jongens. Ik heb het wel zeven keer gelezen en allerlei plaatsen bezocht die erin voorkomen.” € 22,50 (Prometheus)

“Een boek dat mijn hele leven al meegaat is Het geheime dagboek van Adrian Mole 13 ¾ jaar van Sue Townsend. Dat puberale is zo herkenbaar en grappig.” € 20,- (Condor)

“Een boek dat me raakte is Mijn ware verhaal van Karin Bloemen, over hoe ze als kind is misbruikt door haar stiefvader en hoe ze zich eraan ontworstelde. Mijn respect voor haar is door dit boek nog groter geworden.” € 15,- (Ambo | Anthos)

“De boeken die ik graag zelf had willen schrijven zijn alle Harry Potter-boeken. Wat een fantasie heeft J.K. Rowling. Alles zit ook nog eens heel goed in elkaar.” Harry Potter en de steen der wijzen, J.K. Rowling € 21,90 (De Harmonie)

“Het boek dat ik nu aan het lezen ben is Van het westelijk front geen nieuws van Erich Maria Remarque. Mijn broer en ik zijn gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog, waarin soldaten jarenlang op tien meter afstand van elkaar in loopgraven zaten.” € 19,90 (Bijleveld)

“Mijn favoriete zin is ‘Fair is foul and foul is fair’ uit MacBeth van Shakespeare. Ik zong de rol van Lady MacBeth in Verdi’s opera-versie. Shakespeare toont dat in iedereen goed en kwaad zit.” € 24,50 (Wilde Tomaat)

Komt een vrouw bij de dokter

Het boek van Kluun werd 1,2 miljoen keer verkocht en nu is er ook een toneelstuk van. Het gaat Stijn (Xander van Vledder) voor de wind, totdat liefde van zijn leven Carmen (Maartje van de Wetering) de diagnose borstkanker krijgt. Terwijl zij wordt behandeld, zoekt Stijn een uitvlucht in het nachtleven, vrouwen en een affaire.

Vanaf 8 februari te zien in de theaters, korthalsstuurman.nl/ komt-een-vrouw-bij-de-dokter

Scherpe geest

Lionel Shriver is een van de scherpste geesten van onze tijd. In deze bundel zijn haar columns, essays en opiniestukken gebundeld die ze schreef voor Engelse en Amerikaanse media. Daarin geeft ze haar mening over onderwerpen als religie, taal, literatuur, de Brexit, het schrijverschap, ziekte en de dood.

Tegendraads, Lionel Shriver € 24,99 (Atlas Contact)

Sexy collega

Jenna Jones had alles wat haar hartje begeerde: een topbaan bij een modetijdschrift, de ideale verloofde en een goedgevulde bankrekening. Nu is ze veertig en moet ze opnieuw beginnen. Bij een modeplatform gaat ze aan de slag tussen de millennials en probeert te verbergen dat ze niets weet van social media. Dan wordt ze verliefd op een bijna twintig jaar jongere collega...

De perfecte vondst, Tia Williams € 18,50 (Volt)

Pleegkind

Een klein meisje wordt naar pleegouders gestuurd op een boerderij op het platteland. Daar vindt ze een warmte en genegenheid die ze nooit eerder heeft meegemaakt, en onder hun hoede bloeit ze langzaam op. Maar dan ontdekt ze waarom haar ouders haar hebben weggestuurd.

Pleegkind, Claire Keegan € 17,99 (Nieuw Amsterdam)

Geheimzinnige vuurtoren

De vuurtoren in een Schots kustdorpje doet dienst als boekwinkel. Er komen veel excentriekelingen, zoals Rachel Talbot. Als de eigenaar van de winkel overlijdt, is het onduidelijk wat er met de toren gaat gebeuren. Dan ontdekt Rachel een geheim en ze gaat op onderzoek uit. Zo komt ze niet alleen meer te weten over de toren en het dorp, maar ook over zichzelf.

Het boekwinkeltje in de vuurtoren, Sharon Gosling € 17,50 (Z&K)

Het huwelijks­portret Florence, 1550. Lucrezia, de dochter van de Groothertog, wordt uitgehuwelijkt aan de heerser van Ferrara en moet haar weg vinden aan een verdeeld hof. Daar is niet iedereen even blij met haar komst. En is haar man een kunstliefhebber of een gewetenloze machthebber?

Het huwelijksportret, Maggie O’Farrell € 25,99 (Nijgh & Van Ditmar)

Spannend!

Hoewel ik nooit historische romans lees, pakte dit boek me echt. Het is vlot geschreven en ik kon het niet meer wegleggen. De spanning wordt geleidelijk opgebouwd en je wil graag weten hoe het afloopt. Aanrader!

Laurian Beerthuizen ★★★★☆

Verrassing

Ik had nog niets van deze schrijfster gelezen, wat een verrassing! In het begin kabbelt het verhaal een beetje, maar al snel ontpopt het zich tot een spannende psychologische thriller. Dat het verhaal is gebaseerd op echte personen maakt het nog mooier.

Sandra Albers ★★★★★

Genoten

Ik moet er niet aan denken op m’n dertiende al verloofd te zijn omdat dat van je ouders moet. Het verhaal is beeldend geschreven met oog voor details. Ik bleef lezen en móest weten hoe deze relatie afloopt.

Lydia Buist ★★★★☆

Mooi en triest

Een meeslepend, soms triest boek. Vooral als je denkt aan de angst van Lucrezia. Door de titel verwacht je een liefdesroman, maar liefde komt er bijna niet in voor. Ook voor niet-geoefende lezers is het goed te lezen.

Sandra Dirks ★★★★☆

Vind je het leuk om over boeken te praten? Geef je dan op voor de Libelle Leesclub! Kijk voor meer informatie op libelle.nl/leesclub

Praat mee over je favoriete boeken en deel je tips in Libelle Leest op Facebook!

Illustraties: Maria-Lies